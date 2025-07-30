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Страна и мир Умерла Майра Розалис, похудевшая на 408 килограммов. Вот ее история

Умерла Майра Розалис, похудевшая на 408 килограммов. Вот ее история

Американка весила полтонны и была самой тяжелой женщиной планеты

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Источник:

Городские медиа

«Так себе титул», — с грустью в конце 2000-х говорила Майра Розалис, когда ее признали самой тяжелой женщиной планеты.

Мир заговорил о пятисоткилограммовой прикованной к постели женщине не только из-за ее экстремального веса. В 2008 году она заявила, что случайно раздавила своего двухлетнего племянника. Ее называли монстром, но только спустя время выяснилось, что Майра не виновата в смерти ребенка. Врачи установили, что мальчик скончался от удара по голове тупым предметом, а лежачая Розалис физически не могла это сделать. Только после этого Майра рассказала, что пыталась защитить сестру, считая, что она нужна оставшимся детям.

Трагедия в семье помогла Майре измениться, она должна была заботиться о еще троих племянниках, оставшихся без матери. Врачи и ее сила воли сотворили настоящее чудо — американка похудела на 408 килограммов. Она ездила по ток-шоу, мотивировала других людей, а после зажила спокойной жизнью.

О смерти Майры стало известно только в июле 2025 года, хотя женщина скончалась в феврале 2024 года. Как написал ее супруг, 43-летняя Розалис скончалась после продолжительной болезни.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Ожирение Похудение
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