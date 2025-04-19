Путин объявил пасхальное перемирие на СВО

Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого президент заявил, что российская сторона останавливает все боевые действия.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — следует из заявления президента.

Путин надеется, что украинская сторона последует примеру РФ. Также президент напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам. Он призвал российские войска быть бдительными и готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Путин объявил о пасхальном перемирии во время встречи с Герасимовым Источник: Kremlin.ru

«Это перемирие покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать конфликт», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию по Украине.