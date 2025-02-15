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Страна и мир Братьям, отбывающим пожизненное за расстрел родителей из дробовика, пересмотрят приговор — видео

Братьям, отбывающим пожизненное за расстрел родителей из дробовика, пересмотрят приговор — видео

На их защиту встала общественность и звезды: видеоистория братьев Менендес

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2 комментария
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Лайлу и Эрику Менендес пересмотрят приговор после того, как они отсидели 35 лет за убийство родителей.

В августе 1989 года 21-летний Лайл и 19-летний Эрик вызвали полицию: в гостиной семейного особняка в Беверли-Хиллз лежали расстрелянные тела их родителей — Хосе и Мери Луизы Менендес. Сначала полиция посчитала, что супругов расстреляла мафия, но уже в 1990 году задержала Эрика и Лайла.

Братья во всем сознались, но уверяли, что пошли на такое из-за того, что отец с детства подвергал обоих моральному и физическому насилию. Обвинение же настаивало: Лайл и Эрик спланировали убийство, чтобы завладеть состоянием отца. После долгих судебных разбирательств братья отправились отбывать пожизненный срок без права на досрочное освобождение.

Всё начало меняться в 2017 году: братья давали интервью, в деталях описывая, что творил с ними отец, по их истории выходили книги, документалки, сериал, нашелся еще один пострадавший от рук Хосе Менендеса, в защиту Лайла и Эрика публично выступила Ким Кардашьян. В итоге осенью 2024 года прокурор округа Лос-Анджелес рекомендовал пересмотреть дело и изменить наказание на 50 лет лишения свободы. Он подчеркнул, что не верит в аргумент о самообороне, но считает, что у системы правосудия должен быть путь к искуплению.

Пересмотр должен начаться в 2025 году. Если братьям назначат меньший срок, они смогут выйти по УДО.

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Комментарии
2
rodynamoya
5 минут
Правительство предложило переписать статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Гость
15 минут
это чуждое нам милосердие и гуманизм мы не поддадимся этому тлетворному влиянию
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