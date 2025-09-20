Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило

Последние годы туристы с опаской ездят в Крым Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Поездку в Крым наша коллега из 86.RU Анастасия Шевякова откладывала несколько лет. Но желание снова увидеть знакомые с детства места взяло верх. В итоге в августе она с семьей провела в живописных ландшафтах полуострова две недели.

Дорога и отель

Мы с семьей забронировали сразу три номера на одном этаже с видом на море Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Планировать летнюю поездку я начала еще зимой. Тогда было принято решение добираться до Крыма через Сочи и заодно показать детям знаменитый Олимпийский парк. Билеты на самолет я приобретала в феврале на август за 14 000 рублей на человека. Цена для северян вполне приемлемая. Если делать покупку ближе к вылету, стоимость может достигать 40 000 рублей за один билет.

Из Сочи в Симферополь мы добирались на комфортабельном поезде «Таврия». Ехали меньше суток. Плацкартный билет стоил 3150 рублей на одного. В каждом вагоне работал кондиционер и даже был в наличии душ, который можно было принять за 200 рублей. Такого белоснежного белья, признаюсь, раньше в поездах я не видела. Еще один большой плюс поездки в поезде — не надо стоять в многочасовых автомобильных пробках у Крымского моста.

Гостиницу в Крыму я искала в интернете. Остановила выбор на небольшом частном отеле «Консульский дворик» в Судаке. Номер на двоих на 14 дней обошелся в 50 000 рублей, то есть по 3570 рублей за сутки. Цена, как видите, не зашкаливает. Хозяйка гостиницы, с которой я связалась по телефону, указанному на сайте, сделала скидку. Знаю, что туристам, которые покупали проживание в этом отеле через турфирмы, оно обошлось дороже на 20 000–30 000 рублей. Я сделала предоплату в 10 процентов от общей стоимости, остальное заплатила на месте по прибытии.

Номер в гостинице оказался довольно большим, с одной двуспальной кроватью и двумя односпальными диванчиками Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Отель уютный, небольшой. Есть бассейн, но вода в нем была прохладной. Из минусов гостиницы — не было завтраков, ужинов и обедов, но зато можно было приготовить еду на небольшой кухне. Уборка в номерах — по требованию, как и смена полотенец, постельного белья. Несколько раз у нас отключали горячую и холодную воду. Неудобства приходилось испытывать по несколько часов.

Так выглядел внутренний дворик нашей гостиницы Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Гранат растет прямо во внутреннем дворике отеля Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Услуги и сервис

Любимое место отдыхающих в Судаке — Кипарисовая аллея Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

С собой в Крым мы взяли в основном наличные деньги, о чем не пожалели. Ни одного банкомата за время отпуска я там не увидела, картой расплачиваться было можно, но иногда возникали проблемы со связью, платежные терминалы не работали. По этой же причине на онлайн-переводы рассчитывать тоже не приходилось.

Основную часть отпуска мы провели в Судаке — одном из самых крупных курортов на юго-востоке Крыма. Любимое место отдыхающих в городе — Кипарисовая аллея. Туристическая жизнь на ней затихает только под утро, и то на несколько часов. На живописной аллее расположены магазины, сувенирные лавки, рестораны, кафе и столовые, продуктовый рынок и даже небольшой парк аттракционов с колесом обозрения. Такой прекрасной локацией не могут похвастаться даже многие заграничные курорты.

На местном рынке можно купить фрукты и овощи Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

На набережной Судака кипит ночная жизнь Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Аллея выходит на набережную. Прогулки вдоль моря — тоже одно из любимых занятий туристов, приезжающих в Судак.

Пляж на курорте покрыт кварцевым песком или галькой. Вода прозрачная и прогревается хорошо, отлично подходит для дайвинга и плавания с маской. Прокат шезлонга на целый день стоит 500 рублей. Можно уходить и приходить, его никто не займет. Бунгало с мягким покрытием стоит 2500 рублей в сутки. Во время нашего отдыха они почти всегда пустовали. Чаще всего туристы покупают мягкие циновки за 1500 рублей и располагаются на них на пляже.

Большинство туристов не заморачиваются с арендой шезлонгов и отдыхают, как им удобно Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Достопримечательности

В Судаке находится Генуэзская крепость — одна из самых древних достопримечательностей Крыма, где ежегодно проходят реконструкции средневековых рыцарских боев. Вход в крепость стоит 350 рублей с человека, школьникам можно купить билет по «Пушкинской карте». По крепости можно бродить самим хоть целый день, а можно взять экскурсию и погрузиться в историю Крыма. Здесь есть потрясающие смотровые площадки с видом на Черное море.

