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Животные В Ярославле заметили гигантских моллюсков. Видео

В Ярославле заметили гигантских моллюсков. Видео

Энтомолог рассказал, что это за существа

2 806
3 комментария
В Ярославле заметили гигантских улиток | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле заметили гигантских улиток | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле заметили гигантских улиток

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В воскресенье, 15 июня, в Тверицком бору в Ярославле на дереве заметили огромных улиток. Фотографии разлетелись по Сети, собрав бурное обсуждения в комментариях.

«Улитки-гиганты», — подписал кадры автор.

Очевидец заснял на видео, как улитки ползали по стволу деревьев. Один моллюск разместился на ветке раковиной вниз, а второй замер в вертикальном положении.

На дереве разместились несколько улиток

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Пользователи Сети поспорили, что это может быть за моллюск — ахатин или виноградная улитка.

«Виноградные улитки. Деликатес. Ничего необычного, давно обитают в отдельных регионах. Дети завозят с юга. Мы с сестрой в детстве баллон 3-х литровый с юга привезли, на даче жили до осени, дальнейшая судьба неизвестна», — поделился в комментариях Никита Попов.

«Кто-то ахатина выкинул?» — задалась вопросом Карина.

«Вчера в Сочи такую выпустил. Прожила у ребенка год, пережила зиму. Потом стала неинтересна. В общем, пожалел животное — отпустил в парке 30-летия Победы в Лазаревском районе», — поделился в комментариях подписчик «Подслушано в Ярославле».

Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. По размеру виноградные улитки могут достигать пяти сантиметров. Это характерный вид моллюсков для России, встречается в увлажненных местах обитания. Ранее их уже замечали в Волгоградской и Московской областях. Виноградные улитки употребляются в пищу.

Улитка ахатина — сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса легочных улиток. Длина раковины не превышает 5–10 сантиметров, чаще всего она закручена против часовой стрелки. Родиной ахатины является Африка, однако со временем человек перевез существо и на другие континенты. Улитка считается вредителем, поскольку питается культурной растительностью и быстро размножается.

Чтобы поставить точку в споре мы обратились к ярославскому энтомологу, старшему научному сотруднику отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрию Власову.

«Это виноградная улитка», — объяснил в беседе с 76.RU Дмитрий Власов.

Ранее ярославцы предупреждали о нашествии гигантских слизней.

ПО ТЕМЕ
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Варвара Киселёва
корреспондент
Улитка Моллюски
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Комментарии
3
Гость
16 часов
Сам посадил на дерево, сам снял видео, сам удивился
Гость
9 часов
А если еще ближе снять - еще больше станет!!!
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