Умерла Майра Розалис, похудевшая на 408 килограммов. Вот ее история

Источник: Городские медиа

«Так себе титул», — с грустью в конце 2000-х говорила Майра Розалис, когда ее признали самой тяжелой женщиной планеты.

Мир заговорил о пятисоткилограммовой прикованной к постели женщине не только из-за ее экстремального веса. В 2008 году она заявила, что случайно раздавила своего двухлетнего племянника. Ее называли монстром, но только спустя время выяснилось, что Майра не виновата в смерти ребенка. Врачи установили, что мальчик скончался от удара по голове тупым предметом, а лежачая Розалис физически не могла это сделать. Только после этого Майра рассказала, что пыталась защитить сестру, считая, что она нужна оставшимся детям.

Трагедия в семье помогла Майре измениться, она должна была заботиться о еще троих племянниках, оставшихся без матери. Врачи и ее сила воли сотворили настоящее чудо — американка похудела на 408 килограммов. Она ездила по ток-шоу, мотивировала других людей, а после зажила спокойной жизнью.