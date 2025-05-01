США и Украина подписали сделку по полезным ископаемым

США добивались сделки для того, чтобы вернуть потраченные деньги Источник: president.gov.ua











Вашингтон и Киев подписали сделку по полезным ископаемым, сообщает американский Минфин. Как уточняет издание Bloomberg, соглашение включает в себя алюминий, графит, нефть и природный газ.

В рамках сделки также будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет под контролем Вашингтона. По данным издания, за США останется право первой прибыли, а военная помощь, которую страна будет поставлять Киеву, будет засчитана в качестве взноса в фонд.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснял, почему решил пойти на это соглашение.

«Мы чувствуем себя глупо. Европейцы дают деньги — они полностью защищены. Они получают деньги обратно. Мы даем гораздо больше денег. У нас абсолютно ничего нет. Так что я сказал: ну, мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что вы бы посчитали приемлемым. И мы сказали — редкоземельные», — рассказал американский лидер.

Трамп отметил, что сделка полезна и для Украины.

«Потому что у них будет американское присутствие на месте, и американское присутствие не позволит многим плохим игрокам проникнуть в страну или, конечно, в район, где мы ведем раскопки», — рассказал Дональд Трамп.

Соглашение должны были подписать еще 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако между политиками произошла перепалка, и Зеленского попросили покинуть Белый дом.