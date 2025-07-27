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Страна и мир Турцию охватили лесные пожары: пламя подходит к городам, гибнут люди. Кадры

Турцию охватили лесные пожары: пламя подходит к городам, гибнут люди. Кадры

Огонь распространился на несколько провинций

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В нескольких городах пламя не удается потушить | Источник: HaberlerВ нескольких городах пламя не удается потушить | Источник: Haberler

В нескольких городах пламя не удается потушить

Источник:

Haberler

В Турции четвертый день бушуют лесные пожары, огонь охватил несколько провинций. Погибло не менее 10 человек.

Как сообщает CNN Türk, семь лесных пожаров, в том числе в Анкаре и Анталье, взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. В городе Сафранболу провинции Карабюк и городе Бурса борьба с огнем продолжается.

Источник: HaberlerИсточник: Haberler
Источник:

Haberler

В провинции Карабюк пожар вспыхнул вечером в среду. Возгорания произошли из-за аномальной жары и сухой погоды.

Температура в Турции достигает +49…+50 градусов по Цельсию. Самая высокая зафиксированная температура — +55 градусов.

Лесной пожар в районе Сафранболу в турецкой провинции Карабюк

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

По данным издания Zakon.kz, в лесных пожарах погибли уже 13 человек. В пятницу, 25 июля, Ибрагим Юмаклы сообщал о десяти погибших пожарных и лесниках в городе Эскишехире.

Источник: HaberlerИсточник: Haberler
Источник:

Haberler

В Бурсе огонь подошел вплотную к жилым районам. CNN Türk также пишет, что из-за пожара на нескольких карьерах произошли взрывы. Часть местных жителей оказались в огненной ловушке. Кроме того, пламя перекрыло трассу.

Лесной пожар в Бурсе перекрыл трассу

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Источник: CNN TürkИсточник: CNN Türk
Источник:

CNN Türk

Источник: CNN TürkИсточник: CNN Türk
Источник:

CNN Türk

На момент публикации известно, что из пожаров в городах Мерсин и Карабюк эвакуировали более 1,3 тысячи человек, сообщает телеканал NTV. Из Антальи эвакуированы не менее 264 человек. Спасатели продолжают эвакуацию жителей Бурсы и прилегающих к ней деревень.

В начале июля несколько регионов Турции также пострадали от лесных пожаров.

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