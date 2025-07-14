Заключенный спрятался в мешке с бельем и смог сбежать: его пропажу обнаружили не сразу. Новости 14 июля

Заключенный притворил в жизнь свой хитрый план Источник: NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 июля.

Продукты начали дешеветь

Инфляция в России замедлилась в первый месяц лета вдвое по сравнению с маем. Это следует из данных Росстата.

«В июне на плодоовощную продукцию зафиксировано снижение цен на 1,88% месяц к месяцу. Значительнее всего подешевели капуста (на 17,2%), помидоры (на 11,4%), сладкий перец (на 9,5%) и лук (на 6,7%)», — передают «Ведомости» данные Росстата.

Инфляция начала снижаться в первую очередь из-за замедления роста цен на продовольственные товары, а также удешевления отдельных категорий овощей. При этом есть товары, которые продолжают дорожать. Это морковь (на 15,4%), свекла (на 7,9%) и яблоки (на 6,9%), а также мясо (на 0,55%) и рыба (на 0,71%).

Ждать значительного снижения цен на овощи и фрукты стоит в августе. Кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин уверен, что к концу лета они подешевеют на 10–20%.

Переговоры с Украиной продолжатся

Россия планирует продолжить прямые переговоры с Украиной, рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Однако он не уточнил сроки проведения третьего раунда.

В Кремле пояснили, что Москва готова к третьей встрече и ждет предложения по срокам ее проведения.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам [третьего раунда переговоров]», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские школьники выиграли международную олимпиаду

Четыре школьника из России завоевали золотые медали на 57-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась в Дубае. В командном зачете они заняли второе место.

Источник: «Наука.рф»

Все школьники обучаются в Москве. Руководителем их команды стал доцент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Белов.

Женщинам будут доплачивать десятки тысяч к пенсии

Женщинам начнут доплачивать по 32 тысячи рублей к пенсии. Дополнительная выплата ждет тех, у кого есть статус матери-героини, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом.

«После того как наступит пенсионный возраст, то дополнительные выплаты к пенсии будут составлять 32 тысячи рублей», — сказала она. С 2026 года эта сумма вырастет до 36,5 тысячи рублей и будет индексироваться в дальнейшем.

Звание матери-героини в России получают женщины, которые родили 10 и более детей. Выйти на пенсию они могут с 50 лет, если имеют 15 лет трудового стажа.

Два режиссера скончались в один день

С утра стало известно о смерти кинорежиссера, Народного артиста России Александра Митты. Снявший первый советский триллер «Экипаж» (18+) умер в возрасте 92 лет.

На его счету еще 19 работ в роли режиссера и пара картин как сценариста. В 2004 году он был удостоен звания «Народный артист России» и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году. Митта получал Гран-при Венецианского кинофестиваля и побеждал в номинации на «Нике».

Чуть позднее актер Дмитрий Харатьян рассказал о смерти еще одного российского деятеля искусств. На 69-м году жизни скончался актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз.

Широкой публике известны его сериалы «Каменская» (16+) и «Ликвидация» (18+). С 1993 года возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов.

Одной из последних полнометражных работ Юрия стал фантастический фильм «Форт Росс: „В поисках приключений“ (6+), которая провалилась в прокате с финансовой точки зрения, но получила разносторонние отзывы критиков и зрителей.

«Челси» выиграл в клубном чемпионате мира

Английская команда «Челси» в финале клубного чемпионата мира обыграла французский «ПСЖ». Счет в финальном матче составил 3:0 и стал неожиданностью для поклонников футбола. Явным фаворитом встречи при этом считалась команда из Парижа.

Кол Палмер оформил дубль Источник: пресс-служба ФИФА

Счет в матче открыли на 22-й минуте. Полузащитник «Челси» Кол Палмер получил мяч в штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот «ПСЖ» — 1:0. Уже через восемь минут лондонцы провели похожую атаку и вырвались на еще один гол вперед.

Разгромным счет стал под занавес тайма. Отыграться «ПСЖ» во втором тайме было проблемно — команда осталась в меньшинстве из-за красной карточки, которую получил Жоао Невеш.

Сенатор предложила новые ограничения по семейной ипотеке

Вместо запрета покупать жилье в другом регионе нужно обязать семьи с детьми прописываться в новой квартире, которую они возьмут по семейной ипотеке. С такой инициативой выступила сенатор Ольга Епифанова.

«Лучше ввести обязательную прописку семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, используя данные о получении социальных услуг или посещении детьми образовательных учреждений», — предложила сенатор.

Заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем

Из французской тюрьмы Корбас сбежал 20-летний заключенный. BFMTV сообщает, что он спрятался в мешке с бельем. Оно принадлежало его сокамернику, который освобождался 11 июля. Молодой человек воспользовался такой возможностью и тоже оказался на свободе.

Пропажу заключенного обнаружили только на следующий день. Директор тюрьмы Себастьяна Коувеля считает, что побег стал результатом «накопления ошибок» и «ряда серьезных сбоев» в системе. В учреждении уже начали внутреннюю проверку.

Молния ударила в людей на пляже

В Тульской области молния убила троих человек, среди которых оказался 13-летний мальчик. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Инцидент произошел на пляже в селе Бунырево (Алексинский район), где разряд попал прямо в людей, находившихся там. Помимо погибших, еще шесть человек получили ранения и сейчас проходят медицинское обследование.

Источник: Shot / Telegram