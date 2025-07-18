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Страна и мир Штрафы за песни и книги: объясняем, что относится к экстремистским материалам

Штрафы за песни и книги: объясняем, что относится к экстремистским материалам

В списке Минюста более 5 тысяч позиций

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Штраф за поиск информации составит 3–5 тысяч рублей | Источник: Алексей Волхонский / V1.ruШтраф за поиск информации составит 3–5 тысяч рублей | Источник: Алексей Волхонский / V1.ru

Штраф за поиск информации составит 3–5 тысяч рублей

Источник:
Алексей Волхонский / V1.ru

Госдума в четверг, 17 июля, приняла поправки о введении штрафа до 5 тысяч рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Законопроект может вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года. Рассказываем, какие материалы считаются экстремистскими и что к ним может относиться.

Под экстремистскими понимаются информационные материалы, которые суд признал экстремистскими и внес в специальный федеральный реестр Минюста РФ. По закону «О противодействии экстремистской деятельности» к таким материалам относятся документы или информация на любых носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления.

К экстремизму относятся:

  • насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение территориальной целостности Российской Федерации;

  • публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

  • возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

  • пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

  • использование нацистской атрибутики или символики, сходных с ними, либо атрибутики или символики экстремистских организаций;

  • организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

  • финансирование вышеуказанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении.

На момент публикации в список Минюста включены 5473 позиции, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения и т. д.

Например, экстремистскими признаны книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», Бенито Муссолини «Доктрина Фашизма» и «Мемуары 1942–1943», а также книга «Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Последние записи» и воспоминания Марты Хиллерс о жизни в Берлине в 1945 году.

Также в список попал и музыкальный альбом «Музыка белых» группы Order, песня «Нищих убивай» российской панк-группы «Порнофильмы», трек Оксимирона (признан иноагентом) «Последний звонок», песня «Колумбайн» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) рэперов Слава КПСС и Замая и стихотворение «Песня Скинхэда» автора «Русское Гетто».

Кроме того, в реестре можно найти и текстовое описание экстремистских изображений. Например: «Изображение ботинок-берцев с надписью „Это тебе не пионерский галстук. Их заслужить надо“».

Отметим, что факт признания организации экстремистской не делает автоматически экстремистскими все ее материалы. Например, Instagram, Facebook и WhatsАpp компании Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) не внесены в список экстремистских материалов, поэтому за их использование штраф не предусмотрен.

«Административная ответственность будет наступать за конкретный запрос материала, который признан экстремистским, а точнее, уже им является», — объяснил ТАСС заслуженный юрист России и доктор юридических наук Иван Соловьев.

Он также добавил, что закон не предполагает наказания за использование VPN-сервисов.

Ранее в Госдуме объяснили, как будут выявлять поиск экстремистских материалов. Также мы подробно расписали все штрафы, которые предусматривает новый закон.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Экстремизм Интернет Штраф Минюст Запрет
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