В России начнут работать новые требования для мигрантов. Иностранцев ждут семь дополнительных пошлин

Нововведения направлены на наведение порядка в миграционной сфере Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России решили изменить сборы с иностранцев. Речь идет о новых госпошлинах для мигрантов. Законопроект Минфина рассмотрят 30 июня на заседании правительственной комиссии.

С осени иностранцы должны будут платить 500 рублей за то, чтобы зарегистрироваться по месту пребывания. Сейчас эта услуга бесплатна как для местных жителей, так и для тех, кто приехал из других стран. Пошлину предлагают взимать и за временное пребывание — 1000 рублей, а также за разрешение на работу — 4200 рублей.

Отдельно введут сборы за выдачу дубликатов некоторых документов для иностранцев и за внесение изменений в них. Речь идет о разрешении на работу как для мигрантов, так и для организаций, привлекающих иностранцев (если они берут на себя эти расходы), а также патентов. Для получения дубликата документа или внесения в него правок потребуется оплатить 2100 рублей.

А вот выдача или переоформление патента обойдется в 4200 рублей. В настоящее время для трудоустройства в России иностранные граждане должны иметь либо разрешение на работу (для тех, кто въехал по визе), либо патент (для безвизовых). За первый необходимо уплатить пошлину, а за второй — нет, хотя по сути это один и тот же документ.

Процесс оформления патента можно сравнить с получением официальных документов для граждан РФ, которые обычно требуют оплаты. Таким образом, введение этого сбора уравнивает условия для всех категорий мигрантов и компенсирует затраты государства.

По информации руководителя образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрия Десятниченко, все юридически значимые действия в интересах человека требуют затрат для государства. Если пошлина нулевая, расходы покрываются из бюджета налогоплательщиков, что оправдано для граждан России, но перекладывает нагрузку на них при предоставлении услуг иностранцам. Более справедливым подходом является покрытие заявителем основной части расходов, связанных с оказанием услуги.

«При этом государственные услуги быстро развиваются и переходят в цифровой вид, что требует от государства трансформации механизмов», — добавил профессор Финансового университета Дмитрий Ряховский.

Власти предлагают увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства — с 420 до 1000 рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, это необходимо для более эффективного мониторинга в условиях активных миграционных потоков.

В последние несколько лет власти усиливают контроль в сфере миграции:

полицейские могут выдворять иностранцев без суда;

в России блокируют сайты с поддельными документами;

запрещают посредникам принимать экзамены по русскому языку;

запрещают принимать в школы детей, не знающих русского языка.

Все эти меры направлены на наведение порядка в миграционной сфере. О новых правилах для иностранцев мы рассказывали здесь.