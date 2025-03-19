В США назвали сроки полного прекращения огня на Украине: новости 19 марта

Спецпосланник Трампа прокомментировал ситуацию вокруг мирных переговоров Источник: Алексей Китаев / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 марта.

Девочка устроила собственное похищение в Красноярском крае

В Красноярском крае пропала 15-летняя жительница города Ачинска. У ее отца потребовали заплатить выкуп в размере 500 тысяч рублей и присылали видео с похищенной. На поиски вышли сотни человек.

Однако история развивалась совершенно не так, как можно было ожидать. Девушку обнаружили в квартире города Назарова. Как выяснили следователи, похищенная сама записывала видео и уехала на такси. На допросе она заявила, что следовала командам людей, которые по телефону просили инсценировать похищение. Предположительно, ей могли руководить мошенники.

Wildberries в два раза повысил плату за невостребованный заказ

Маркетплейс Wildberries повысил плату за заказ, за которым клиент не пришел в пункт выдачи. Эта сумма увеличится до 200 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Раньше плата за возврат товара, который не забрали, составляла 100 рублей. По сообщению компании, увеличение списания за отправку покупки назад позволит улучшить работу доставки маркетплейса. Изменения также приведут к уменьшению числа невостребованных заказов и исключат лишние передвижения товаров на этапе доставки.

В США назвали сроки полного прекращения огня на Украине

Полное прекращение боевых действий на территории Украины произойдет в течение нескольких недель. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Я думаю, через пару недель мы придем к этому», — заявил спецпосланник в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что в ближайшем будущем запланированы переговоры по вопросу о полной остановке боевых действий.

Для пенсионеров придумали новое пособие

В России хотят начать выплачивать пособие по уходу за питомцами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Кошелев. По его мнению, домашних животных можно квалифицировать как иждивенцев.

«По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — рассказал Кошелев РИА Новости.