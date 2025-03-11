«Она не выглядит здоровой»: Кейт Миддлтон вышла в свет и ошарашила всех своим видом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После того как у Кейт Миддлтон обнаружили онкозаболевание, она на долгое время отказалась от участия в крупных мероприятиях, да и вообще практически перестала появляться на людях, ограничиваясь редкими снимками в личном блоге. Но вечно так продолжаться не могло (хотя бы потому, что некоторые считали, что принцесса уже давно отправилась в мир иной, а все фотографии в соцсетях — это фантазия нейросети), и Кейт потихоньку стала выбираться из тени. Принцесса порадовала поклонников прошлым летом, прибыв вместе с семьей на церемонию Trooping the Colour, а теперь посетила ежегодную церемонию в честь Дня Содружества.

Что такое День Содружества

День Содружества — ежегодный праздник 53 стран — участниц международной ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю и признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. Эти 53 страны и представляют собой Содружество наций, а свой праздник они отмечают во второй понедельник марта.

В церемонии принимают участие представители всех 53 стран Содружества, а британский монарх на ней обычно главный герой Источник: royal.uk











Страны — участницы Содружества разбросаны по всему миру. Среди них есть и крупные богатые государства, и маленькие бедные страны. Но независимо от размера и экономического роста у всех участников ассоциации равное право голоса.

В сам же праздник в Вестминстерском аббатстве в Лондоне проводится многоконфессиональное служение, в котором принимает участие британский монарх в качестве главы Содружества. Правда, в прошлом году ни Карл III, ни Кейт Миддлтон не смогли присутствовать на столь важном событии, потому что оба проходили курс лечения от рака. Но теперь все члены королевской семьи привели здоровье в порядок и прибыли на церемонию в полном составе.

Члены королевской семьи в этот день предпочли монохром Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Король и королева прекрасно выглядят»

Король Карл III в День Содружества в Вестминстерском аббатстве выглядел сдержанно, как и подобает монарху, а принц Уильям продемонстрировал легкую, но элегантную небритость.

Принц Уильям перестал бриться, легкая щетина ему к лицу Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Выделилась королева Камилла: ее нежно-розовое платье и берет пришлись по вкусу публике.

Завидев королеву Камиллу, все тут же прозвали ее Безешечкой Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Камилла — прелесть, свежо и ново. Безешечка», — отреагировал один из поклонников королевской семьи.

«Король и королева прекрасно выглядят», — отметил второй.

«Мне нравится, что Чарльз выбирает галстуки под цвет Камиллы. И еще, что иногда он носит галстуки со смешным принтом», — подчеркнул еще один внимательный британец.

«Она не выглядит здоровой»

А вот обсуждая образ Кейт Миддлтон, поклонники королевской семьи и другие сочувствующие обратили внимание на то, что она всё еще неважно выглядит.

Образ Кейт Миддлтон опять насторожил поклонников королевской семьи Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Принцесса полностью облачилась в дорогие бренды, отдав предпочтение красному цвету (платье по типу пальто, лодочки и кокетливая шляпка-таблетка), и дополнила образ фамильными драгоценностями: серьги-капли с жемчугом и бриллиантами принадлежали принцессе Диане, маме Уильяма, а жемчужное ожерелье носила бабушка принца, Елизавета II.

Образ Кейт произвел впечатление, но бледность и худобу не скрыл.

Серьги Дианы и ожерелье Елизаветы Источник: theroyalfamily / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Она не выглядит здоровой», — насторожился один из тех, кто увидел фото принцессы.

«Какая же она худенькая, болезнь еще никого не красила», — добавил второй поклонник королевской семьи.

«Она выглядит полностью серо-соленой», — оценил третий.

«Сухая и тощая», — констатировал еще один.

Но и защитников у принцессы Уэльской нашлось предостаточно.

«Принцесса Кэтрин выглядит прекрасно и здорово! Уильям, как всегда, красавчик. Они выглядят счастливыми. Приятно видеть», — заступился за Миддлтон один из поклонников.

«Принцесса выглядит прекрасно! Обожаю ее в красном», — подчеркнул другой.

«Это ее лучший наряд», — восторженно отозвался еще один.