В Ярославле заметили гигантских моллюсков. Видео

В воскресенье, 15 июня, в Тверицком бору в Ярославле на дереве заметили огромных улиток. Фотографии разлетелись по Сети, собрав бурное обсуждения в комментариях.

Очевидец заснял на видео, как улитки ползали по стволу деревьев. Один моллюск разместился на ветке раковиной вниз, а второй замер в вертикальном положении.

Пользователи Сети поспорили, что это может быть за моллюск — ахатин или виноградная улитка.

«Виноградные улитки. Деликатес. Ничего необычного, давно обитают в отдельных регионах. Дети завозят с юга. Мы с сестрой в детстве баллон 3-х литровый с юга привезли, на даче жили до осени, дальнейшая судьба неизвестна», — поделился в комментариях Никита Попов.

«Вчера в Сочи такую выпустил. Прожила у ребенка год, пережила зиму. Потом стала неинтересна. В общем, пожалел животное — отпустил в парке 30-летия Победы в Лазаревском районе», — поделился в комментариях подписчик «Подслушано в Ярославле».

Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. По размеру виноградные улитки могут достигать пяти сантиметров. Это характерный вид моллюсков для России, встречается в увлажненных местах обитания. Ранее их уже замечали в Волгоградской и Московской областях. Виноградные улитки употребляются в пищу.

Улитка ахатина — сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса легочных улиток. Длина раковины не превышает 5–10 сантиметров, чаще всего она закручена против часовой стрелки. Родиной ахатины является Африка, однако со временем человек перевез существо и на другие континенты. Улитка считается вредителем, поскольку питается культурной растительностью и быстро размножается.