Давать полицейским пароли по первому требованию? Россиянам запретят искать экстремистский контент. Как нас отследят и что будет с VPN

Россиян начнут штрафовать за поиск экстремистских материалов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россиян могут начать штрафовать за поиск «заведомо экстремистских материалов» в интернете. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки в законопроект, который изначально должен был упорядочить работу экспедиторов. Добавить наказание для слишком любопытных граждан предложила группа сенаторов и правительство.

Теперь законопроект запрещает интересоваться экстремистским контентом, рекламировать VPN и отдавать кому-либо свой номер телефона. MSK1.RU выяснил, как силовики узнают ваши тайны из браузера и нужно ли давать полицейским пароли по первому требованию.

Что именно запретили

Перечень экстремистского контента ведет Минюст, в нем уже более пяти тысяч материалов. Запрещены, например, несколько песен чеченского барда Тимура Муцураева, мемуары лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, мемы с Адольфом Гитлером, трек рэпера Славы КПСС. В перечне также есть тексты о язычестве и джихаде.

Помимо этого, запрет касается материалов из федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», призывающих к экстремистской деятельности или оправдывающих ее. Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина в беседе с MSK1.RU успокоила, что Instagram* пользоваться можно.

В списке экстремистских материалов Минюста ни Instagram*, ни Facebook* нет (есть несколько конкретных публикаций), поэтому оснований наказывать за простой вход в эти соцсети нет. Екатерина Абашина адвокат

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Сергей Боярский подтвердил, что санкций за использование этих соцсетей нет, оштрафуют лишь за намеренный поиск запрещенных материалов.

«Если вы случайно что-то посмотрели или послушали, без умысла, никаких санкций не последует. <…> Встретить [запрещенные материалы] на просторах интернета практически невозможно», — сообщил он в видеообращении.

Как силовики узнают ваши секреты

Узнать, что человек искал в Сети, реально либо открыв историю поиска в смартфоне и компьютере, либо через интернет-провайдера в рамках «закона Яровой». Екатерина Абашина обратила внимание, что запрашивать такие данные у оператора можно лишь при расследовании преступления.

«Закон не позволяет использовать собранные данные только ради того, чтобы наказать человека за поиск запрещенного контента», — сказала она.

Кроме того, провайдер не способен отследить действия пользователя на сайтах с протоколом HTTPS, трафик там зашифрован. Правоохранительные органы узнают только факт посещения ресурса.

Технологию HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) используют некоторые сайты для защиты данных пользователей. Включить протокол самостоятельно невозможно.

Что касается досмотра телефонов на улице — «рыться» в них никто не будет, обещает Сергей Боярский. В любом случае граждане не обязаны показывать содержимое смартфона полицейским и давать им пароли . МВД даже публиковало специальную памятку о том, куда жаловаться, если сотрудник требует разблокировать устройство. Патрульный имеет право осмотреть телефон снаружи, но не более.

«Нормы, обязывающей гражданина предъявить на проверку телефон и разблокировать его, не существует. Тайна переписки может быть ограничена в исключительных случаях по решению суда», — пояснила Абашина.

Что еще запретили россиянам и чем недовольна Мизулина

Если законопроект примут, россиян будут наказывать штрафами и за рекламу VPN, и за передачу третьему лицу номера телефона или данных для входа в интернет. Подробнее о суммах читайте в материале MSK1.RU. Как заверила адвокат Екатерина Абашина, обсуждать VPN в личных беседах всё еще можно , это не реклама.

Пользоваться технологией тоже разрешено, если делать это в рамках закона, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он заявил, что никто не собирается запрещать VPN-сервисы «для добросовестного использования».

«Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — написал депутат в Telegram.

Вопросы к поправкам возникли у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она объяснила, что ее организация теперь не сможет мониторить экстремистский контент, чтобы жаловаться на него в полицию.

«Кстати, и сами депутаты не смогут ничего сделать с обращениями граждан, которые сообщают им о сообществах, где призывают к убийству на расовой почве, обсуждают диверсии в отношении участников СВО или пропагандируют нападения на школы. Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения», — пишет Мизулина в Telegram.

Она также опубликовала вопросы подписчиков, оштрафуют ли представителя Кремля Дмитрия Пескова за использование VPN и не противоречит ли законопроект Конституции.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против поправок. Он опасается, что по логике законодателей придется штрафовать всех, кого обманули мошенники, прислав запрещенную ссылку.

«Я категорически против штрафов за просмотр нежелательного контента через VPN. Это не защита общества, а нападение на базовые права граждан. Готовим наши предложения с юристами», — написал он в Telegram.

Как интернет-запреты оказались в законе про транспорт

Первоначальную версию законопроекта «О транспортно-экспедиционной деятельности» внесли в октябре 2024 года, поправки касались запрещенных грузов и требований к экспедиторам. Запреты для интернет-пользователей добавило правительство и сенаторы перед вторым чтением в Госдуме, а Комитет по государственному строительству и законодательству их поддержал.

Какие еще поправки принимали внутри других законов Узнать Время от времени депутаты вносят поправки в законопроекты, на первый взгляд не имеющие к теме отношения. Так, в 2023-м власти запретили дискредитировать добровольных участников СВО. Поправки вносили в законопроект, где шла речь об изменении ст. 215.4 УК «Незаконное проникновение на охраняемый объект».

Корреспондент MSK1.RU связался с пресс-секретарем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член которого, Василий Пискарев, является соавтором изначального законопроекта. Журналисту ответили, что депутат не сможет прокомментировать тему с экстремизмом и VPN, потому что занимался именно транспортом.

«Василий Иванович — автор законопроекта, который касается транспортно-экспедиционной деятельности. А поправки внесены правительством, этот закон даже не в нашем комитете», — сообщил представитель ГД.

Пресс-секретарь еще одного автора законопроекта, Александра Хинштейна, сообщила MSK1.RU, что он не сможет его обсудить, потому что сейчас в приоритете «курская повестка».

Ранее мы рассказывали, что в Госдуме начали разрабатывать механизм для блокировки доступа к деструктивному контенту без решения суда. При Роскомнадзоре должна появиться комиссия, а термин «деструктивный контент» пропишут в законе.

До этого депутаты Госдумы потребовали ужесточить контроль за компьютерными играми. У экспертов существуют опасения, что ограничения повлияют на тех, кто профессионально занимается киберспортом.