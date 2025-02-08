Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области / Vk.com, Иван Митюшёв / 29.RU











Экс-депутат и член фракции регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Балеевский женился на старушке, прописался в ее квартире вместе с детьми, а теперь судится с пенсионеркой из-за прописки в аварийном жилье. Наши коллеги из 29.RU спросили у Олега Черненко, председателя архангельского отделения «Справедливой России», как ситуация повлияла на репутацию партии в регионе и как однопартийцы в принципе отреагировали на эту ситуацию.

Источник: Кристина Полевая / Городские медиа

Олег Черненко, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» ответил, что не имеет права вмешиваться в личную жизнь людей. Для этого, по его словам, существуют специализированные органы: органы опеки, социальной защиты и другие, вплоть до судебных инстанций.

Брак Балеевского он называет «личным делом»:

— Если люди договорились о чем-то между собой, а впоследствии один из них оказался недоволен какими-либо аспектами материального или физического характера, то это их личное дело, — отметил Черненко. — Такие споры решаются в суде.

По статистике, 80% браков, заключенных в прошлом году, распались. Вероятно, более половины из них аналогичны нашему случаю. Олег Черненко председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»

Олег Черненко также обратил внимание, что из-за СВО люди стали заключать брак ради выгоды:

— В настоящее время распространена практика заключения браков с участниками специальной военной операции не всегда с целью усиления социальных гарантий, но и для получения материальных выгод.

Что касается разницы в возрасте, то в обществе существует поговорка: «Любви все возрасты покорны». Если вас интересует тема браков с большим разрывом в возрасте, рекомендую обратить внимание на Прохора Шаляпина или Григория Лепса, так как это может повысить популярность вашего информационного ресурса. Олег Черненко председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»

Экс-депутата Балеевского в «Справедливой России» Архангельска называют одним из самых активных депутатов.

— За время своего пребывания в должности он внес больше всего законодательных инициатив и проектов нормативно-правовых актов, касающихся семьи, родителей и детей, — заявил Черненко.

Сам Андрей Балеевский тоже прокомментировал резонанс вокруг своего брака и развода с пожилой женщиной, он заявил, что его оболгали и пообещал обратиться в суд.

Напомним, Зоя Григорьевна Беляева рассказала 29.RU, что сама не поняла, как оказалась замужем за 57-летним депутатом с пятью детьми. Брак распался спустя пять месяцев. Пенсионерка, которой сейчас 85 лет, подала на депутата в суд: он прописался в ее квартире и теперь может получить новое жилье в новостройке после переселения из аварийного дома.