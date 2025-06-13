«Может, его похоронить решили?» На Красной площади выстроились очереди перед Мавзолеем Ленина. Фото

Люди рассказали, зачем стоят по два часа в очереди перед Мавзолеем Ленина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Мавзолей Ленина в Москве закроют на реставрацию. Точная дата временного прекращения работы пока неизвестна — в Федеральной службе охраны MSK1.RU уточнили, пока все работает по стандартному расписанию. Хотя собирались закрыть сразу после 155-летия вождя мирового пролетариата, которое, как мы помним, было 22 апреля.

Работает мавзолей пять дней в неделю — по вторникам, средам, четвергам и в выходные — с 10:00 до 13:00.

В последние несколько дней у мавзолея собираются еще более длинные очереди, чем обычно. Желающих посмотреть на вождя запускают через рамки-металлоискатели по десять человек. Что происходит на Красной площади перед входом в мавзолей — в репортаже наших коллег из столицы.

Очереди у входа в мавзолей собираются почти каждый день, но такая внушительная — не всегда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Первые люди в очереди рассказали MSK1.RU, что ждали пропуска через рамки около полутора–двух часов.

Для пропуска в мавзолей нужно пройти досмотр Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многие посетители пришли с детьми.

— Нужно экскурсию провести [сыну с дочкой]. Скоро будут проходить по программе школьной, — рассказал Антон, отец семейства из Самары. И он, и его жена в мавзолее еще ни разу не были.

— А дети не боятся? Там же мертвый человек, — спрашиваем.

— Да нет, они ничего не боятся, они привыкшие у нас, деревенские, — смеется Антон. Сам он, как рассказал, хотел бы в первую очередь посмотреть на могилу Сталина, но и на Ленина ему интересно взглянуть. — Это любопытно, плюс это же история, ее можно увидеть глазами. Достопримечательность. Все люди смотрят — значит, и нам надо посмотреть.

Некоторые посетители пришли с детьми Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Несмотря на то что вход в мавзолей бесплатный, пребывание на Красной площади для туриста — дело затратное.

— Туда-сюда, мороженое-пирожное. Сколько уже потратили? Если честно, не считал. Знаю, что всё дорого, поэтому не считал, — признался отец семьи из Самары.

Сходить в мавзолей всей семьей — развлечение, которое займет всю первую половину дня Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Приехать из другого города России — не подвиг для желающих посетить одну из главных достопримечательностей Москвы. Нашлись в длинной веренице людей и те, кто приехал из другой страны.

Очередь растянулась на сотню метров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Мы в Европе живем, но родом из России. Смотрите, у нас дети маленькие, они ни разу не видели Ленина, хотят посмотреть. Для общего развития. Нет, они не боятся: зачем мертвых бояться? Живых надо бояться, — делится женщина лет сорока пяти.

Сама она уже была в мавзолее: когда их с классом принимали в пионеры, всех водили на экскурсию.

— Очень хотим успеть перед реставрацией. Еще бы перед закрытием успеть сегодня.

Даже живущие в Европе россияне приезжают посмотреть на Ленина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Были в очереди и не говорящие по-русски туристы — например, Сина из Ирана. Он с друзьями приехал в Россию, чтобы узнать больше о нашей культуре.

— Москва — очень красивый город. Я видел Европу — Францию, Бельгию. И я думаю, что Россия лучше, потому что здесь есть культура. В Европе низкий уровень культуры, — поделился своими мыслями иранец.

Сина в России не в первый раз — он уже был в Москве и Санкт-Петербурге во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

— Мне очень понравился Санкт-Петербург: белые ночи, музеи. А Ленин… меня восхищает, что русские уважают Ленина, Сталина, свою историю, свою культуру.

Я уже видел Ленина однажды, и я буду рад повторить этот опыт, показать его друзьям. В этом столько культуры — ты умер сто лет назад, но на тебя могут посмотреть люди даже из другой страны. Это поражает. Сина иранец, приехавший в Москву с друзьями

Иранец Сина в Москве не в первый раз, и в мавзолее он уже был, но хочет сходить еще раз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В основном людьми, в особенности туристами, движет дань традициям: как это, мол, побывать в Москве и не посетить Ленина?

— Я в мавзолее не в первый раз. Мы приехали с сестрой из солнечного Краснодара. Быть в Москве и не быть в самом сердце и столицы, и родины — это, я считаю, неправильно, — поделилась Елена.

Они с сестрой только в очереди подслушали, что мавзолей скоро закрывают на реставрацию. Но переживать не стали: не успеют сегодня, придут завтра пораньше.

Женщины из Краснодара считают Ленина главной достопримечательностью Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В первый раз Елена была в мавзолее много лет назад.

Чувства там, конечно, испытываешь противоречивые. Неоднозначный вопрос: оставлять, не оставлять, реконструировать, реставрировать или уже захоронить… Но кому-то виднее там. Елена гостья столицы из Краснодара

Сестра Елены, Наталья, считает, что идут в мавзолей «не за чувствами».

— За историей, за детскими воспоминаниями. Мы же были октябрята, нам рассказывали про доброго дедушку Ленина — святой человек. У меня даже значок октябренка есть, я его в Москву привезла, но сегодня надеть забыла, — рассказала Наталья. Она еще вождя не видела — надеется, что сегодня успеет.

Попасть в мавзолей не так уж и просто Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На тему чувств от посещения погребального строения рассуждает и другая россиянка. Поднимается и извечный вопрос:

— А может, его вообще похоронить решили? Я читала где-то, что он должен был ровно сто лет пролежать, а потом… Почему его не захоранивают, почему он живее всех живых? Почему он всегда с нами? — задается вопросом Людмила, приехавшая из Свердловской области с мужем.

Гостья столицы считает Ленина вождем мирового пролетариата и по сей день.

— Значимая личность. Царя «подкосил», было дело. Посмотрю я на него, не посмотрю — большой роли не играет. Просто любопытно.

Это [реставрация] знаете, как действует? Вот валяется игрушка, никому не нужна, но кто-то ее забирает, и ты: «А-а, я тоже хочу!» Людмила приехала на Красную площадь из небольшого городка в Свердловской области

Некоторые переживают, что Ленина во время реставрации здания «похоронят» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К слову, охрана сегодняшние очереди отнесла к «обычным»:

— Всё стандартно, тут такое каждый день, — сообщили корреспонденту MSK1.RU силовики.

Охраняют Ильича росгвардейцы и их верный помощник — тщательный досмотр с металлоискателями Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дата закрытия мавзолея на реставрацию всё еще неизвестна. Причиной запланированных работ власти называют пришедшие в негодность стены мавзолея. На всё это потратят больше 19 миллионов рублей. Срок закрытия контракта по работам назначен на 2027 год.

В мавзолей приходят разные люди. Как говорится, и стар и млад Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В 13:03 двери приняли последних посетителей на сегодня и закрылись. Не успевшие попасть внутрь разбрелись по неогороженной части Красной площади. Одна раздосадованная девушка посетовала, что они с мамой и сестрой стояли в очереди «почти два часа» — и прямо перед ними людей перестали пускать сквозь рамки. В планах у семьи сходить завтра — благо, они из Москвы, и им, в отличие от гостей столицы, не надо спешить на поезд или самолет.

Ведут в мавзолей и младенцев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В час дня двери закрываются Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ранее мы более подробно рассказывали о проекте реставрации мавзолея.