В Подмосковье мужчина запер в квартире жену с ребенком и попытался задушить их газом. Новости 19 декабря

ГСУ СК России по Московской области / T.me Источник: На мужчину из Подмосковья завели уголовное дело











Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 19 декабря.

ЧП в Подмосковье

Суд в Подмосковье арестовал жителя Павловского Посада, который пытался убить жену и семилетнего сына с помощью газа.

Супруги разругались из-за развода. После скандала мужчина запер жену вместе с сыном в квартире. Мать с ребенком просила их выпустить, но супруг не давал им выбраться.

— Мужчина запер дверь и закрыл окна дома, после чего пустил газ в дом, открыв конфорки плиты. При этом он не давал 29-летней жене и семилетнему сыну покинуть здание, — передает источник РЕН ТВ.

Житель Павловского Посада пытался убить жену и своего 7-летнего сына Источник: ГСУ СК России по Московской области / T.me











Сестра запертой женщины несколько часов не могла до нее дозвониться. Она вызвала сотрудников полиции, которые приехали на место происшествия.

— Виновным он себя не признал, просил суд не лишать его свободы и пояснил, что супруга его оговорила, — добавили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Кадры из зала суда Источник: ГСУ СК России по Московской области / T.me

Александр Петров станет отцом

Известный российский актер Александр Петров и его 23-летняя жена Виктория ждут первенца. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях.

Виктория опубликовала фотографию, на которой 35-летний Александр Петров обнимает ее и гладит округлившийся живот. Под постом она написала два слова: «Ждем тебя».

Александр Петров обнимает свою беременную 23-летнюю жену Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Напомним, Александр и Виктория расписались в сентябре 2023 года, а чуть позже пара организовала торжество в Москве. Причем пожениться пара решила «спустя несколько встреч» — из-за такой поспешности многие предрекали скорое расставание.

Бакальчук проиграл суд

Владислав Бакальчук проиграл суд с Wildberries и ООО «РВБ».

Еще в октябре Бакальчук подал иск к «РВБ», «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 миллиардов рублей. Он заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности».

Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 миллиардов рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», говорил Бакальчук.

Арбитражный суд Москвы решил отказать в удовлетворении исковых требований.

Удар ВСУ

Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. Об этом в отдельном заявлении сообщило Минобороны

По информации ведомства, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британских Storm Shadow.

— В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината, — добавили в Минобороны.

Также там пообещали, что эти действия «не останутся без ответа».

Прямая линия

Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подвел итоги года. Мероприятие объединило в себе два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию.

Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось порядка 4,5 часа, но даже за это время ответить на все вопросы не удалось, ведь их было более 2,3 миллиона.

Но большинство россиян интересовали одни и те же вопросы. Что на них ответил Владимир Путин — читайте в отдельном материале.