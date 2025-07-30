В турецком лесу нашли тело россиянина с пакетом на голове и загадочной запиской: новости 30 июля

Полиция выясняет, что случилось с гражданином России Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июля.

Мощный взрыв произошел на заводе в США

В городе Фримонт в американском штате Небраска произошел взрыв на заводе по производству топливных гранул, передает Nebraska News Channel. Спасатели прибыли на место происшествия.

В настоящее время предприятие принадлежит компании Horizon BioFuels. Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла больше сотни метров.

Здание буквально разорвало на части Источник: SHOT / Telegram

На кадрах с места ЧП видно пламя и клубы черного дыма. Люди, живущие по крайней мере в полутора километрах от завода, рассказали местным СМИ, что почувствовали тряску.

Многодетный отец Тепляков пытается зачислить в МГУ еще одну 8-летнюю дочь

Многодетный отец Евгений Тепляков, известный благодаря воспитанию детей-вундеркиндов, пожаловался, что его дочь Терру не хотят зачислять в Московский государственный университет (МГУ). Девочку, которая досрочно окончила школу в 8,5 года, якобы отказываются включать в списки будущих студентов. Перед этим учиться в вузе пробовала его девятилетняя дочь. Этим мужчина поделился в своем блоге, пишет 161.RU 29 июля.

По словам отца, в этот раз с зачислением в вуз возникли проблемы. Мужчина заверяет, что трижды звонил в МГУ, но разговор быстро обрывали. В других вузах к молодой абитуриентке тоже не проявили особенного интереса.

Девятилетняя Алиса стала первой из младших Тепляковых, кто поступил в МГУ. В 2021 году девочка стала известна на всю страну, став студенткой в юном возрасте. Восхищение быстро сменилось проблемами, ребенок не посещал занятия и пропустил зимнюю сессию. Спустя семестр ее отчислили.

Мошенники в России начали притворяться медсестрами

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана детей. Под видом медсестер они выманивают у школьников код из СМС якобы для сдачи анализов.

Полицейские призывают родителей контролировать телефоны своих детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам, пишет РИА Новости.

Что известно о восстановлении главы парка «Тайган» после нападения льва

Олег Зубков, глава парка «Тайган» в Крыму, впервые зашел ко львам после нападения одного из хищников. Однако его здоровье еще не полностью восстановилось.

Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина сообщила, что врачи Зубкову прогнозируют скорую поправку. В ближайшее время глава парка поедет в Краснодар на обследование к профессору, который его лечил.

На время реабилитации Олег Зубков решил не контактировать со львами. Он ждет, когда у него полностью заживет шея и он сможет поворачивать голову, так как с хищниками нужно быть всегда настороже.

На Камчатке произошло землетрясение и цунами

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке и спровоцировало цунами. Эпицентр толчка находился в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 километров. Многие здания покрыли трещины. Есть пострадавшие.

Что известно о землетрясении на Камчатке Источник: Городские медиа

Спасатели обследуют здания. В детском саду № 15 Петропавловска-Камчатского от землетрясения обрушилась стена. Обошлось без погибших и пострадавших. Детей распределяют по другим учреждениям.

Женщина пострадала в здании аэропорта. Ее состояние удовлетворительное.

Землетрясение на Камчатке застало хирургов прямо во время операции в местном онкодиспансере. Врачи продолжили работу даже во время подземных толчков.

Три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область), последняя самая мощная — в порту сорвало со своих мест суда, их вынесло в пролив.

Последствия сейсмособытия коснулись и других стран. Людей предупредили о риске цунами в Японии, США и Чили.

В России ограничили доступ к Speedtest

Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Регулятор объяснил блокировку выявленными угрозами безопасности работы сети связи. Роскомнадзор порекомендовал пользоваться «доверенными российскими сервисами».

В пресс-службе ведомства привели в пример приложение «Просеть», разработанное в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, предназначенное для тестов скорости передачи данных, а также уровня сигнала и доступности сайтов для устройств на Android.

Оззи Осборна проводили в последний путь

Фанаты британского рок-музыканта Оззи Осборна собрались в его родном Бирмингеме, чтобы проводить музыканта в последний путь. Церемонию прощания решили сделать закрытой, но после нее по городу проехала процессия с катафалком Осборна. Затем состоятся частные семейные похороны.

Возле скамейки группы Black Sabbath фанаты устроили стихийный мемориал, к которому они несут цветы, воздушные шары и фотографии Осборна.

22 июля умер Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Осборн был вокалистом группы Black Sabbath, потом построил сольную карьеру и даже запустил реалити-шоу. «Семейка Осборнов» стало популярным шоу по всему миру. О жизни легендарного рок-музыканта можно почитать в отдельном материале.

Австралийская ракета рухнула после запуска

Первый испытательный запуск австралийской орбитальной ракеты Eris, разработанной компанией Gilmour Space Technologies, прервался через 14 секунд после старта. Несмотря на короткую продолжительность полета, в компании назвали этот результат «потрясающим достижением».

Запуск должен был состояться еще в мае, но незадолго до начала заправки ракета сбросила головной обтекатель. В конце июня полет не состоялся из-за сильного ветра.

В горах Пакистана погибла олимпийская чемпионка

Биатлонистка Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на пик Лайла в Пакистане. Информацию об этом подтвердили ее представители агентству DPA.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля. C тех пор велись ее поиски. Спортсменка получила серьезные травмы в результате внезапного камнепада. Спасательные отряды долго не могли до нее добраться.

Дальмайер был 31 год, она была двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира — 2016/2017. В 2019 году она объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации.

В Индии обнаружили новую группу крови

Врачи в штате Карнатака на юге Индии случайно обнаружили у пациентки никому в мире не известный антиген группы крови. Об этом случае рассказало издание The New Indian Express.

Открытие было сделано во время подготовки к операции на сердце у 38-летней женщины. Ее группа крови была сначала определена как 0 Rh+, то есть первая с положительным резус-фактором. Однако ни одна из доз крови для переливания из первой положительной группы ей не подошла.

Больница передала данные об этом в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре (административный центр Карнатаки) для анализа, где после десяти месяцев исследований сообщили, что открыт ранее неизвестный антиген группы крови.

Ее названием CRIB. В название включили буквы CR как принадлежность к системе групп крови Кромера (Cromer), букву I как первую в «Индии» (India) и B как «Бангалор», где проводились исследования.

В Турции нашли тело россиянина с пакетом на голове

Тело молодого россиянина с заклеенным скотчем ртом и мусорным мешком на голове нашли в лесу в округе Сарыер в Турции. Об этом сообщает 30 июля Milliyet.

Как пишет издание, тело обнаружил прохожий утром 29 июля. Прибывшие полицейские нашли рядом с телом сумку с мобильным телефоном, деньгами и транспортной картой Стамбула.