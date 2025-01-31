Путин и Трамп назвали сроки и условия завершения конфликта на Украине: главное об СВО за неделю

Последствия атаки на Белгородскую область 27 января Источник: Настоящий Гладков / Telegram











Конфликт в зоне спецоперации не собирается утихать. Обстрелы происходят буквально в ежедневном режиме, из-за них страдают мирные жители разных регионов. Несмотря на такой накал, российская сторона готова к обсуждению условий мира, но пока США не вышли на контакт с властями РФ. В то же время президент Украины Владимир Зеленский думает над новой волной мобилизации.

Атаки и ситуация на поле боя

Украина продолжает наносить удары по российским регионам. На этой неделе произошло несколько крупных атак. Расскажем о самых массовых.

В ночь на 29 января украинские беспилотники заметили в небе над Казанью, Брянском, а также Нижегородской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Ростовской и Тверской областями. Всего, по данным Минобороны РФ, удалось перехватить 104 украинских дрона.

ВСУ выбрали целью объект ядерной энергетики в Смоленской области, но угрозу удалось ликвидировать.

В Нижегородской области пытались атаковать нефтезавод. Всего в небе над регионом сбили три беспилотника. Без последствий в этом случае не обошлось. В Кстовской промзоне произошел пожар. Местные жители слышали звуки пролета дронов и серию взрывов.

Пожар произошел на территории кстовского «СИБУРа» Источник: читатель NN.RU

31 января произошла еще одна мощная атака. В семи регионах России за минувшую ночь сбили 49 украинских беспилотных летательных аппарата.

В Ростовской области уничтожили 25 летальных аппаратов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Беспилотники сбили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

Предварительно обошлось без пострадавших, но обломки дрона оборвали провода на опоре ЛЭП возле хутора Грачева. Информация о последствиях на земле в других городах и населенных пунктах области уточняется.

В Воронежской области один из сбитых беспилотников рухнул на автомобиль, который двигался по трассе. Водитель получил травму ноги, рассказал глава региона Александр Гусев. Также упавшие фрагменты дрона повредили частный жилой дом и ферму. На промышленном предприятии выбило стекла.

Обстрел идет не только с воздуха. Российские военные до сих пор освобождают Курскую область от украинских военных, которые проникли в регион в августе. На поверхность всплывают все новые подробности о происходящем на захваченных территориях.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против военных ВСУ, которые подозреваются в совершении преступлений против мирного населения на территории Рыльского и Кореневского районов. Как сообщили в пресс-службе СК, 30 января бойцы украинской армии совершили целенаправленный обстрел населенных пунктов.

Также стало известно, что пять украинских военных убили 22 мирных жителя курского села Русского Поречного, в их числе 8 изнасилованных женщин. Тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Петренко. Один из причастных украинских военных арестован.

В это время ВС РФ продолжают продвигаться вперёд на полях СВО. На этой неделе им удалось освободить несколько населенных пунктов. В их числе Великая Новоселка и Новоелизаветовка, Зеленое в ДНР, Николаево-Дарьино в Курской области, а также Двуречная в Харьковской области.

В Минобороны РФ также отметили, что численность ВСУ на поле боя снижается. Ежемесячные потери составляют примерно 50 тысяч человек. Даже с ростом призывной активности по всей Украине число новобранцев не превышает 30 тысяч в месяц, поэтому пополнить нехватку бойцов не получается.

Переговоры об урегулировании конфликта

Уже не первую неделю Россия, Украина и США активно высказываются о возможности провести переговоры и даже предлагают свои условия. Правда, пока до дела так и не дошло.

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но при определенных условиях. Для этого должны закончиться спонсорские деньги и патроны у украинской стороны.

Путин подчеркнул, что не против переговоров, но провести их с президентом Украины Владимиром Зеленским не получится, поскольку он сейчас нелегитимен. Также в его стране действует декрет на запрет переговоров с Россией.

Полная версия интервью Путина Источник: Кремль. Новости / Telegram

— Если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай в соответствии с Конституцией это сделают представители Рады, — предложил президент России способ, как отменить декрет.

Еще до вступления в должность американский лидер Дональд Трамп начал призывать к завершению конфликта и решительно обещал способствовать началу переговоров. Однако пока дальше слов с его стороны не пошло, и контакты между президентами не состоялись. Но, по данным СМИ, Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней, что вполне соотносится со словами Путина. План получили европейские дипломаты, а от них он попал на Украину.

Согласно графику:

Трамп намерен созвониться с Путиным в конце января — начале февраля. После этого инициативу обсудят с украинскими властями. При положительном исходе президент Украины Владимир Зеленский должен снять запрет на ведение переговоров с Путиным. Через несколько встреч, в апреле, по всей линии фронта планируется объявить перемирие, а украинские военные должны будут покинуть территорию Курской области. В конце того же месяца другие страны зафиксируют мирные договоренности Киева и Москвы, тогда же пройдет обмен пленными по формуле «всех на всех». До 9 мая Международная мирная конференция выпустит декларацию о завершении конфликта, после этого на Украине не будут продлевать режим военного положения и мобилизацию. В августе на Украине состоятся выборы президента, а в конце октября выберут парламент и местные власти.

Однако позднее украинские власти опровергли информацию о существовании 100-дневного плана Трампа. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, такой четкий график существует только в медийном пространстве. Даже если документ Трампа об урегулировании конфликта существует, он его не представлял широкой общественности и не выходил с ним к российской стороне.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что президент США пока не озвучил конструктивных подходов по завершению конфликта на Украине.

— Американский президент говорит о готовности начать диалог, но это больше похоже на попытку показать свое влияние или заранее обозначить свою позицию. При этом никаких реальных шагов или конструктивных идей от него не поступало, — отметил Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда».