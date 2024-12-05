Новые меры поддержки, снижение инфляции и укрепление рубля: Путин спланировал 2025 год — что ждет россиян

Путин дал понять, что придется смотреть на мнение россиян в вопросах поддержки Источник: Kremlin.ru











Россиянам стоит ожидать новых мер поддержки для семей с детьми. Такие выводы можно сделать после выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обратился к участникам и привел данные опроса населения, где граждане не в полной мере довольны помощью со стороны государства, и попросил обращать внимание на запросы россиян.

— Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья, в целом создание условий для того, чтобы в семьях рождалось больше детей. А это, как мы понимаем, не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, спорте, культуре, досуге, туризме и отдыхе. Словом, все те сферы жизни, которые важны для людей и которые должны быть максимально комфортными, ориентированными на запросы большинства семей с детьми, — заявил Путин.

Отдельно президент остановился на уже введенной мере поддержки — льготной ипотеке. Путин раскритиковал Минфин за работу по этому направлению.

— Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или ноябрю-декабрю, — сказал глава государства.

Путин озвучил основные векторы развития в рамках нацпроектов Источник: Правительство России / Telegram

Во время заседания российский лидер поставил задачи на 2025 год. Во многом они так же касаются российских семей.

Переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией;

запуск нового этапа технологического развития России. Речь не о том, чтобы производить всё внутри страны, а добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений и выходить с ними на мировой рынок;

наращивание производственного потенциала России. Для этого будут поддерживать бизнес, увеличивать выпуск товаров и услуг;

в ближайшем будущем нужно решать вопрос диверсификации (увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции) работы оборонных предприятий;

выстроить свои базы для предоставления логистических и платежных услуг, поскольку сейчас бизнес испытывает проблемы из-за других стран;

обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах. Это нужно для усиления роли нацвалюты в таких операциях;

важно поддержать семьи и рождаемость с учетом глобального демографического кризиса;

уже в следующем году необходимо создать условия для улучшения ситуации и сделать всё, что зависит, чтобы добиться позитивного тренда;

через нацпроекты красной нитью должна пройти нацеленность на решение проблем семей прежде всего с детьми.

Далее вопросы демографии будут обсуждаться на заседании Госсовета, где подведут итоги «Года семьи». Вероятно, именно там будут анонсированы новые механизмы помощи гражданам.