Смешит и пугает: смотрите, как по одному из городов России гуляет собака-робот — видео

Как современные технологии становятся частью нашей жизни, смотрите в видео Источник: Кристина Полевая

По улицам Архангельска гуляет собака-робот: она танцует и даже дает лапу. Однако четвероногий механизм не домашний питомец, а умный помощник, уверяет его владелец. В видео выше наши коллеги из 29.RU узнали, что умеет робот, которого раньше можно было видеть только на видео в соцсетях.

Для предпринимателя Аурума Кеттунен собака-робот — это не просто забавная игрушка, а серьезный инструмент для бизнеса, способный повысить эффективность работы и заменить человеческий труд в определенных задачах.

«На деле правильно их рассматривать как роботизированные платформы либо для доставки, либо для аналитики, либо для сбора данных, либо для применения каких-либо навесных элементов», — объясняет предприниматель.

Кажется, что робот мило сидит, как собака, но на самом деле эта поза помогает ему сканировать пространство Источник: Иван Митюшев











Аурум занимается программированием роботов, работой с искусственным интеллектом и помогает бизнесу внедрить современные технологии. Киберпса привез из Китая, чтобы протестировать его возможности и поэкспериментировать. При правильном подходе и грамотной настройке такая платформа может стать полезным помощником в различных сферах деятельности. Например, помогать сотрудникам МЧС при борьбе с лесными пожарами.

Такой робот может быть и доставщиком, и охранником, и инспектором на предприятии. Управляется весь механизм через приложение в телефоне. Двигаться помогает датчик лидар — эта технология лазерами сканирует пространство, чтобы тот не врезался в объекты. У робота есть модуль, который помогает ему понимать голосовые команды, при расширенных настройках он может и сам поговорить. Заряда аккумулятора хватает на четыре часа работы.

Стоимость приобретения составила около 250 тысяч рублей, включая таможенные платежи и доставку из Китая. В будущем Аурум планирует тестировать человекоподобного робота:

«Мои слова о том, что через два года по улицам будет ходить антропоморфный робот, это не какие-то выдумки, это реалии, потому что я этого робота и привезу».