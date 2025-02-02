Живут бедно, но долго: врач из России побывала в Африке и раскрыла секрет долголетия африканского народа

Врач Ирина Джериева две недели путешествовала по Восточной Африке и познакомилась с бытом коренного племени — масаи. Живут они бедно и менее благоустроенно, зато долго. Путешественница из Архангельска раскрыла секрет долголетия африканского народа.
Масаи охотно принимают туристов из всех стран: за 50 долларов представитель племени подробно всё расскажет на английском языке и покажет быт. Древний народ выживает в диких условиях: жители питаются кровью животных и молоком коров, крайне редко едят мясо, а овощей и вовсе нет в рационе. Кажется, что при такой диете сложно дожить до глубокой старости, однако средняя продолжительность жизни масаи — более 70 лет.
— Я думаю, это обусловлено тем, что они находятся в постоянном движении, — объясняет врач Ирина Джериева. По современным исследованиям, продолжительность жизни человека обеспечивают митохондрии. Они вырабатываются в мышечных клетках, когда человек двигается. И, соответственно, чем больше человек находится в движении, тем он больше обеспечивает себе продолжительность жизни и продолжительность жизни своих митохондрий.
Масаи ведут кочевой образ жизни, им нужно пасти скот. Коровы для них священные животные и богатство мужчины, поэтому просто так на мясо животных не забивают. Из-за постоянных переездов с места на место дома строят из подручных материалов — палок и навоза, причем занимаются этим женщины. Как выглядит быт масаи, смотрите в видео выше.