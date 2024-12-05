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Страна и мир Новые меры поддержки, снижение инфляции и укрепление рубля: Путин спланировал 2025 год — что ждет россиян

Новые меры поддержки, снижение инфляции и укрепление рубля: Путин спланировал 2025 год — что ждет россиян

Правительству дали новые указания

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12 комментариев

Путин дал понять, что придется смотреть на мнение россиян в вопросах поддержки

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Россиянам стоит ожидать новых мер поддержки для семей с детьми. Такие выводы можно сделать после выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обратился к участникам и привел данные опроса населения, где граждане не в полной мере довольны помощью со стороны государства, и попросил обращать внимание на запросы россиян.

— Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. Соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья, в целом создание условий для того, чтобы в семьях рождалось больше детей. А это, как мы понимаем, не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, спорте, культуре, досуге, туризме и отдыхе. Словом, все те сферы жизни, которые важны для людей и которые должны быть максимально комфортными, ориентированными на запросы большинства семей с детьми, — заявил Путин.

Отдельно президент остановился на уже введенной мере поддержки — льготной ипотеке. Путин раскритиковал Минфин за работу по этому направлению.

— Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или ноябрю-декабрю, — сказал глава государства.

Путин озвучил основные векторы развития в рамках нацпроектов

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Во время заседания российский лидер поставил задачи на 2025 год. Во многом они так же касаются российских семей.

  • Переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией;

  • запуск нового этапа технологического развития России. Речь не о том, чтобы производить всё внутри страны, а добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений и выходить с ними на мировой рынок;

  • наращивание производственного потенциала России. Для этого будут поддерживать бизнес, увеличивать выпуск товаров и услуг;

  • в ближайшем будущем нужно решать вопрос диверсификации (увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции) работы оборонных предприятий;

  • выстроить свои базы для предоставления логистических и платежных услуг, поскольку сейчас бизнес испытывает проблемы из-за других стран;

  • обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах. Это нужно для усиления роли нацвалюты в таких операциях;

  • важно поддержать семьи и рождаемость с учетом глобального демографического кризиса;

  • уже в следующем году необходимо создать условия для улучшения ситуации и сделать всё, что зависит, чтобы добиться позитивного тренда;

  • через нацпроекты красной нитью должна пройти нацеленность на решение проблем семей прежде всего с детьми.

Далее вопросы демографии будут обсуждаться на заседании Госсовета, где подведут итоги «Года семьи». Вероятно, именно там будут анонсированы новые механизмы помощи гражданам.

Ранее на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин анонсировал новую меру поддержки — налоговый вычет для семей. Предполагается, что он будет создан для тех, кто вкладывается в долгосрочные сбережения и долевое страхование жизни. Размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться минимум до 1 миллиона рублей в год.

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Комментарии
13
Гость
2 часа
ждём новых прорывов и новых запретов
Гость
2 часа
Так и чего пообещал то?Переобещать ранее обещанное?
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