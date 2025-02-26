«Потух полностью, ничего не работает»: пользователи «Билайна» массово жалуются на сбой

Люди не могут выйти в интернет и посмотреть телевизор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Абоненты «Билайна» столкнулись с проблемами 26 февраля. Пользователи жалуются на отсутствие доступа в интернет.

Сбой в работе оператора начался около 12 часов дня (мск). За последние полтора часа тысячи пользователей пожаловались на проблемы через различные сервисы, фиксирующие сбои.

Массовые жалобы на работу «Билайна» начали поступать в полдень Источник: сбой.рф











Больше всего проблем возникло с доступом к домашнему интернету. Большинство пользователей на сайте Downdetector жалуются именно на эту проблему. Отмечают также сложности в работе мобильного интернета и телевидения.

— Нет домашнего интернета и доступа в личный кабинет. До техподдержки не дозвониться, — пожаловался житель Перми на сайте Downdetector.

— Билайн потух полностью, ничего не работает, — отметил житель Череповца на сбой.рф.

— В Краснодаре не работает домашний интернет. То появляется, то отключается, однако на юге России доступ периодически появляется, — отмечают на сайте Downdetector.

Проблема затронула жителей всей страны. Большинство жалоб отправили из Центральной России, но сложности есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Урале.