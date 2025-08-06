«Достигнут большой прогресс!» Как прошла встреча спецпосланника Трампа и Путина

Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа продуктивной Источник: whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с лидером России Владимиром Путиным.

«Был достигнут большой прогресс! — отметил Трамп в своей соцсети Truth Social. — После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели».

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. Встреча продлилась около трех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Для Уиткоффа этот визит в Россию стал уже пятым с начала года. В последний раз он приезжал 25 апреля, когда его принял Путин. Тогда они говорили о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.

29 июля президент США заявил, что сократил 50-дневный срок до 10 дней, который он дает России для заключения соглашения с Украиной о прекращении огня. Он пообещал, что по истечении этого времени он введет обещанные им пошлины и «другие меры». Этот срок истекает приблизительно во время визита Уиткоффа в Россию.