«Дело-то хорошее»: как ярославец организовал собственный бизнес на игрушках. Видео

Ярославец уже больше 20 лет делает деревянные игрушки Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Михаил Машинец — бывший учитель физики в ярославской вальдорфской школе. Более 20 лет назад он решил бросить преподавание из-за низкой зарплаты и организовал собственный бизнес по производству деревянных игрушек.

Начинал с малого — сам вырезал фигурки, а мама его сына их расписывала. Игрушки нравились покупателям. И Михаил решил развивать дело дальше, основав мастерскую «Сказки дерева».

Сейчас в производстве задействовано около 20 человек. А ассортимент мастерской включает 150 вариантов игрушек. Они все разные, но с общей идеей. Например, у фигурок нет искаженных пропорций, карикатурных преувеличений. У некоторых персонажей специально не прорисовываются лица, чтобы ребенок мог дофантазировать настроение игрушки.

«Недавно нам поступил заказ с условием, чтобы на изделиях нарисовали лица. Я отказался, потому что это законченная вещь. Никто же не просит в музее, когда им не нравится какое-нибудь абстрактное произведение, дорисовать ноги, руки, лица. Мы ценим свою продукцию, в том числе и как законченное художественное произведение», — рассказал Михаил Машинец.

Как у всякого бизнеса, у дела Михаила были свои взлеты и падения. Например, сейчас у игрушечного бизнеса не лучшие времена. Но бросать мастерскую Михаил не собирается.

«Дело-то хорошее. Будем продолжать, развиваться», — заключил он.