«Талибан»* разрешили в России — кто такие талибы и почему их запретили 20 лет назад

Представители признанного в России террористической организацией «Талибана», прибывшие на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» Источник: 116.RU











Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан»* (* организация «Талибан» признана террористической) в России. Решение огласил судья Олег Нефедов. Оно по-прежнему включено в санкционные списки ООН за связь с терроризмом.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить», — приводит слова судьи РИА Новости. Решение о снятии запрета вступило в силу немедленно.

К такому решению готовились заранее. В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Там был прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который мог примениться и к «Талибану».

Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они провели несколько визитов в Россию. РФ официально не признавала новые власти, но говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития связей.

Движение «Талибан» сформировалось в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение. Поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской Республики. В своей деятельности использует методы террора, так осенью 1995 года ими был захвачен самолет Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников. При поддержке Усамы бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в центральноазиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии.

В 1996 году талибы пришли к власти в Афганистане, но их режим просуществовал недолго: в 2001 году в страну вошли войска США, поводом стало укрытие в Афганистане международного террориста Усамы Бен Ладена. Талибов отстранили от власти, но движение не было окончательно ликвидировано. Поддерживать порядок в стране установившемуся в Афганистане правительству долгое время помогала американская армия, но весной 2021 года США вывели войска, а талибы начали наступление и в августе вошли в столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы избежать кровопролития», ряд стран эвакуировали свои дипмиссии.



Российское посольство осталось. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что решение о признании режима «Талибана» российские власти примут в зависимости от того, насколько ответственно талибы будут управлять страной.

В марте 2022 года стало известно, что Россия аккредитовала первого дипломата нового правительства Афганистана. Осенью того же года Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, еще полгода спустя глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что «выстраивание рабочего диалога с талибами как безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона».



В мае 2024 года представители движения «Талибан» прибыли в Казань для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В том же месяце стало известно, что талибов пригласили и на ПМЭФ — международный экономический форум, который они посетили.

В конце прошлого года верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада подписал указ, в котором запретил жителям Афганистана проектировать окна в жилых домах так, чтобы в них можно было увидеть находящихся внутри женщин. Например, на соседскую кухню или двор с колодцем. Если дом уже построен не по правилам, то перед окном придется выстроить стену в человеческий рост. Также в Афганистане запретили женщинам учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях, это была последняя для женщин возможность получить образование, поскольку доступ к остальным университетам им был закрыт еще в 2022 году.