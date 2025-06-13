«Может, его похоронить решили?» На Красной площади выстроились очереди перед Мавзолеем Ленина. Фото

Мавзолей Ленина в Москве закроют на реставрацию. Точная дата временного прекращения работы пока неизвестна — в Федеральной службе охраны MSK1.RU уточнили, пока все работает по стандартному расписанию. Хотя собирались закрыть сразу после 155-летия вождя мирового пролетариата, которое, как мы помним, было 22 апреля.
Работает мавзолей пять дней в неделю — по вторникам, средам, четвергам и в выходные — с 10:00 до 13:00.
В последние несколько дней у мавзолея собираются еще более длинные очереди, чем обычно. Желающих посмотреть на вождя запускают через рамки-металлоискатели по десять человек. Что происходит на Красной площади перед входом в мавзолей — в репортаже наших коллег из столицы.
Первые люди в очереди рассказали MSK1.RU, что ждали пропуска через рамки около полутора–двух часов.
Многие посетители пришли с детьми.
— Нужно экскурсию провести [сыну с дочкой]. Скоро будут проходить по программе школьной, — рассказал Антон, отец семейства из Самары. И он, и его жена в мавзолее еще ни разу не были.
— А дети не боятся? Там же мертвый человек, — спрашиваем.
— Да нет, они ничего не боятся, они привыкшие у нас, деревенские, — смеется Антон. Сам он, как рассказал, хотел бы в первую очередь посмотреть на могилу Сталина, но и на Ленина ему интересно взглянуть. — Это любопытно, плюс это же история, ее можно увидеть глазами. Достопримечательность. Все люди смотрят — значит, и нам надо посмотреть.
Несмотря на то что вход в мавзолей бесплатный, пребывание на Красной площади для туриста — дело затратное.
— Туда-сюда, мороженое-пирожное. Сколько уже потратили? Если честно, не считал. Знаю, что всё дорого, поэтому не считал, — признался отец семьи из Самары.
Приехать из другого города России — не подвиг для желающих посетить одну из главных достопримечательностей Москвы. Нашлись в длинной веренице людей и те, кто приехал из другой страны.
— Мы в Европе живем, но родом из России. Смотрите, у нас дети маленькие, они ни разу не видели Ленина, хотят посмотреть. Для общего развития. Нет, они не боятся: зачем мертвых бояться? Живых надо бояться, — делится женщина лет сорока пяти.
Сама она уже была в мавзолее: когда их с классом принимали в пионеры, всех водили на экскурсию.
— Очень хотим успеть перед реставрацией. Еще бы перед закрытием успеть сегодня.
Были в очереди и не говорящие по-русски туристы — например, Сина из Ирана. Он с друзьями приехал в Россию, чтобы узнать больше о нашей культуре.
— Москва — очень красивый город. Я видел Европу — Францию, Бельгию. И я думаю, что Россия лучше, потому что здесь есть культура. В Европе низкий уровень культуры, — поделился своими мыслями иранец.
Сина в России не в первый раз — он уже был в Москве и Санкт-Петербурге во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
— Мне очень понравился Санкт-Петербург: белые ночи, музеи. А Ленин… меня восхищает, что русские уважают Ленина, Сталина, свою историю, свою культуру.
Я уже видел Ленина однажды, и я буду рад повторить этот опыт, показать его друзьям. В этом столько культуры — ты умер сто лет назад, но на тебя могут посмотреть люди даже из другой страны. Это поражает.
В основном людьми, в особенности туристами, движет дань традициям: как это, мол, побывать в Москве и не посетить Ленина?
— Я в мавзолее не в первый раз. Мы приехали с сестрой из солнечного Краснодара. Быть в Москве и не быть в самом сердце и столицы, и родины — это, я считаю, неправильно, — поделилась Елена.
Они с сестрой только в очереди подслушали, что мавзолей скоро закрывают на реставрацию. Но переживать не стали: не успеют сегодня, придут завтра пораньше.
В первый раз Елена была в мавзолее много лет назад.
Чувства там, конечно, испытываешь противоречивые. Неоднозначный вопрос: оставлять, не оставлять, реконструировать, реставрировать или уже захоронить… Но кому-то виднее там.
Сестра Елены, Наталья, считает, что идут в мавзолей «не за чувствами».
— За историей, за детскими воспоминаниями. Мы же были октябрята, нам рассказывали про доброго дедушку Ленина — святой человек. У меня даже значок октябренка есть, я его в Москву привезла, но сегодня надеть забыла, — рассказала Наталья. Она еще вождя не видела — надеется, что сегодня успеет.
На тему чувств от посещения погребального строения рассуждает и другая россиянка. Поднимается и извечный вопрос:
— А может, его вообще похоронить решили? Я читала где-то, что он должен был ровно сто лет пролежать, а потом… Почему его не захоранивают, почему он живее всех живых? Почему он всегда с нами? — задается вопросом Людмила, приехавшая из Свердловской области с мужем.
Гостья столицы считает Ленина вождем мирового пролетариата и по сей день.
— Значимая личность. Царя «подкосил», было дело. Посмотрю я на него, не посмотрю — большой роли не играет. Просто любопытно.
Это [реставрация] знаете, как действует? Вот валяется игрушка, никому не нужна, но кто-то ее забирает, и ты: «А-а, я тоже хочу!»
К слову, охрана сегодняшние очереди отнесла к «обычным»:
— Всё стандартно, тут такое каждый день, — сообщили корреспонденту MSK1.RU силовики.
Дата закрытия мавзолея на реставрацию всё еще неизвестна. Причиной запланированных работ власти называют пришедшие в негодность стены мавзолея. На всё это потратят больше 19 миллионов рублей. Срок закрытия контракта по работам назначен на 2027 год.
В 13:03 двери приняли последних посетителей на сегодня и закрылись. Не успевшие попасть внутрь разбрелись по неогороженной части Красной площади. Одна раздосадованная девушка посетовала, что они с мамой и сестрой стояли в очереди «почти два часа» — и прямо перед ними людей перестали пускать сквозь рамки. В планах у семьи сходить завтра — благо, они из Москвы, и им, в отличие от гостей столицы, не надо спешить на поезд или самолет.
Ранее мы более подробно рассказывали о проекте реставрации мавзолея.
А вы бы сходили в мавзолей?