Фотограф показала уникальные кадры со съемок фильма «Они сражались за Родину»

— На премьеру, которая состоялась на международном кинофестивале, приезжали настоящие режиссеры. Членом жюри был Ежи Кавалерович, приезжал Анджей Вайда, на премьеру приезжали Лидия Федосеева, Сергей Бондарчук, — вспоминает Генриетта Перьян. — Это было 50 лет назад в Волгограде. Снимался фильм также в Волгоградской области на местах реальных боев, в Клетском районе, в хуторе Мелологовский. Этот фильм — один из лучших, несмотря на то, что в кадре — отступление.

— Здесь — Сергей Бондарчук и Владимир Досталь, на расфокусе — палатки, в них были солдаты, — рассказывает Генриетта Перьян. — Была восстановлена точная копия хутора Мелологовского, немецкие танки, благодаря работе бутафоров, были сделаны из наших. А что касается бугра, на котором, по легенде, любил сидеть Василий Макарович Шукшин, то он от силы выходил на этот бугор пару раз — слишком тяжел он был подъем, да и там не земля, а мел. Сейчас на этом утесе построена часовенка и стоит памятник «Они сражались за Родину». Мужчина в кепке, кстати, болгарин. В 1974 году он приехал в Клетскую в гости по приглашению. И в это время снимался фильм. Болгарин принял участие в массовке, на финальных кадрах, когда камера идет вдоль строя, он или четвертый, или пятый, в компании заслуженных и народных артистов. После съемки он женился, остался в Клетской и, может быть, даже еще жив.