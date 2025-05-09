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Страна и мир Фотограф показала уникальные кадры со съемок фильма «Они сражались за Родину»

Фотограф показала уникальные кадры со съемок фильма «Они сражались за Родину»

Премьера фильма состоялась ровно 50 лет назад на международном кинофестивале

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Знаменитый финальный кадр ставшего классикой фильма | Источник: Генриетта ПерьянЗнаменитый финальный кадр ставшего классикой фильма | Источник: Генриетта Перьян

Знаменитый финальный кадр ставшего классикой фильма

Источник:

Генриетта Перьян

9 мая исполнилось 50 лет с момента выхода в прокат одного из самых пронзительных фильмов о Великой Отечественной войне — «Они сражались за Родину». Премьера прошла в 1975 году на международном кинофестивале во Дворце спорта Волгограда. Уникальные фотографии со съемочной площадки нашла в своем архиве фотограф Генриетта Перьян и показала нашим волгоградским коллегам из V1.RU.

Они не играли войну, они ее прожили | Источник: Генриетта ПерьянОни не играли войну, они ее прожили | Источник: Генриетта Перьян

Они не играли войну, они ее прожили

Источник:

Генриетта Перьян

— На премьеру, которая состоялась на международном кинофестивале, приезжали настоящие режиссеры. Членом жюри был Ежи Кавалерович, приезжал Анджей Вайда, на премьеру приезжали Лидия Федосеева, Сергей Бондарчук, — вспоминает Генриетта Перьян. — Это было 50 лет назад в Волгограде. Снимался фильм также в Волгоградской области на местах реальных боев, в Клетском районе, в хуторе Мелологовский. Этот фильм — один из лучших, несмотря на то, что в кадре — отступление.

Спор двух режиссеров | Источник: Генриетта ПерьянСпор двух режиссеров | Источник: Генриетта Перьян

Спор двух режиссеров

Источник:

Генриетта Перьян

На главном фото — финальный кадр из фильма, когда в строй под знамя встали 27 человек. Всё, что осталось от полка.

Еще недавно здесь гремели бои, а сейчас снимают кино с Юрием Никулиным | Источник: Генриетта ПерьянЕще недавно здесь гремели бои, а сейчас снимают кино с Юрием Никулиным | Источник: Генриетта Перьян

Еще недавно здесь гремели бои, а сейчас снимают кино с Юрием Никулиным

Источник:

Генриетта Перьян

— Здесь — Сергей Бондарчук и Владимир Досталь, на расфокусе — палатки, в них были солдаты, — рассказывает Генриетта Перьян. — Была восстановлена точная копия хутора Мелологовского, немецкие танки, благодаря работе бутафоров, были сделаны из наших. А что касается бугра, на котором, по легенде, любил сидеть Василий Макарович Шукшин, то он от силы выходил на этот бугор пару раз — слишком тяжел он был подъем, да и там не земля, а мел. Сейчас на этом утесе построена часовенка и стоит памятник «Они сражались за Родину». Мужчина в кепке, кстати, болгарин. В 1974 году он приехал в Клетскую в гости по приглашению. И в это время снимался фильм. Болгарин принял участие в массовке, на финальных кадрах, когда камера идет вдоль строя, он или четвертый, или пятый, в компании заслуженных и народных артистов. После съемки он женился, остался в Клетской и, может быть, даже еще жив.

Василий Шукшин премьеры не увидел&nbsp;— он умер на борту теплохода, заменявшего гостиницу во время съемок фильма | Источник: Генриетта ПерьянВасилий Шукшин премьеры не увидел&nbsp;— он умер на борту теплохода, заменявшего гостиницу во время съемок фильма | Источник: Генриетта Перьян

Василий Шукшин премьеры не увидел — он умер на борту теплохода, заменявшего гостиницу во время съемок фильма

Источник:

Генриетта Перьян

Напомним, команда V1.RU шесть лет назад ездила по местам съемки фильма. Подробный отчет о путешествии — в отдельном материале.

Для Юрия Никулина еще слишком свежи были воспоминания о войне | Источник: Генриетта ПерьянДля Юрия Никулина еще слишком свежи были воспоминания о войне | Источник: Генриетта Перьян

Для Юрия Никулина еще слишком свежи были воспоминания о войне

Источник:

Генриетта Перьян

Сергей Бондарчук и Владимир Досталь. Фальшь бы почувствовалась. Сразу | Источник: Генриетта ПерьянСергей Бондарчук и Владимир Досталь. Фальшь бы почувствовалась. Сразу | Источник: Генриетта Перьян

Сергей Бондарчук и Владимир Досталь. Фальшь бы почувствовалась. Сразу

Источник:

Генриетта Перьян

Часовня&nbsp;— на том самом Шукшинском утесе | Источник: Генриетта ПерьянЧасовня&nbsp;— на том самом Шукшинском утесе | Источник: Генриетта Перьян

Часовня — на том самом Шукшинском утесе

Источник:

Генриетта Перьян

Им было чуть за 20… | Источник: Генриетта ПерьянИм было чуть за 20… | Источник: Генриетта Перьян

Им было чуть за 20…

Источник:

Генриетта Перьян

Гражданину Болгарии тоже довелось сняться в знаменитой эпопее | Источник: Генриетта ПерьянГражданину Болгарии тоже довелось сняться в знаменитой эпопее | Источник: Генриетта Перьян

Гражданину Болгарии тоже довелось сняться в знаменитой эпопее

Источник:

Генриетта Перьян

Они сражались за Родину! | Источник: Генриетта ПерьянОни сражались за Родину! | Источник: Генриетта Перьян

Они сражались за Родину!

Источник:

Генриетта Перьян

Родина их не забыла… | Источник: Генриетта ПерьянРодина их не забыла… | Источник: Генриетта Перьян

Родина их не забыла…

Источник:

Генриетта Перьян

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Они сражались за Родину Кинофильм Премьера День Победы
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