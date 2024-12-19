В Подмосковье мужчина запер в квартире жену с ребенком и попытался задушить их газом. Новости 19 декабря

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 19 декабря.
ЧП в Подмосковье
Суд в Подмосковье арестовал жителя Павловского Посада, который пытался убить жену и семилетнего сына с помощью газа.
Супруги разругались из-за развода. После скандала мужчина запер жену вместе с сыном в квартире. Мать с ребенком просила их выпустить, но супруг не давал им выбраться.
— Мужчина запер дверь и закрыл окна дома, после чего пустил газ в дом, открыв конфорки плиты. При этом он не давал 29-летней жене и семилетнему сыну покинуть здание, — передает источник РЕН ТВ.
Сестра запертой женщины несколько часов не могла до нее дозвониться. Она вызвала сотрудников полиции, которые приехали на место происшествия.
— Виновным он себя не признал, просил суд не лишать его свободы и пояснил, что супруга его оговорила, — добавили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Александр Петров станет отцом
Известный российский актер Александр Петров и его 23-летняя жена Виктория ждут первенца. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях.
Виктория опубликовала фотографию, на которой 35-летний Александр Петров обнимает ее и гладит округлившийся живот. Под постом она написала два слова: «Ждем тебя».
Напомним, Александр и Виктория расписались в сентябре 2023 года, а чуть позже пара организовала торжество в Москве. Причем пожениться пара решила «спустя несколько встреч» — из-за такой поспешности многие предрекали скорое расставание.
Бакальчук проиграл суд
Владислав Бакальчук проиграл суд с Wildberries и ООО «РВБ».
Еще в октябре Бакальчук подал иск к «РВБ», «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 миллиардов рублей. Он заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности».
Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 миллиардов рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», говорил Бакальчук.
Арбитражный суд Москвы решил отказать в удовлетворении исковых требований.
Удар ВСУ
Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. Об этом в отдельном заявлении сообщило Минобороны
По информации ведомства, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британских Storm Shadow.
— В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината, — добавили в Минобороны.
Также там пообещали, что эти действия «не останутся без ответа».
Прямая линия
Владимир Путин сегодня, 19 декабря, в прямом эфире подвел итоги года. Мероприятие объединило в себе два формата: большую пресс-конференцию и прямую линию.
Общение президента с журналистами и жителями страны продлилось порядка 4,5 часа, но даже за это время ответить на все вопросы не удалось, ведь их было более 2,3 миллиона.
Но большинство россиян интересовали одни и те же вопросы. Что на них ответил Владимир Путин — читайте в отдельном материале.