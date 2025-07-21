Ярославец бросил работу учителя в школе, чтобы делать игрушки: история его бизнеса

Мастерскую «Сказки дерева» Михаил Машинец создал 22 года назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле много разных брендов. И пожалуй, одним из них можно назвать игрушки мастерской «Сказки дерева». Их знают и ценят не только в России, но и за рубежом. Мастерская за годы своего существования прошла через многое, были взлеты и падения. Но никогда на производстве не изменяли своим принципам. В этом материале — история уникального бизнеса.

Как рождалась сказка

Основатель мастерской «Сказки дерева» — ярославский педагог Михаил Машинец. Сейчас ему 62 года. А его делу — 22. Михаил закончил физический факультет Ярославского государственного университета. И затем преподавал физику в школе. Но в какой-то момент решил делать игрушки.

«Это был 1997–1998 год. Я работал учителем в Ярославской вальдорфской школе. Зарплаты тогда хватало ровно на полмесяца. А у меня семья, двое детей. Чтобы подзаработать, начал делать заготовки для деревянных игрушек знакомому предпринимателю из Москвы. И тогда мама моего сына — Иванна Дерюгина, очень талантливый художник, — предложила организовать свое дело. С этого и началась мастерская», — рассказал Михаил.

Сам он выпиливал деревянные фигурки, а Иванна их расписывала. По словам Михаила, всему научились в процессе. Главным оборудованием мини-производства стал специально привезенный из Германии электрический лобзик.

Один из первых наборов мастерской, ставший уже классикой, — «Репка» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Сначала мы продавали игрушки на школьных ярмарках, городских праздниках. В 2003 году нас на ярмарке, посвященной Дню семьи, любви и верности, заметила директор ярославского музея-заповедника Елена Анкудинова. Она предложила нам постоянное место для торговли на территории музея. Мы проработали там несколько лет. Игрушки очень нравились посетителям, их хорошо покупали иностранные туристы. Единственное, что мне не нравилось, — это продавать их, потому что всё время хотелось всё отдать бесплатно, просто раздарить», — вспоминает Михаил.

Именно 2003 год и считается датой основания мастерской.

Какое-то время Михаил занимался одновременно и игрушками, и преподаванием. Но в 2005 году принял решение уйти из школы, чтобы полностью посвятить себя собственному делу.

«Помню, что в один из дней я заработал на продаже игрушек сумму, равную своей месячной зарплате учителя», — вспоминает он.

По словам Михаила, это был один из самых счастливых моментов в истории его бизнеса. Он был окрылен. И решил, что пора расширяться.

Бывший преподаватель физики рискнул и не проиграл Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я уже не помню подробно весь этот процесс. Что-то докупили, начали нарабатываться какие-то связи. Люди к нам на работу как-то сами приходили. Не было такого, что я давал объявления о наборе сотрудников. Кстати, некоторые из тех, кто пришел тогда, работают со мной до сих пор», — рассказал Михаил.

Сейчас в производстве задействовано около 20 человек. Сама мастерская с 2015 года располагается в собственном помещении на Тормозном шоссе. Правда, недавно стало известно, что здание собираются сносить ради строительства третьего моста через Волгу.

«Мы тут планировали очень много всего сделать. Была мысль о создании музея игрушки, собственной школы мастеров. Но вот придется переезжать», — говорит Михаил.

Зачем нужны игрушки без лиц

Сейчас ассортимент мастерской включает около 150 вариантов игрушек. Они все разные, но с общей идеей. Во многом она совпадает с концепцией вальдорфской педагогики, которой много лет своей жизни посвятил Михаил.

Вальдорфская педагогика — система обучения, которая акцентирует внимание на гармоничном развитии личности, сочетании духовного, интеллектуального и физического роста. Например, в вальдорфской педагогике практикуется развитие детей в индивидуальном ритме, делается акцент на творчестве, играх, развитии воображения и тому подобному.

Во-первых, все игрушки делаются из натурального материала — дерева. По мнению Михаила, это важно, так как ребенок в раннем возрасте инстинктивно тянется к природе, и дерево для него привлекательнее, чем, например, пластмасса. Краски, которые наносятся на поверхность, максимально безопасны. Они яркие, но не агрессивные.

Такой набор-пазл с котиками — один из самых любимых у покупателей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во-вторых, у игрушек мастерской особый дизайн. В них нет искаженных пропорций людей и животных, карикатурных преувеличений. Михаил Машинец называет это правдивым изображением. Кроме того, у некоторых персонажей специально не прорисовываются лица, так как это дает возможность ребенку увидеть игрушку в том настроении, которое рисует его собственная фантазия.

«Недавно нам поступил заказ с условием, чтобы на изделиях нарисовали лица. Я отказался, потому что это законченная вещь. Сказал, что не буду исполнять желание заказчика. Никто же не просит в музее, когда им не нравится какое-нибудь абстрактное произведение, дорисовать ноги, руки, лица. Мы ценим свою продукцию, в том числе и как законченное художественное произведение», — рассказал Михаил Машинец.

Один из последних наборов — «Африка» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, сейчас Михаил сотрудничает в вопросе разработки дизайна изделий с ярославским художником Павлом Зарословым. Его взгляды на игрушку совпадают с концепцией мастерской.

