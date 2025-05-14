Иностранный президент прилетел в Россию, чтобы встретиться с Путиным, но не смог. Новости 14 мая

Лула да Силва хотел обсудить с Путиным переговоры в Стамбуле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 мая.

Стало известно, когда начнутся летние каникулы

Летние каникулы для школьников начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Их для школьников 1–8-х и 10-х классов должна составлять не менее восьми недель. Однако для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

Школы также могут использовать федеральный график в его первоначальном виде или разрабатывать собственный, учитывая федеральные рекомендации и особенности региона, уточнили в министерстве. Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября, а закончится образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.

Депутаты хотят, чтобы россияне знали, сколько сахара употребляют

На продуктах нужно размещать предупреждение об избытке сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство России.

По мнению авторов проекта, зачастую, выбирая продукты питания, человек не анализирует их состав, пишут РИА Новости. Предупредительные знаки будут содействовать изменению ситуации, считают авторы, и маркировка призвана предупредить покупателя о том, что в продукте превышено рекомендуемое содержание сахара, соли, насыщенных жиров и калорий, тем самым позволяя сделать более осознанный выбор.

В России предложили запретить продажу алкоголя во время последних звонков

Было бы оправданно ввести по всей России ограничения на продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных в школах. Таким мнением поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Это очень хорошая идея, потому что всегда, когда идут большие праздники, большие мероприятия, продажа алкоголя запрещена», — сказала Буцкая в беседе с ТАСС.

По ее словам, это способствовало поддержанию безопасности. Очень важно, когда собирается много людей, чтобы они были трезвыми и понимали, что делают, добавила парламентарий.

В российских школах последние звонки в 2025 году пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

В Кабардино-Балкарии девочка умерла после попадания копья в голову

В Кабардино-Балкарии подросток скончалась после того, как на тренировке по легкой атлетике ей в голову попало копье. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Трагедия произошла 3 мая в муниципальной спортивной школе станицы Приближная, когда воспитанники остались без присмотра преподавателя. По предварительным данным, во время тренировки мальчик 2008 года рождения метнул копье, которым попал в голову спортсменки 2011 года рождения.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Через несколько дней после случившегося девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.

В России ужесточат банковские переводы

С 15 мая не все россияне смогут переводить другим людям или между своими счетами больше 100 тысяч рублей. Новые правила ввели, чтобы бороться с теневыми схемами вывода и обналичивания денег, в том числе с дропперами, которые выступают посредниками в различных нелегальных схемах.

Для этого власти создали специальный реестр, в который будет попадать информация обо всех попытках и случаях мошенничества из банков. Такими операциями будут считать те, где клиент заявил о своем несогласии. В базу попадет и информация от правоохранительных органов.

Когда человек попадает в список, ему могут приостановить действие карты или онлайн-банкинга. Если этого не произошло, с 15 мая стоит ждать запрета на переводы свыше 100 тысяч рублей.

На судне с бананами нашли крупную партию наркотиков

Таможенники из Санкт-Петербурга нашли 50 килограммов кокаина на полмиллиарда рублей на судне с бананами из Латинской Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Контрабанда крупной партии сорвалась Источник: ФТС России | ProТаможню / Telegram

Уточняется, что обнаружили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Пытавшимся ввести кокаин в Россию злоумышленникам может грозить пожизненное лишение свободы.

Президент Бразилии прилетел и улетел

Президент Бразилии Лула да Силва прилетел в Москву для внезапной встречи с Путиным — но она не состоялась. Об этом сообщили журналисты РИА Новости.

Спецборт Бразилии приземлился в аэропорту Внуково по пути из Китая, где Лула да Силва провел несколько дней. Там же лидер Бразилии заявил о своем плане оказаться в Москве. Силва сообщил, что ему ничего не стоит сказать: «Товарищ Путин, ради бога, поезжайте в Стамбул на переговоры».

Спецборт ВВС Бразилии, по данным Flightradar, простоял в аэропорту Внуково почти четыре часа.

Пока самолет стоял в аэропорту, у Путина проходили переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.