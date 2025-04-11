«40 тысяч рублей на двоих»: россияне массово рвутся в Абхазию на майские. Обзор курортов

Туристам рекомендуют посетить в Абхазии Гагры, Новый Афон и Сухум Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Абхазия в новом летнем туристическом сезоне бьет рекорды задолго до его начала. Уже известно, что республика стала самым популярным зарубежным направлением для россиян, опередив даже Турцию. Страну Души рекомендуют в качестве альтернативы мазутной Анапы любителям Черного моря.

Узнали, сколько стоит отдых и что там делать в мае, когда еще не начался купальный сезон. Ответим и на главный вопрос: безопасен ли отдых в стране, про которую пишут множество страшилок? спросили у опытных туристов и туроператоров, что там делать.

Гагра, наоборот, самый популярный город для отдыха: граница рядом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Что по ценам?

Уровень бронирований отелей в Абхазии, по данным туроператоров, вырастет на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2024 году было продано около 600 тысяч туров в республику, рассказал в эфире радио Sputnik и. о. замминистра туризма Астамур Барциц.

Он подчеркнул, что в республике ведется работа для того, чтобы туристы ехали на длительный отдых в Абхазию, а не на однодневные экскурсии.

Этому может способствовать появление современных отелей с хорошим номерным фондом, уверены в стране. Так, в прошлом году в разных районах страны открылись 20 новых гостиниц. Четыре из них — в Сухуме, восемь — в Гагре и Гагрском районе, появляются новые объекты размещения даже в отдаленном Гулрыпшском районе. А именно там шикарные природные пляжи и чистейшая морская вода.

Астамур Барциц заявил, что отдых в Абхазии на майские праздники обойдется примерно в 40 тысяч рублей на двоих, летом стоимость вырастет примерно в два раза.

Уникальная природа Абхазии восхищает Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Спрос российских туристов на Абхазию этим летом более чем в два раза опережает турецкие курорты — об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Абхазия стала абсолютным лидером среди зарубежных пляжных направлений на предстоящий сезон.

Специалисты связывают повышенный интерес к курортам Абхазии с предстоящим запуском прямого авиасообщения: первые рейсы ожидаются уже в мае. На фоне этих новостей за прошедшую неделю (31 марта — 6 апреля) российские туристы совершили на 10 процентов больше бронирований в отелях и апартаментах республики, чем неделей ранее (24–30 марта). Также увеличилось количество поисковых запросов на размещение в республике.

Каждое десятое бронирование в объектах размещения за границей на лето приходится на Абхазию. При этом особенно вырос интерес к ранее менее популярным локациям, таким как Гудаута и поселок Лдзаа. Число ранних бронирований отелей и апартаментов по этим направлениям выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Также рост спроса отмечается в Пицунде — в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

— В этом сезоне логистика для ряда отечественных пляжных направлений по-прежнему остается ограниченной из-за закрытых аэропортов, и на этом фоне улучшенная доступность Абхазии может стать серьезным конкурентным преимуществом. Страна может конкурировать с российскими курортами и на уровне туристической инфраструктуры: за последние несколько лет в республике появилось множество новых отелей, которые не уступают по качеству и оснащению, — прокомментировала управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

При этом, по словам Дарьи, живописные пляжи, горные пейзажи и мягкий климат Абхазии также делают ее привлекательной для тех, кто ищет альтернативу перегруженным направлениям.

Кроме того, повышенный спрос на отдых в Абхазии может быть связан и с ценовыми факторами: республика остается самой доступной среди зарубежных направлений с точки зрения затрат на логистику и размещение. К тому же можно ожидать, что открытие аэропорта не только расширит турпоток из России, но и стимулирует интерес со стороны туристов из Белоруссии, которые также смогут добираться до курортов Абхазии быстрее и удобнее.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Абхазии на лето составляет 6200 рублей. Это сопоставимо с российскими черноморскими курортами Краснодарского края (в среднем 6500 рублей) и почти в полтора раза дешевле, чем в популярных городах Турции (11 400 рублей за ночь).

Шикарная набережная в Гагре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Что с безопасностью?

Российские туристы могут без опаски ехать в Абхазию, однако нужно соблюдать правила поведения, ведь это Кавказ, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

— Направление рабочее, вполне себе безопасное и привлекательное. Что касается каких-то норм, правил безопасности и приличия в Абхазии, то они примерно идентичны на всём Северном Кавказе. Поэтому не стоит переходить разумные границы в поведении, — советует Уманский.