«У ребенка должно быть немного игрушек»

Цены игрушек ярославской мастерской варьируются от 170 рублей за фигурку до 14,5 тысячи за набор деревянных игрушек. Считается, что эта стоимость выше средней по рынку. В мастерской объясняют это тем, что изготовление фигурок — трудоемкий процесс: нужно подобрать и подготовить дерево, выпилить, ошлифовать, вручную раскрасить каждую игрушку. Некоторые изделия проходят через руки десятка мастеров, которые проделывают с ними до двадцати операций.

У других производителей деревянных игрушек нечасто используется ручная роспись, а там, где она есть, масштабы производства меньше.

«Девочки с утра до вечера рисуют. Парни это всё вытачивают из года в год. Это ремесленная работа — она непростая», — пояснил Михаил.

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Зато такие игрушки, по мнению основателя мастерской, становятся тем, что в семьях может смело передаваться из поколения в поколение.

«Мы считаем, что у ребенка должно быть немного игрушек. И они должны представлять для него определенную ценность. Я видел, как некоторые мои знакомые вечером сгребают пластиковые игрушки лопатой в три огромных таза. В таких условиях игрушка обесценивается, становится как мусор. Так быть не должно», — поделился мнением Михаил.

Столкнулись с падением спроса

Работа мастерской, как, в общем, любого бизнеса, проходила через стадии взлетов и падений. Одним из кризисных стал 2017 год. Тогда продажи резко упали. Михаил говорит, что и сам точно не знает причины этого — просто сложилась такая ситуация.

«Это было нервное время. Я тогда еще выплачивал кредит за здание, где мы сейчас находимся. Продажи внезапно „съехали“ в полтора раза. Пришлось примерно вдвое сокращать коллектив, потому что платить людям было нечем», — вспоминаем Михаил.

Приобрести некую устойчивость позволило начавшееся сотрудничество с детскими садами: они закупали игрушки оптом. Благодаря этому удалось вновь встать на ноги и какое-то время продержаться на плаву. Кроме того, в 2021−2022 годах мастерская начала торговать на платформе Etsy (международный интернет-магазин для ремесленников). Для этого при помощи Центра экспорта Ярославской области фирма получила европейский сертификат стоимостью 1,2 миллиона рублей. Ярославские игрушки пользовались спросом у иностранцев.

Каждую фигурку можно купить отдельно или в наборе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но в 2024 году грянул еще один кризис. По ощущениям Михаила, этот год оказался худшим за всю историю бизнеса. Садики из-за отсутствия финансов отказались от покупок игрушек. Торговля на международной площадке из-за санкций стала невозможна в тех масштабах, которые были.

«Для сравнения в 2014 году мы производили игрушек примерно раз в шесть-семь больше, чем сейчас. Понятно, что мы пытаемся оставаться на плаву, постоянно находимся в процессе разработки новых изделий. В этом году, правда, меньше этим занимались, потому что на первый план вышла тема переезда. Но при этом мы не уходим в чистое зарабатывание, не начинаем делать, например, деревянные окна или табуретки. То есть мы продолжаем заниматься игрушкой и экспериментируем в этой области. Сейчас появились маркетплейсы, и мы стремимся работать там, хотя нам не очень нравится. Доставка там — забота самого магазина. Люди часто нарушают упаковку изделия и потом возвращают его. Мы особенно заботимся об упаковке, работаем над ней — и потом получаем рекламации за те вещи, которые с нами никак не связаны. Кроме того, маркетплейсы берут себе неоправданно высокий процент, что нормально для тех, кто перепродает дешевый товар, а для нас неприемлемо, поскольку сильно повышает конечную цену товара. Но другого выхода нет», — заключил Михаил.

Он признался, что никогда серьезно не занимался продвижением мастерской и ее продукции, и это слабая сторона его бизнеса.

«Сейчас мы этим занимаемся. Не могу сказать, что сильно профессионально. Но у нас есть сайт, есть человек, который работает над продвижением в соцсетях. И вот таким образом мы говорим миру, что у нас есть такие замечательные игрушки», — рассказал он.

Основную прибыль мастерская получает в новогодние праздники, когда люди закупаются подарками. Больше всего спрос на ярославские изделия в Москве, Петербурге, Казани и других городах-миллионниках.

«Покупают наши игрушки люди, которые разделяют нашу философию так называемой экологичности погружения ребенка в мир или связаны с вальдорфской средой», — пояснил Михаил.

«Как я брошу?»

Из-за строительства третьего моста через Волгу здание, в котором расположена мастерская, должно скоро пойти под снос. Об этом начали говорить еще в 2024 году. А в этом году власти подтвердили свои намерения.

«Это было неожиданно, но не могу сказать, что стало для нас ударом. К счастью, здание не просто забирают, а выплачивают за него деньги, которые не облагаются налогом. Если бы я продавал это помещение, то пришлось бы платить налог в размере 13 процентов. Да, это дополнительные заботы. Но с другой стороны, это и возможность перезапуститься — и физически, и морально», — говорит Михаил.

Скоро из здания, где мастерская располагалась 10 лет, придется съезжать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для мастерской уже присмотрели здание недалеко от нынешнего. Что будет дальше — покажет время

Несмотря на все трудности, бросать дело Михаил Машинец не собирается.

«22 года прошло — это, конечно, очень большой срок. Как я брошу? Дело-то хорошее. Будем продолжать, развиваться».