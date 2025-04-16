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Страна и мир подробности 12 лет был чиновником в Подмосковье. Силовики задержали экс-губернатора Курской области — что о нём известно

12 лет был чиновником в Подмосковье. Силовики задержали экс-губернатора Курской области — что о нём известно

Раскрываем детали биографии Алексея Смирнова и объясняем, в чём его обвиняют

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Силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова | Источник: kursk.ru (официальный сайт губернатора правительства Курской области)Силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова | Источник: kursk.ru (официальный сайт губернатора правительства Курской области)

Силовики задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова

Источник:

kursk.ru (официальный сайт губернатора правительства Курской области)

В среду, 16 апреля, стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он стал фигурантом уголовного дела. Вместе с экс-губернатором задержан его бывший первый заместитель Дедов. Подробности — в материале MSK1.RU.

По словам источника, сотрудники МВД рано утром провели с экс-губернатором следственные действия. По данным «Ведомостей», на Смирнова дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Лукина арестовали в декабре 2024 года по делу об особо крупном хищении при строительстве фортификационных сооружений (оборонительной линии. — Прим. ред.) на российско-украинской границе. Напомним, в августе 2024-го ВСУ вторглись в Курскую область и заявили об установлении контроля над некоторыми российскими населенными пунктами, которые Вооруженные силы РФ позже освободили.

В ближайшее время Смирнова и Дедова могут доставить в Москву, чтобы допросить по делу о хищении госсредств.

От крепкого хозяйственника до губернатора: кто такой Алексей Смирнов

Алексей Смирнов родился в поселке Навля Брянской области (по данным переписи населения за 2021 год, живет там чуть больше 15 тысяч человек). В 1995-м окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени Иванова, получив специальность «экономист-организатор».

Через три года после окончания учебы начал работать в комитете ЖКХ Курской области в должности консультанта отдела развития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования. После этого там же занимал различные посты: главы экономического отдела, заместителя председателя и первого заместителя председателя всего комитета. В 2004 году стал председателем комитета ЖКХ Курска.

В апреле 2007 года Смирнова назначили на должность замглавы администрации Курска. После — пост замглавы города по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям. В 2010 году возглавил курский филиал некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

В 2011 году Алексей Смирнов переехал в Московскую область, где занимал должность заместителя руководителя администрации Сергиева Посада. Но спустя несколько месяцев уволился. С 2011 по 2012-й был советником министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Затем Смирнов стал начальником управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения. С 2012 по 2015 год работал заместителем министра стройкомплекса Подмосковья. С 2016 года чиновник работал в должности первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В ноябре 2023-го тогда еще губернатор Курской области Роман Старовойт сделал Смирнова своим заместителем. И в мае 2024-го Смирнов занял пост врио главы региона после того, как Старовойта назначили министром транспорта России.

На выборах в сентябре 2024 года Смирнов набрал 65,28% процентов голосов. Он возглавил регион на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине. В июне 2024 года в интервью ТАСС врио губернатора оценивал обстановку в регионе как «сложную» и «напряженную», но подчеркивал, что она «находится на постоянном контроле».

Четыре месяца спустя после выборов главы региона, 5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. Ему на смену пришел депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее мы рассказывали, что известно о задержанном основателе «Русагро» и экс-сенаторе. Миллиардер Вадим Мошкович стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Задержание Силовики Криминал Происшествие Курская область
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