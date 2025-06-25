Неочевидные запреты для дачников: что может стоить вам участка

На даче можно выращивать далеко не все растения, наказание может последовать и за выращивание сорняков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владельцам дачных участков можно делать на своей территории далеко не всё, что они хотят. Есть правила, которые необходимо соблюдать. Рассказываем, за какие неочевидные нарушения можно получить штраф и не только.

Глухие заборы

В последние недели в России активно обсуждалась тема глухих заборов на дачных участках. С 9 июня такие заборы разрешены только с внешней стороны участка.

Глухой забор — это сплошное ограждение без просветов, полностью скрывающее участок от посторонних глаз. Его изготавливают из дерева, профнастила, бетона, кирпича или пластика.

Максимальная высота забора между соседями не должна превышать полутора метров, и он должен быть прозрачным. О том, нужно ли сносить старые заборы, мы рассказывали здесь.

Если вы собираетесь установить забор на своем дачном участке, то рекомендуется перед его установкой получить письменное разрешение от соседей. Это поможет избежать судебных разбирательств в будущем.

Незаконная посадка и вырубка

На даче можно выращивать не все растения. Правительство РФ утвердило список запрещенных культур, включающий около двух десятков наименований. В нем есть известные растения, такие как конопля и опийный мак, а также экзотические виды, содержащие психотропные или наркотические вещества: ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, кактусы, мимоза хостилис, голубой лотос, гармала.

За незаконное выращивание этих растений можно сесть в тюрьму на 8 лет по статье 231 УК РФ. К примеру, к уголовному делу может привести выращивание более 10 кустов ипомеи трехцветной. Наказуемо также хранение семян ипомеи, если их масса превышает более трех граммов.

Ответственность придется нести не только за самостоятельно выращенные, но и за дикорастущие наркосодержащие растения. Владелец обязан уничтожить их, иначе ему грозит обвинение по статье 10.5 КоАП РФ.

Кроме того, наказание может последовать и за выращивание сорняков, указанных в постановлении правительства № 1482 от 2020 года. Например, за борщевик могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а за другие сорняки — на 300–500 рублей.

Также запрещается рубить некоторые виды деревьев, даже если они растут на вашем участке. Есть список особо ценных пород деревьев, которые нельзя рубить без специального разрешения. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Рытье колодцев

Ограничения на даче распространяются и на рытье колодцев. Согласно закону РФ «О недрах», владелец участка может рыть колодец глубиной до 5 метров без лицензии. А вот для большей глубины уже требуется лицензия. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья 7.3 КоАП РФ). За соблюдением этих правил следит Роснедра, а жалобы по этому поводу могут поступать от соседей и других лиц, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

Также есть санитарные нормы: колодец должен быть на расстоянии 20–25 метров от выгребных ям, туалетов и компостных куч, чтобы избежать загрязнения подземных вод. При крупном ущербе недрам или экологии нарушитель может понести уголовную ответственность по статье 255 УК РФ.

Разведение скота

На дачном участке запрещено содержать и разводить сельскохозяйственных животных, таких как коровы или козы. Большинство дачных участков предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. И такие виды не предполагают разведение животных.

Исключение сделано лишь для мелкой живности. По информации управляющего партнера «Ляпунов, Терехин и партнеры» Романа Ляпунова, закон допускает разведение птицы и кроликов на садовых участках. Однако лишь для личных нужд, а не на продажу.

Эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости Наталья Шалуба объяснила РИА Новости, что для личных нужд на дачном участке можно держать не более пяти-десяти таких животных. В случае нарушения есть риск получить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Разводить сельскохозяйственных животных можно лишь на территориях для личного подсобного хозяйства, но с соблюдением требований СНиП 30-02-97: постройки для животных должны находиться не менее чем в четырех метрах от жилых домов. Нарушение влечет штраф до 500 рублей, а при вреде здоровью или окружающей среде — до 5 тысяч рублей.

Можно держать на дачном участке собак и кошек, но с соблюдением закона 498-ФЗ. Собак нужно выгуливать вне участка только на поводке и в наморднике, за исключением специальных площадок. Для потенциально опасных пород собак установлены особые условия, которые перечислены в правительственном перечне.

Владелец животного также обязан возместить ущерб, если его питомец причинит вред человеку или чужому имуществу. За нарушение правил содержания животных предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей за антисанитарию или нападение без принятия мер.

Изъятие участка

Владелец участка, который не использует его по назначению, может не только столкнуться с неприятными последствиями, но и вовсе лишиться земли в пользу муниципалитета.

Вот несколько признаков того, что участок не используется:

более 50% территории занято мусором;

на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, нет жилого дома в течение семи и более лет с момента регистрации права собственности на землю;

на участке есть здания с разрушенной крышей, стенами и отсутствующими окнами.

За неиспользование земли по назначению владельцу сначала грозит штраф в размере 1–1,5% от кадастровой стоимости земли. Для стандартной дачи это обычно несколько десятков тысяч рублей. Но самая серьезная и пугающая мера — это принудительное изъятие участка.