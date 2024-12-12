Скачки доллара, горящие туры и Новый год в Турции: гиды рассказали, как сегодня выгодней планировать отдых

И в декабре можно погреться на солнышке и позагорать, главное — выбрать правильную страну Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Россияне в последнее время с волнением наблюдают за скачками доллара. Курс валюты то поднимался до отметки в 107 рублей, то замирал. Сейчас он плавно опускается вниз. Но беспокойство пока не уходит. Особенно вопрос волнует тех, кто думает о планировании отпуска за границей. Подробности — в материале наших коллег из 86.RU.

Ждать нельзя, бронировать

В последнее время многие россияне следуют советам тревел-гидов и бронируют заграничные туры за несколько месяцев, а то и за полгода вперед. Турагентства уверяют, что так будет выгодней, особенно если речь идет о семейном отдыхе. Журналист 86.RU не стала исключением и уже внесла предоплату за поездку в Египет, которая состоится только в апреле.

Однако в связи с последними скачками курса доллара, появилась неуверенность в правильности решения. А вдруг валюта так и продолжит расти в цене и путевка через какое-то время станет золотой. Чтобы развеять или подтвердить сомнения, мы обратились за помощью к местным и столичным специалистам туристической отрасли.

По словам тревел-гида Инны Шуть, значительного снижения курса доллара ждать не стоит. И туры вряд ли подешевеют.

— Обычно тенденция всегда идет на рост. Если вы планируете поездку на ближайшее время, к примеру, до Нового года, то сейчас цены снижены из-за низкого спроса. Поэтому рост курса нивелируется снижением, — рассказал она. — Если же вы планируете поездку на весну-лето, то для бронирования сейчас необходимо внести только 20–30% стоимости, в редких случаях 50%. Остаток будет пересчитан по курсу на день полной оплаты, его можно отслеживать ежедневно. В любом случае не советую отменять отдых из-за повышения цен. Всегда можно найти варианты в том бюджете, какой нужен именно вам.

Не советует отказываться от отдыха, а также уже от забронированных туров, и другой эксперт.

— Заранее бронировать туры, несомненно, выгоднее даже сейчас, потому что предоставляются хорошие скидки. Санкции при отказе от тура зависят от страны. Если, допустим, это Турция, то отказаться от поездки можно за две недели до выезда. Это удобно. Штраф будет минимальным, предоплату вернут. Сейчас уже не времена пандемии, всё гораздо проще, чем было пару лет назад, — рассказала директор турагентства «Юла-турс» Ксения Сорокина. — Насчет выжидательной позиции в связи с ростом курса доллара — ее, мне кажется, занимать не стоит. Скидки по акции раннего бронирования весьма существенные. Это в первую очередь скидка на проживание. Позже их не будет. Цена сразу станет выше. И, вероятнее, придется переплатить.

По словам столичного эксперта, руководителя отдела маркетинга туроператора PANTEON Надежды Тарбаевой, туристический рынок — очень подверженный влиянию макро- и микроэкономических, политических и других факторов. Однако ни одно потрясение, с каким столкнулся туризм как сфера экономики в последние годы, не привело к тому, что люди перестали хотеть путешествовать. Немного изменились направления. Например, вместо Европы россияне стали больше ездить в Азию.

— Реакция туристов на очередной скачок валютного курса развивается по одной и той же схеме: выжидание — наблюдение — адаптация — привыкание — покупка, — рассказывает эксперт. — Кому-то до стадии принятия нужна неделя, другим достаточно пары дней. Почему не стоит откладывать бронирование тура, если желание отдохнуть все-таки побеждает?

Во-первых, курс может как откатиться, так и вырасти. Сейчас тур можно забронировать с минимальной предоплатой (у нас, например, это 10% на заезды через 3 месяца и более), а полную оплату внести за месяц до заезда или раньше.

Во-вторых, за 3 и более месяцев до заезда во многих отелях действуют цены раннего бронирования. Часто это хорошие скидки от основных цен, но действие таких предложений ограничено.

В-третьих, рисков для туристов при бронировании нет — до наступления штрафных санкций от отеля бронь можно отменить в любой момент, предоплата будет полностью возвращена. Штрафные санкции (ФЗ — фактические затраты) зависят от политики отеля, но, как правило, это месяц до заезда (кроме праздничных дат, там ФЗ могут наступать и за 2–3 месяца до заезда).

Что самое важное для туриста в этой ситуации? Обратиться к проверенному турагенту, который сотрудничает с надежными туроператорами. Вносить предоплату только после подписания договора и по счету, получить чек и копию договора. На фоне высокой волатильности курса пышным цветом расцветают мошеннические схемы, заманивающие туристов низкими ценами.

Куда поехать в декабре

Подышать теплым морским воздухом в декабре — что может быть лучше Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Декабрь — хорошее время, чтобы отправиться в путешествие и не разориться. В сезон невысокого спроса можно рассчитывать на горящие туры со скидкой 30–40% — переключиться, погулять, отдохнуть вдвоем или в одиночку. С собой нужно взять и курточки, и купальники — всё пригодится.

Комфортно и незабываемо можно провести время, например в Египте. 10 ночей в четырехзвездочном отеле вместе с перелетом на двоих обойдется в 138–146 тысяч рублей. Или — Шри-Ланка.

— Можно в Шри-Ланку, — советует эксперт. 10-днейный отдых в номере на двоих будет стоить от 183 до 196 тысяч рублей в 3–4-звездочных отелях. В «пятерках» будет подороже. В них подобный отдых обойдется в 315–365 тысяч рублей. Можно насладиться размеренным отельным отдыхом на «всё включено», качественным сервисом и питанием. И это всё на берегу океана.

Можно рассмотреть Китай с вылетом из Москвы. Путешествие в страну Восходящего солнца в декабре на 7 дней обойдется в 136–140 тысяч рублей на двоих в отеле 3–4 звезды. В ОАЭ пара на тех условиях может отправиться за 117–125 тысяч рублей, в Индию — за 121–144 тысячи рублей.

Встретить Новый год в Турции

Любимая многими Турция подготовила для туристов интересные программы на сказочную новогоднюю ночь. Отели приглашают звезд, устраивают шоу с фейерверками и, конечно, готовят праздничный стол. Особая атмосфера ждет юных туристов. Магическое шоу и шоу пузырей, выступления клоунов, беспроигрышные лотереи — всё, что любят дети.

Если вы всё же решите отправиться вдвоем в романтическое путешествие на новогоднюю ночь, то крутые пятизвездочные отели предлагают пятидневный отдых от 199 до 258 тысяч рублей по системе «ультра всё включено» с вылетом из Москвы с 27 декабря.

В каждом отеле подготовлена развлекательная программа Источник: Инна Шуть, Евгения Бикунова / Городские порталы









