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Страна и мир «Потух полностью, ничего не работает»: пользователи «Билайна» массово жалуются на сбой

«Потух полностью, ничего не работает»: пользователи «Билайна» массово жалуются на сбой

С проблемами столкнулись жители разных регионов

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4 комментария
Люди не могут выйти в интернет и посмотреть телевизор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЛюди не могут выйти в интернет и посмотреть телевизор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Люди не могут выйти в интернет и посмотреть телевизор

Источник:

Абоненты «Билайна» столкнулись с проблемами 26 февраля. Пользователи жалуются на отсутствие доступа в интернет.

Сбой в работе оператора начался около 12 часов дня (мск). За последние полтора часа тысячи пользователей пожаловались на проблемы через различные сервисы, фиксирующие сбои.

Массовые жалобы на работу «Билайна» начали поступать в полдень | Источник: сбой.рфМассовые жалобы на работу «Билайна» начали поступать в полдень | Источник: сбой.рф

Массовые жалобы на работу «Билайна» начали поступать в полдень

Источник:

Больше всего проблем возникло с доступом к домашнему интернету. Большинство пользователей на сайте Downdetector жалуются именно на эту проблему. Отмечают также сложности в работе мобильного интернета и телевидения.

— Нет домашнего интернета и доступа в личный кабинет. До техподдержки не дозвониться, — пожаловался житель Перми на сайте Downdetector.

— Билайн потух полностью, ничего не работает, — отметил житель Череповца на сбой.рф.

— В Краснодаре не работает домашний интернет. То появляется, то отключается, однако на юге России доступ периодически появляется, — отмечают на сайте Downdetector.

Проблема затронула жителей всей страны. Большинство жалоб отправили из Центральной России, но сложности есть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Урале.

— Сегодня ряд систем «Билайна» подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов, — объяснили возникшие проблемы в пресс-службе компании. Их ответ приводит РИА Новости.

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Комментарии
4
Инженер1
5 часов
Скрепный чебурнет на марше!
Гость
5 часов
Никогда такого не было. И вот опять.
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