По его опыту, чаще всего российские туристы возмущены гостиницами, когда не оправдываются их ожидания. В республике нет системы классификации объектов размещения, которая принята во всём мире. Сориентироваться по картинкам или описанию невозможно, отмечает эксперт. Чтобы не испортить себе отпуск, лучше бронировать отель через проверенных турагентов, которые специализируются именно на этом направлении. Как правило, турагентства работают только с проверенными и действительно хорошими объектами. Уманский уверен, что спрос будет рождать предложение и в республике в ближайшее время появятся общемировые стандарты гостеприимства.

Знаменитое лебединое озеро в Новом Афоне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Чем заняться в Абхазии в мае

Туристка из Воронежа Марина Моргунова с детства отдыхает в Абхазии, объездила ее вдоль и поперек. Даже сразу после грузино-абхазской войны в 1994 году поехала в Гагру, хотя все отговаривали: страшно. Сервиса никакого, зато море чистое, делится Марина. На ее глазах страна более-менее восстала из руин, не так быстро, как хотелось, но тем не менее.

— Многие говорят, что в Абхазии за 30 лет после войны ничего не изменилось. Я не согласна. Страна хоть медленно, но верно становится хорошим курортом. Гагру не узнать. Новый Афон не узнать. Везде стройки, везде ремонтируют набережные. Они шикарны, — рассказывает Марина.

Она любит Апсны за шикарные природные и малолюдные пляжи, за чистое море. Просто нужно знать, где купаться.

— Это же Страна души! Совершенно точное определение. Здесь я отдыхаю душой. Люблю Сухум. Уютный город с глубокой историей, где все друг друга знают, где всех радушно встречают. Я в 2001 году снимала там комнату у семьи, мы до сих пор дружим. Люди на Новый год присылают посылки с чурчхелой, вареньем, аджикой и другими абхазскими вкусностями, — рассказывает Марина.

По ее словам, май в Абхазии — самый лучший месяц для отдыха. Еще не жарко, но уже тепло, можно посетить все достопримечательности и не умереть от зноя. На туристических объектах нет такого паломничества, как летом. Никто еще не страдает от ротавируса. Кстати, она уверена, что в летние месяцы туристы массово болеют, потому что питаются где придется.

— В Абхазии никто не заморачивается какими-то санитарными нормами. Я как бывалый турист не советую питаться в кафешках и столовках на пляжах, покупать то, что там разносят, чебуреки, беляши. Мы, как только стали появляться хорошие отели, стали останавливаться только в них. И обязательно выбираем с полным пансионом: завтрак, обед, ужин. «Всё включено» — такого понятия в Абхазии нет, но есть где вкусно и хорошо кормят три раза в день, — рассказала туристка.

Можно ли купаться в море в мае

Сколько градусов Черное море в мае в Абхазии Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Море в майские праздники прогревается обычно до 16–18 градусов, и только самые смелые открывают купальный сезон, говорит Марина. А она выбирает отель с подогреваемым бассейном — их мало, но они есть.

Марина уверена: отдых в Абхазии для тех, кто любит покой и умиротворение, красивую природу, пение птиц и зеркальную морскую гладь. Она рекомендует брать только индивидуальные экскурсии, пусть дороже, зато можно неспешно всё посмотреть, вокруг не будет толпы незнакомых людей.

Любители шумных тусовок будут разочарованы: в Абхазии нет ночных клубов, дискотек и караоке. Ночами желательно не ходить, тем более в состоянии алкогольного опьянения. На улицах абхазских городов никогда не встретишь пьяных местных, только туристов. И неизвестно, как на них отреагируют горячие кавказские мужчины.

Опытная туристка советует тем, кто не представляет свой отдых без алкоголя, выпивать в номере отеля. Ценные вещи хранить там же, в сейфе. Не оставлять их без присмотра на пляжах. Наличные деньги в Абхазии часто нужны, но много где можно расплачиваться переводами, обычно в нормальных заведениях есть WI-FI.

Деньги с российских карт можно снять в банкоматах Банка Абхазии без процентов, но они есть только в крупных городах. Марина уверена: если вести себя достойно, уважать местные традиции и держать ухо востро, то и отдых пройдет прекрасно.

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