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Страна и мир подробности И при чем тут Шаляпин с Лепсом? Как однопартийцы защитили депутата, который женился на 83-летней старушке

И при чем тут Шаляпин с Лепсом? Как однопартийцы защитили депутата, который женился на 83-летней старушке

Что говорят в отделении «Справедливой России» Архангельской области

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1 комментарий
И при чем тут Шаляпин с Лепсом? Как однопартийцы защитили депутата, который женился на 83-летней старушке | Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области / Vk.com, Иван Митюшёв / 29.RUИ при чем тут Шаляпин с Лепсом? Как однопартийцы защитили депутата, который женился на 83-летней старушке | Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области / Vk.com, Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Экс-депутат и член фракции регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Балеевский женился на старушке, прописался в ее квартире вместе с детьми, а теперь судится с пенсионеркой из-за прописки в аварийном жилье. Наши коллеги из 29.RU спросили у Олега Черненко, председателя архангельского отделения «Справедливой России», как ситуация повлияла на репутацию партии в регионе и как однопартийцы в принципе отреагировали на эту ситуацию.

Источник:

Олег Черненко, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» ответил, что не имеет права вмешиваться в личную жизнь людей. Для этого, по его словам, существуют специализированные органы: органы опеки, социальной защиты и другие, вплоть до судебных инстанций.

Брак Балеевского он называет «личным делом»:

— Если люди договорились о чем-то между собой, а впоследствии один из них оказался недоволен какими-либо аспектами материального или физического характера, то это их личное дело, — отметил Черненко. — Такие споры решаются в суде.

<p>Олег Черненко</p><p>Олег Черненко</p>

По статистике, 80% браков, заключенных в прошлом году, распались. Вероятно, более половины из них аналогичны нашему случаю.

Олег Черненко также обратил внимание, что из-за СВО люди стали заключать брак ради выгоды:

— В настоящее время распространена практика заключения браков с участниками специальной военной операции не всегда с целью усиления социальных гарантий, но и для получения материальных выгод.

<p>Олег Черненко</p><p>Олег Черненко</p>

Что касается разницы в возрасте, то в обществе существует поговорка: «Любви все возрасты покорны». Если вас интересует тема браков с большим разрывом в возрасте, рекомендую обратить внимание на Прохора Шаляпина или Григория Лепса, так как это может повысить популярность вашего информационного ресурса.

Экс-депутата Балеевского в «Справедливой России» Архангельска называют одним из самых активных депутатов.

— За время своего пребывания в должности он внес больше всего законодательных инициатив и проектов нормативно-правовых актов, касающихся семьи, родителей и детей, — заявил Черненко.

Сам Андрей Балеевский тоже прокомментировал резонанс вокруг своего брака и развода с пожилой женщиной, он заявил, что его оболгали и пообещал обратиться в суд.

Напомним, Зоя Григорьевна Беляева рассказала 29.RU, что сама не поняла, как оказалась замужем за 57-летним депутатом с пятью детьми. Брак распался спустя пять месяцев. Пенсионерка, которой сейчас 85 лет, подала на депутата в суд: он прописался в ее квартире и теперь может получить новое жилье в новостройке после переселения из аварийного дома.

Мы следим за ситуацией.

ПО ТЕМЕ
Андрей Балеевский Олег Черненко Справедливая Россия Брак Пенсионерка Депутат Архангельск Архангельская область
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Комментарии
1
Гость
8 февраля, 12:55
На ситуации крупными буквами написано МОШЕННИЧЕСТВО, но однопартийцы предпочли сделать вид, что ослепли. Мол любви все возрасты покорны, чего вы до нашего трудолюбивого коллеги докопались. И вообще - в америке вон негров линчуют!
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