«Ноги пачкаются, но нам пофиг!» Туристы показали, как отдыхают на закрытых пляжах Анапы после разлива мазута

Туристы отдыхают на пляже Источник: maksanapskii / T.me











Отпускники из Екатеринбурга показали, что творится на пляжах Анапы. После разлива мазута купаться в местном море запрещено. Но отдыхающие всё равно приезжают на пляжи. Люди гуляют и загорают на песке, а некоторые отчаянные даже заходят в воду.

— Прошлась пять минут до моря и обратно. Вот такая подошва. Мазут не оттирается, — рассказала читательница E1.RU, которая сейчас отдыхает в Анапе.

Маленькие точки — это мазут, уточняет хозяйка обуви Источник: читательница E1.RU











На береговой линии соорудили песчаные валы. Они защищают пляжи от мазута. Загрязненный песок вывозят. Туристы отмечают, что с каждым днем отдыхающих всё больше и больше.

— Я в Анапе в санатории «Юность» сейчас, и тут кайф! Пахнет только морем! Да, немного ноги пачкаются, но нам пофиг, всё отмывается! Каждый день на пляже, загораем, ноги мочим в море (пока холодное). Мужчины купаются, дети играют с ракушками, — рассказала наша читательница. — Ничего, что мы все в детстве гудрон жевали вместо жвачки? Вроде живы все.

Прогулка по пляжу Анапы Источник: читатель E1.RU

Валы на берегу Источник: читатель E1.RU

Купаться в анапском море запретил Роспотребнадзор, загрязнение мазутом опасно для здоровья, есть риск отравления токсичными веществами. О запрете предупреждают таблички, которые МЧС установило на пляжах. Но судя по фотографиям наших читателей, туристов это не останавливает.

— Море чистое, но пока холодное — +18. Температура воздуха сегодня была +29, — поделилась отдыхающая Анастасия.

Туристы купаются в море Источник: читатель E1.RU

Экологическое ЧП в Анапе случилось 15 декабря 2024 года, там произошел разлив мазута после крушения двух танкеров.