По России расползаются опасные слизни: их нельзя трогать, чтобы не заразиться

Гигантских слизней стали замечать в разных регионах России. Они уже не первый год пугают жителей Подмосковья и Ленинградской области, но теперь их начали встречать в Волгограде, Ярославле, Воронеже и даже Новосибирске. Что это за существа и стоит ли их бояться — расскажем в нашем материале.
Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства.
По словам специалистов Мосприроды, испанские слизни в Москве появились случайно — их, предположительно, завезли с фруктами и овощами, или специально, чтобы держать дома, а потом выбросили. Затем они расплодились и теперь их можно встретить практически везде.
Испанские слизни являются переносчиками паразитов. На слизнях размножаются нематоды (круглые черви) и бычий цепень (ленточный червь). Попадая в организм человека они могут вызывать рвоту, дискомфорт в желудке и кишечнике, головные боли, диарею, интоксикацию и головокружение. Также у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на контакт со слизнями или их выделениями. Чаще всего это проявляется в виде зуда, покраснения кожи. Такая же реакция может возникнуть и у животных.
Блогер Дарья Горбунова из Подмосковья рассказала, что у нее сломались ворота на участке, а когда мастер вскрыл механизм и обнаружил там множество испанских слизней. По словам девушки, она уже находила вредителей на участке и посыпала их солью, но они всё равно возвращаются.
«Живу рядом с парком, так у нас сегодня двух гигантских испанских слизней обнаружила… в том году борьбу вела с ними, видимо, и в этом придется», — рассказала MSK1.RU Светлана.
Слизни терроризируют россиян уже несколько лет.
«Это какой-то ужас! Слизней очень много у нас за забором на даче. Мой муж каждый вечер собирает штук по 20, чтобы они не проползли на участок. Иначе они сжирают просто всё: и овощи, и цветы, и газон», — жаловалась в августе 2024 года жительница подмосковного Домодедово.
В Волгограде с нашествием слизней столкнулись в 2023 году, рассказывали V1.RU. Они заполонили массу садовых участковый.
Они появляются не только летом. В февраля 2024 огромные слизни появились в пятиэтажке. Тогда подвал дома залило горячей водой, а температура в квартирах достигала +31 градуса, сообщили коллеги из NGS.RU.
В Ленинградской области слизни выбрались за пределы садов и вышли в город. Эти пугающие существа просто ползали по тротуарам, рассказывала Фонтанка.ру.
Стоит отметить, что испанских слизней часто путаются с другими моллюсками. Сейчас в Подмосковье можно встретить крупных улиток. Все они могут навредить урожаю, но человеку не могут нанести вреда. Предположительно в Ярославле видели виноградных улиток или ахатин, пишет 76.RU.
Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. По размеру виноградные улитки могут достигать пяти сантиметров. Это характерный вид моллюсков для России, встречается в увлажненных местах обитания. Ранее их уже замечали в Волгоградской и Московской областях. Виноградные улитки употребляются в пищу.
Улитка ахатина — сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса легочных улиток. Длина раковины не превышает 5–10 сантиметров, чаще всего она закручена против часовой стрелки. Родиной ахатины является Африка, однако со временем человек перевез существо и на другие континенты. Улитка считается вредителем, поскольку питается культурной растительностью и быстро размножается.
Избавляться от вредителей можно и нужно. Главное соблюдать правила безопасности и не трогать вредителей голыми руками. Их можно собирать, использовать ловушки и приманки, например, на пиве. Можно создать для них агрессивную среду. Слизней отпугивают такие растения как чеснок, базилик, петрушка, лук, а естественным врагами являются дабы, дрозды и ежи.