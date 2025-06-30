«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв

Туристка рассказала, что точно стоит посмотреть в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Екатерина Нестеренко

Не каждый отважится путешествовать по России вместе с маленькими детьми без машины. Екатерина Нестеренко из Архангельска недавно родила двух мальчиков — сейчас малышам по восемь месяцев. Вместе с ними Екатерина решила съездить в Ярославль. Она поделилась с нашими коллегами из 29.RU своими впечатлениями от поездки и рассказала, что точно стоит посмотреть с детьми. Далее от первого лица.

«Приятно удивил»

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от поездки в Ярославль. В этом прекрасном городе я провела несколько дней вместе со своими восьмимесячными сыновьями-двойняшками.

Ярославль встретил нас яркими красками лета и солнечными днями. Конечно, не обошлось без небольшого дождика, но он ничуть не омрачил нашего отдыха. Мы гостили у знакомых, которые живут в районе Брагино.

Уже в первый день мы отправились на берег матушки Волги. Красота широкой реки с проплывающими мимо яхтами и корабликами просто завораживает! Я немного переживала, как будет с моей широкой двойной коляской, но Ярославль приятно удивил. Практически все магазины оборудованы широкими пандусами и дверями, что позволяло мне без проблем заезжать за необходимыми продуктами. Учитывая, что мы гуляли с малышами по 4-5 часов в день, эта доступность оказалась очень ценной.

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Город просто создан для комфортных прогулок! Пешеходные дорожки, парковые зоны, бесконечный городской лабиринт — всё располагает к приятному времяпрепровождению. Помимо современных высоток, мне очень нравилось гулять по частному сектору. У каждого домика аккуратно подстрижены кусты и травка, а клумбы утопают в цветах: пионы, лилии… Особенно впечатлил цветущий чубушник. На нашем севере я никогда не видела таких роскошных кустов, усыпанных нежными цветочками.

Еще один огромный плюс Ярославля — удобный общественный транспорт. Я без проблем заезжала с коляской в любой автобус, не складывая её. В автобусах предусмотрены специальные места для колясок, так что мы никому не мешали.

Мы даже выбрались на Стрелку, где гуляли по набережной, наслаждаясь видами на старинные церкви и храмы. Успела сделать несколько фотографий на память, хоть и на телефон, но они отлично передают атмосферу и эмоции. Люди в Ярославле очень приветливые и отзывчивые. Нам везде уступали места и предлагали помощь. Если где-то возникали трудности с проездом, всегда находился обходной путь.

Екатерина оценила фонтан на Стрелке Источник: Екатерина Нестеренко

Ярославль активно застраивается, появляются новые школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура. Моим малышам всего восемь месяцев, поэтому мы пока не посещали аквапарк, планетарий, детский парк и зоопарк — оставили это на будущее. Но зато нам очень понравилось наблюдать за поющими фонтанами в центре города. Как они красиво поднимаются и опускаются под классическую музыку!

Мама с детьми успела посмотреть и центр, и спальный район Источник: Екатерина Нестеренко

В целом, поездкой я осталась очень довольна. Малыши в основном спали во время прогулок, но иногда просыпались и с любопытством разглядывали окружающий мир своими яркими глазками. Ярославль оставил самые приятные впечатления, и я надеюсь, что мы еще не раз вернемся сюда!

Екатерина Нестеренко