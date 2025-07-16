Посмотрел мем — получил штраф: что не стоит искать в интернете

Теперь россиянам следует внимательнее относиться к своим поисковым запросам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пользователям, которые специально ищут и смотрят в интернете материалы, считающиеся экстремистскими, будут грозить штрафы. Это касается и использования специальных программ, которые помогают обходить блокировки в интернете. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки.

Штрафы за поиск экстремистских материалов и мемов

«Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — сказано в документе, который опубликован на сайте Госдумы.

Штрафы за рекламу VPN

Также была одобрена поправка, которая предлагает штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за распространение рекламы сайтов с ограниченным доступом к информации. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы:

от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;

от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;

от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Штрафы за незаконную передачу абонентского номера

Кроме того, россиян могут начать штрафовать за незаконную передачу абонентского номера. Если человек передаст свой номер третьему лицу, то штраф может составить:

от 30 до 50 тысяч рублей — для граждан;

для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей;

для ИП — от 50 до 100 тысяч.

Штрафы за передачу своих данных для входа в интернет

Поправками также вводится наказание за передачу своих данных для входа в интернет-ресурсы другим людям. За это предусмотрены штрафы:

для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч;

для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Другие штрафы

Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица — от 80 до 150 тысяч, юрлица — от 200 до 500 тысяч рублей.

Виртуальные АТС (облачные АТС) — это услуга обеспечения телефонной связью для компаний, которая заменяет физическую офисную мини-АТС и даже call-центр.

Оборудование для пропуска трафика в телекоммуникационных системах включает устройства, которые обеспечивают маршрутизацию, передачу данных и управление информационными потоками.

Штраф можно будет получить и за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам. Например, если владелец VPN-устройства не выполнит требования Роскомнадзора, ему могут выписать штраф:

гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей;

должностным лицам — от 80 до 150 тысяч;

юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до 1 миллиона рублей.

Еще предусматриваются штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:

для граждан — до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 500 тысяч;

для юрлиц — до 5 миллионов, а за повторное нарушение — до 10 миллионов рублей.

Изменения коснулись и другой поправки. По информации РИА Новости, теперь штраф может грозить за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных: