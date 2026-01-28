MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих интернет-сервисов мира

Мессенджер Max вошел в топ-5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов в мире. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.
По его словам, число пользователей Max достигло 89 млн человек, и уже в ближайшие дни этот показатель может превысить 90 млн. При этом около 60 млн пользователей заходят в сервис ежедневно.
Сергей Кириенко подчеркнул, что речь идет не о российском, а о мировом рейтинге темпов роста.
— Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, — отметил он.