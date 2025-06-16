В Ярославле заметили гигантских моллюсков. Видео

В воскресенье, 15 июня, в Тверицком бору в Ярославле на дереве заметили огромных улиток. Фотографии разлетелись по Сети, собрав бурное обсуждения в комментариях.
«Улитки-гиганты», — подписал кадры автор.
Очевидец заснял на видео, как улитки ползали по стволу деревьев. Один моллюск разместился на ветке раковиной вниз, а второй замер в вертикальном положении.
Пользователи Сети поспорили, что это может быть за моллюск — ахатин или виноградная улитка.
«Виноградные улитки. Деликатес. Ничего необычного, давно обитают в отдельных регионах. Дети завозят с юга. Мы с сестрой в детстве баллон 3-х литровый с юга привезли, на даче жили до осени, дальнейшая судьба неизвестна», — поделился в комментариях Никита Попов.
«Кто-то ахатина выкинул?» — задалась вопросом Карина.
«Вчера в Сочи такую выпустил. Прожила у ребенка год, пережила зиму. Потом стала неинтересна. В общем, пожалел животное — отпустил в парке 30-летия Победы в Лазаревском районе», — поделился в комментариях подписчик «Подслушано в Ярославле».
Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. По размеру виноградные улитки могут достигать пяти сантиметров. Это характерный вид моллюсков для России, встречается в увлажненных местах обитания. Ранее их уже замечали в Волгоградской и Московской областях. Виноградные улитки употребляются в пищу.
Улитка ахатина — сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса легочных улиток. Длина раковины не превышает 5–10 сантиметров, чаще всего она закручена против часовой стрелки. Родиной ахатины является Африка, однако со временем человек перевез существо и на другие континенты. Улитка считается вредителем, поскольку питается культурной растительностью и быстро размножается.
Чтобы поставить точку в споре мы обратились к ярославскому энтомологу, старшему научному сотруднику отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрию Власову.
«Это виноградная улитка», — объяснил в беседе с 76.RU Дмитрий Власов.
Ранее ярославцы предупреждали о нашествии гигантских слизней.