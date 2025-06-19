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Страна и мир По России расползаются опасные слизни: их нельзя трогать, чтобы не заразиться

По России расползаются опасные слизни: их нельзя трогать, чтобы не заразиться

Вредителей встречали во многих уголках страны

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2 комментария
При контакте можно получить серьезное отравление | Источник: Сергиев Посад Life / ВКонтакте При контакте можно получить серьезное отравление | Источник: Сергиев Посад Life / ВКонтакте

При контакте можно получить серьезное отравление

Источник:

Сергиев Посад Life / ВКонтакте

Гигантских слизней стали замечать в разных регионах России. Они уже не первый год пугают жителей Подмосковья и Ленинградской области, но теперь их начали встречать в Волгограде, Ярославле, Воронеже и даже Новосибирске. Что это за существа и стоит ли их бояться — расскажем в нашем материале. 

Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства. 

По словам специалистов Мосприроды, испанские слизни в Москве появились случайно — их, предположительно, завезли с фруктами и овощами, или специально, чтобы держать дома, а потом выбросили. Затем они расплодились и теперь их можно встретить практически везде. 

Слизни выглядят не очень приятно | Источник: читатель MSK1.RUСлизни выглядят не очень приятно | Источник: читатель MSK1.RU

Слизни выглядят не очень приятно

Источник:
читатель MSK1.RU

Испанские слизни являются переносчиками паразитов. На слизнях размножаются нематоды (круглые черви) и бычий цепень (ленточный червь). Попадая в организм человека они могут вызывать рвоту, дискомфорт в желудке и кишечнике, головные боли, диарею, интоксикацию и головокружение. Также у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на контакт со слизнями или их выделениями. Чаще всего это проявляется в виде зуда, покраснения кожи. Такая же реакция может возникнуть и у животных.

Блогер Дарья Горбунова из Подмосковья рассказала, что у нее сломались ворота на участке, а когда мастер вскрыл механизм и обнаружил там множество испанских слизней. По словам девушки, она уже находила вредителей на участке и посыпала их солью, но они всё равно возвращаются.

«Живу рядом с парком, так у нас сегодня двух гигантских испанских слизней обнаружила… в том году борьбу вела с ними, видимо, и в этом придется», — рассказала MSK1.RU Светлана.

Люди умудряются собирать слизней охапками | Источник: «Чат ТиНАО / Новая Москва» / Telegram Люди умудряются собирать слизней охапками | Источник: «Чат ТиНАО / Новая Москва» / Telegram

Люди умудряются собирать слизней охапками

Источник:

«Чат ТиНАО / Новая Москва» / Telegram

Слизни терроризируют россиян уже несколько лет.

«Это какой-то ужас! Слизней очень много у нас за забором на даче. Мой муж каждый вечер собирает штук по 20, чтобы они не проползли на участок. Иначе они сжирают просто всё: и овощи, и цветы, и газон», — жаловалась в августе 2024 года жительница подмосковного Домодедово.

За собой они оставляют мокрый след

Источник:
читатель MSK1.RU

В Волгограде с нашествием слизней столкнулись в 2023 году, рассказывали V1.RU. Они заполонили массу садовых участковый.

Они появляются не только летом. В февраля 2024 огромные слизни появились в пятиэтажке. Тогда подвал дома залило горячей водой, а температура в квартирах достигала +31 градуса, сообщили коллеги из NGS.RU.

Жильцы показали как дом выглядел во время ЧП

Источник:
Антон Дигаев

В Ленинградской области слизни выбрались за пределы садов и вышли в город. Эти пугающие существа просто ползали по тротуарам, рассказывала Фонтанка.ру.

Их находили в разных уголках Санкт-Петербурга | Источник: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»Их находили в разных уголках Санкт-Петербурга | Источник: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Их находили в разных уголках Санкт-Петербурга

Источник:
Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Стоит отметить, что испанских слизней часто путаются с другими моллюсками. Сейчас в Подмосковье можно встретить крупных улиток. Все они могут навредить урожаю, но человеку не могут нанести вреда. Предположительно в Ярославле видели виноградных улиток или ахатин, пишет 76.RU

На дереве разместились несколько улиток

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. По размеру виноградные улитки могут достигать пяти сантиметров. Это характерный вид моллюсков для России, встречается в увлажненных местах обитания. Ранее их уже замечали в Волгоградской и Московской областях. Виноградные улитки употребляются в пищу.

Улитка ахатина — сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса легочных улиток. Длина раковины не превышает 5–10 сантиметров, чаще всего она закручена против часовой стрелки. Родиной ахатины является Африка, однако со временем человек перевез существо и на другие континенты. Улитка считается вредителем, поскольку питается культурной растительностью и быстро размножается.

Избавляться от вредителей можно и нужно. Главное соблюдать правила безопасности и не трогать вредителей голыми руками. Их можно собирать, использовать ловушки и приманки, например, на пиве. Можно создать для них агрессивную среду. Слизней отпугивают такие растения как чеснок, базилик, петрушка, лук, а естественным врагами являются дабы, дрозды и ежи.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Испанские слизни Паразиты Сад и огород Вредители
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Комментарии
2
Гость
2 часа
с дождями прилетели
Гость
52 минуты
Отгораживаться надо от заразной Европы.
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