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Лето Обзор «Ноги пачкаются, но нам пофиг!» Туристы показали, как отдыхают на закрытых пляжах Анапы после разлива мазута

«Ноги пачкаются, но нам пофиг!» Туристы показали, как отдыхают на закрытых пляжах Анапы после разлива мазута

Купаться там официально запрещено

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Туристы отдыхают на пляже | Источник: maksanapskii / T.meТуристы отдыхают на пляже | Источник: maksanapskii / T.me

Туристы отдыхают на пляже

Источник:

maksanapskii / T.me

Отпускники из Екатеринбурга показали, что творится на пляжах Анапы. После разлива мазута купаться в местном море запрещено. Но отдыхающие всё равно приезжают на пляжи. Люди гуляют и загорают на песке, а некоторые отчаянные даже заходят в воду.

— Прошлась пять минут до моря и обратно. Вот такая подошва. Мазут не оттирается, — рассказала читательница E1.RU, которая сейчас отдыхает в Анапе.

Маленькие точки&nbsp;— это мазут, уточняет хозяйка обуви | Источник: читательница E1.RUМаленькие точки&nbsp;— это мазут, уточняет хозяйка обуви | Источник: читательница E1.RU

Маленькие точки — это мазут, уточняет хозяйка обуви

Источник:

читательница E1.RU

На береговой линии соорудили песчаные валы. Они защищают пляжи от мазута. Загрязненный песок вывозят. Туристы отмечают, что с каждым днем отдыхающих всё больше и больше.

— Я в Анапе в санатории «Юность» сейчас, и тут кайф! Пахнет только морем! Да, немного ноги пачкаются, но нам пофиг, всё отмывается! Каждый день на пляже, загораем, ноги мочим в море (пока холодное). Мужчины купаются, дети играют с ракушками, — рассказала наша читательница. — Ничего, что мы все в детстве гудрон жевали вместо жвачки? Вроде живы все.

Прогулка по пляжу Анапы

Источник:

читатель E1.RU

Валы на берегу

Источник:

читатель E1.RU

Купаться в анапском море запретил Роспотребнадзор, загрязнение мазутом опасно для здоровья, есть риск отравления токсичными веществами. О запрете предупреждают таблички, которые МЧС установило на пляжах. Но судя по фотографиям наших читателей, туристов это не останавливает.

— Море чистое, но пока холодное — +18. Температура воздуха сегодня была +29, — поделилась отдыхающая Анастасия.

Туристы купаются в море | Источник: читатель E1.RU Туристы купаются в море | Источник: читатель E1.RU

Туристы купаются в море

Источник:

читатель E1.RU

Экологическое ЧП в Анапе случилось 15 декабря 2024 года, там произошел разлив мазута после крушения двух танкеров.

А вы бы рискнули поехать в Анапу?

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Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Мазут ЧП Анапа Море Пляж Экологическая катастрофа Разлив нефти в Черном море
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