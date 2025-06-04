Жительница Ярославля показала побережье Черного моря без прикрас — честное мнение об отдыхе. Видео

Жительница Ярославля съездила на Черное море после катастрофы с разливом мазута Источник: читательница 76.RU











Жительница Ярославля Валентина съездила в отпуск на Черноморское побережье. Она отправилась туда в конце мая. По словам читательницы 76.RU, в начале июня цены на жилье ни в Сочи, ни в Адлере не кусаются.

«Отели бронируются очень легко. Нет переполненности, пляжи полупустые. Стоимость суток проживания от 1000 до 2000 с нормальными условиями. Может, людей мало, потому что сейчас холодно. Людей много в горах на Красной Поляне», — рассказала Валентина.

Девушка показала обстановку на пляжах в районе Адлера. По ее словам, купающихся пока немного.

Ярославна показала пляжи в Сочи в начале лета Источник: читательница 76.RU

На пляже в Адлере пока немноголюдно Источник: читательница 76.RU

Само побережье и вода в море чистые, как рассказала Валентина. Но люди пока не купаются из-за холодной воды.

«Я по воде походила, она мне показалась чистой. Нет никаких пятен на белой одежде, кроссовках. Не осталось ничего. Обычная соленая вода. Дельфины к берегу подплывали. Береговая линия чистая, сидят рыбаки. Я была в прошлом году в апреле, было намного больше людей. Сейчас такого нет. Я пока не купалась, но завтра окунусь», — рассказала Валентина.

В апреле Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания из-за загрязнения, угрожающего здоровью. Это произошло из-за разлива мазута в Керченском проливе. Также есть риск отравления токсинами. На этих территориях установлены знаки «Купание запрещено» и баннеры об аварийно-восстановительных работах.

Из-за этого многие туристы, запланировавшие отдых летом 2025 года в Анапе, изменили свои планы. Мы рассказывали, куда поедут отдыхать ярославцы. Тем временем специалисты говорят, что многие россияне предпочтут отпуск в Крыму и Сочи.