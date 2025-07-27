Турцию охватили лесные пожары: пламя подходит к городам, гибнут люди. Кадры

В Турции четвертый день бушуют лесные пожары, огонь охватил несколько провинций. Погибло не менее 10 человек.
Как сообщает CNN Türk, семь лесных пожаров, в том числе в Анкаре и Анталье, взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. В городе Сафранболу провинции Карабюк и городе Бурса борьба с огнем продолжается.
В провинции Карабюк пожар вспыхнул вечером в среду. Возгорания произошли из-за аномальной жары и сухой погоды.
Температура в Турции достигает +49…+50 градусов по Цельсию. Самая высокая зафиксированная температура — +55 градусов.
По данным издания Zakon.kz, в лесных пожарах погибли уже 13 человек. В пятницу, 25 июля, Ибрагим Юмаклы сообщал о десяти погибших пожарных и лесниках в городе Эскишехире.
В Бурсе огонь подошел вплотную к жилым районам. CNN Türk также пишет, что из-за пожара на нескольких карьерах произошли взрывы. Часть местных жителей оказались в огненной ловушке. Кроме того, пламя перекрыло трассу.
На момент публикации известно, что из пожаров в городах Мерсин и Карабюк эвакуировали более 1,3 тысячи человек, сообщает телеканал NTV. Из Антальи эвакуированы не менее 264 человек. Спасатели продолжают эвакуацию жителей Бурсы и прилегающих к ней деревень.
В начале июля несколько регионов Турции также пострадали от лесных пожаров.