Генуэзская крепость — одна из самых посещаемых достопримечательностей Крыма Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Генуэзская крепость (Судакская крепость) в Крыму — исторический комплекс, построенный генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье. Она стоит на Крепостной горе (высота — 157 м), которую также называют Дженевез-Кая — «генуэзская скала». Гора находится на мысе Кыз-Кулле-Бурун, который образует в Черном море Судакскую бухту. Крепость превращена в музей-заповедник.

Со смотровых площадок крепости открываются красивые виды Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Из Судака легко добраться до других интересных мест Крыма. Например, до поселка Новый Свет ехать на машине или автобусе, которые, кстати, ходят строго по расписанию и часто, всего 15 минут. Главная достопримечательность там — это тропа Голицына. Неспешным шагом мы прошли ее за несколько часов. Правда последние 800 метров даются туристам непросто. Дорога идет по высохшей горной речке с ее булыжниками и камнями. Выходит тропа Голицына на Царский пляж. Ожидания от него у нас были большие, но по факту место у моря не произвело впечатления. Обратно добирались на водном такси по морю. Путь в 5–7 минут обошелся в 500 рублей с человека.

Тропа Голицына заменит две, а то и три тренировки в спортзале Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Во время прогулки можно любоваться морскими пейзажами Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Фотография не может передать всю красоту этого места Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Тропа Голицына (Соколиная тропа) — горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая в Крыму, расположена вдоль береговой линии к юго-западу от поселка Новый Свет. Протяженность — около 5,5 километра. Время прохождения — 2–3 часа в неспешном прогулочном темпе с остановками для фотографий.

Из Судака можно съездить в города Крыма — Коктебель и Феодосию. В последней мы побывали в галерее художника Ивана Айвазовского. Место очень понравилось. Можно любоваться картинами знаменитого живописца-мариниста самостоятельно, а можно в сопровождении экскурсовода.

Галерея художника Айвазовского — одно из потрясающих мест в Крыму Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Также в Феодосии расположен очень неплохой дельфинарий, есть музей писателя Александра Грина, того самого, который написал «Алые паруса». Набережные города тоже, на мой взгляд, заслуживают внимания. За 1000 рублей с человека можно прокатиться по всем достопримечательностям Феодосии на открытых 10-местных машинках с посещением всех значимых мест и рассказом о них.

Еда и развлечения

Крымский чебурек с говядиной за 150 рублей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Голодным в Крыму не останешься точно. Работает множество кафешек, ресторанов, баров, столовых на любой кошелек. Хит этого сезона — крымские чебуреки. Их готовили через каждые 50–100 метров — с говядиной, свининой, сыром, яблоком и корицей. Один стоит 150–170 рублей. Средний чек в ресторане с видом на море — примерно 1000 рублей, со спиртным — дороже. В столовой можно позавтракать или пообедать на 400–500 рублей на человека с основными блюдами и десертом. К примеру, вкусный куриный люля-кебаб стоил 140 рублей. Во многих столовых еду продают на развес — 95 рублей за 100 граммов (салаты, блины, гарниры).

Так выглядит одна из столовых в Судаке. 100 граммов за 95 рублей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Такой завтрак обходился в 300 рублей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Развлечений на курорте тоже достаточно — дайвинг, прогулки по морю на кораблике, катамаране или банане. На последнем часовые покатушки с купанием в живописной бухте обойдутся в 1200 рублей с человека.

Из развлечений в Судаке понравился местный аквапарк. Посещение его для взрослого человека стоит 2700 рублей на целый день или 2400 рублей на 4 часа. Помимо горок, на территории есть разные активности: аквааэробика, пенная дискотека, соревнования в бассейне, например, по водному поло. Платить за них дополнительно не нужно. На территории аквапарка множество лежаков, за место на которых не надо бороться.

Минусы и плюсы

Отпуск понравился, но минусы, конечно, есть Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Сфера туристического обслуживания развивается всё-таки не так быстро, как хотелось бы. Из самых больших минусов отмечу санузлы в местных ресторанах и кафе: без слез не взглянешь. Вроде бы и место красивое, и интерьер нормальный, но, как только попадаешь в туалет, теряешь дар речи. Какая-то дырка в полу, отсутствие нормальной туалетной бумаги и других принадлежностей.

В гостиницах персонал пока тоже не нацелен на исполнение желаний клиентов. Многие руководствуются мыслью, что и так сойдет. В сувенирных лавках и на рынке можно встретить откровенное хамство. Сглаживают неприятные моменты шикарные пейзажи, теплое море и интересные достопримечательности. Поеду ли я снова в Крым? Однозначно да!