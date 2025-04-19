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Страна и мир Спецоперация на Украине Путин объявил пасхальное перемирие на СВО

Путин объявил пасхальное перемирие на СВО

Россия останавливает все боевые действия

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7 комментариев
Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин объявил перемирие на время празднования Пасхи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого президент заявил, что российская сторона останавливает все боевые действия.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — следует из заявления президента.

Путин надеется, что украинская сторона последует примеру РФ. Также президент напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам. Он призвал российские войска быть бдительными и готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Путин объявил о пасхальном перемирии во время встречи с Герасимовым

Источник:

Kremlin.ru

«Это перемирие покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию по Украине.

Обновлено (17:14 мск): В Минобороны РФ отметили, что режим прекращения огня будет соблюдаться ВС РФ только при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Перемирие Россия Украина Спецоперация СВО Пасха
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Комментарии
7
Гость
2 часа
по данным Росстата только с 2019 по 2022 численность русских мужчин сократилось на пять миллионов четыреста тысяч человек до пенсии уже сейчас не доживает половина в этом году НИКТО не выйдет на пенсию
Гость
2 часа
Он словом останавливает инфляцию, цены, ставки по вкладам, боевые действия, увеличивает дотации братьям и поднимае рождаемость ИИ нам не нужен
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