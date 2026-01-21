НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ученые: акулы снова нападут на туристов в Египте. Где опаснее всего

Ученые предупредили, что акулы никуда не исчезнут из Красного моря, включая места близ египетского города Хургада. Они являются естественными обитателями этих глубоководных мест, а потом их нападения на людей неизбежны. Этим Красное море отличается от российских морей.

Также на поведение акул влияет перемещение рыб через Суэцкий канал, подкормка рыб и сброс пищевых отходов с кораблей — всё это притягивает хищников ближе к пляжам. Так посчитали опрошенные ТАСС экологи.

«Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне, и акулам там хорошо. Это зона опасности. В Египте водится более 40 видов акул, они — естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей всё, что находится в воде. Большая их часть не представляет угрозы для людей, но некоторые виды весьма опасны, особенно белая акула. Отдыхающим следует помнить, что это дикая природа, хотя на акул влияет в последнее время человеческая деятельность», — сказал главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.

По его словам, цепочка проста. Из-за пищевых отходов у пляжей скапливается рыба. За этой рыбой приплывают акулы. Дальше, к сожалению, возможны трагические для людей сценарии.

«Эксперты связывают часть инцидентов с совокупностью факторов: брачный и нерестовый сезоны, перераспределение кормовой базы из-за промышленного вылова рыбы, а также подкормки рыб и сброса пищевых отходов с судов, притягивающие хищников ближе к пляжам. В совокупности с разрушением кораллов, промышленным и туристическим влиянием на акваторию Красного моря ее экосистема становится менее устойчивой, что тоже может менять маршруты и поведение акул», — высказался председатель всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

