«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет

Пирамиды находятся достаточно далеко друг от друга Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Наша краснодарская коллега из 93.RU Валерия Дульская отдохнула в Египте, она побывала там впервые и рассказала о плюсах и минусах отдыха. Далее читайте от первого лица.

В этом году я не успела отгулять свой двухнедельный отпуск летом, поэтому пришлось перенести его на конец года. В Краснодаре в ноябре уже холодно и серо, не хотелось провести полмесяца в четырех стенах, поэтому в октябре было решено отправиться в турагентство и подобрать себе что-нибудь интересное. Изначально я хотела поехать в Азию, раньше я никогда там не была. Но после долгого выбора и размышлений решила сэкономить и ограничиться неделей в Египте — там я тоже была впервые.

Рассказываю о своих ожиданиях и реальности.

До Сочи добираться дольше, чем лететь до Хургады

Примерно за месяц до даты вылета я купила путевку в четырехзвездочный отель в Хургаде. Первая линия, all inclusive, вид из номера на сад. Начало ноября считается отличным временем для отдыха в Египте, ведь Красное море еще теплое, но уже нет невыносимой жары. Мне было без разницы, какой у меня будет отель, потому что я ненавижу пляжный отдых, не пью алкоголь и сидеть в бассейне у бара мне неинтересно. Я нацелилась на экскурсии и прикинула, что как минимум 2–3 раза я уеду на весь день. Поэтому сразу решила, что за отель переплачивать не буду.

Вылет у меня был из Сочи в 15:40 чартерным рейсом. Туроператор сразу предупредил, что время могут поменять, в том числе на более раннее. Поэтому я решила приехать на курорт заранее и села на поезд из Краснодара еще в полночь. У меня была нижняя полка в плацкарте, всю ночь я неплохо спала и к 07:00 приехала в дождливый Сочи.

Рейс не переносили по времени, поэтому я оставила сумку в камере хранения (это стоило мне 700 рублей за 4,5 часа — как по мне, очень дорого за ячейку самообслуживания) и поехала на прогулку в Олимпийский парк. Туда ходит прямой поезд прямо с вокзала, в пути вы проведете не больше 10 минут. Не без приключений через пару часов вернулась на вокзал автобусом, потратив на это больше часа. Еще 9 минут потребовалось, чтобы доехать до аэропорта и ждать вылет уже там.

В парке почти не было людей Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В Хургаду есть прямой рейс, туда мы летели около 3,5 часа. Дорога назад заняла ровно 3 часа. К вечеру мы были в Египте, трансфер до отеля был включен в стоимость тура. Я отдыхала одна и впервые летела по путевке, поэтому немного переживала за организационные моменты. Но всё оказалось гораздо проще, чем я ожидала: из Сочи в Хургаду прилетел полный самолет людей, так что если вы в чем-то сомневаетесь, просто спрашивайте у попутчиков или идите за толпой.

Разводы на каждом шагу

Визу в Египет покупают прямо в аэропорту. При выходе из самолета повсюду висели надписи, что она стоит 25 долларов, на трех языках: русском, испанском и английском. Когда я подошла к окошку, сотрудник уверенно потребовал 27 долларов. Почти все отдали, хотя некоторые завсегдатаи возмутились и пошли в другие окна — там им поставили визу за 25 долларов. В голове сразу пронеслась мысль: «Вот тебе и Египет, дурят с первого же шага».

Всем рейсом мы быстро заполнили миграционную карту, у нас достаточно быстро проверили документы, и далее нужно было найти своего туроператора и автобус, который отвез в отель. Всё это заняло чуть больше часа — мы как раз успели на ужин, а потом нас расселили.

Еда была достаточно разнообразной, но слишком приправленной, поэтому часто я многое не доедала Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Следующим утром нас ждала встреча с представителем оператора, ее назначили на 08:30 утра — очень жестоко после сложной дороги. Накануне вечером весь путь до отеля русскоязычный гид запугивал, что прийти нужно обязательно, чтобы зарегистрироваться для полиции. Мол, сейчас в Египте изменились правила, всё стало очень серьезно из-за наплыва беженцев, поэтому, если мы пропустим встречу, у нас будут серьезные проблемы при выезде. Все как штык пришли к назначенному времени, но про документы никто даже не вспомнил: нам 1,5 часа в подробностях рекламировали экскурсии по стране. А потом прямо шантажировали: кто ничего не купит, тому нужные бумаги не оформят. В итоге никакие документы не просили даже у тех, кто купил туры на сотни долларов. Честно говоря, такое отношение сильно испортило первое впечатление об отдыхе.

Вид из первого номера, я часто выходила загорать на газон, потому что там не так ветрено, как у моря Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Изначально меня заселили в номер с большим окном, хотя обещали с балконом или террасой. Но с этим проблем не было: на встрече с агентами я подошла к представителю туркомпании, и уже к обеду мне дали номер на первом этаже со своей террасой и выходом в сад, всё бесплатно.

Чем заняться?

Как я уже говорила, я приехала не за пляжным отдыхом, хотя на территории отеля было несколько своих пляжей. Там часто дул сильный ветер, вода в море прогрелась до +22…+24 °С, мне было прохладно. Но была и бухта, защищенная от ветра, — в основном все купались там. Все отдыхающие делились на два типа: одни сутками зависали в барах у бассейна или на пляже, другие вечно куда-то шли с рюкзаками за спиной. Я была во второй группе.

Красное море необычайно красивого цвета Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Сначала я решила расслабиться и в первый день поехала в спа за 30 долларов. В эту цену, как и во все дальнейшие, уже включен трансфер из отеля и обратно. За эти деньги мы с другими русскоязычными женщинами посетили соляную пещеру, сходили в сауну, хамам, посидели в джакузи, затем нам сделали мыльный пилинг всего тела и 45-минутный массаж.

Дальше меня ждала экскурсия в Луксор (Фивы) — это старинный город, который был столицей Древнего Египта. Из отеля мы выехали в 4 утра, вернулись чуть позже 22:00, экскурсия стоила 45 долларов с человека. За эти деньги мы посетили Карнакский храмовый комплекс, прокатились по Нилу до Бананового острова, где нас накормили свежими бананами. Затем посмотрели на колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут, заехали в Долину Цариц и увидели три гробницы. В конце нас завезли на алебастровую фабрику. В цену был включен обед со скромным шведским столом.

96% территории Египта — пустыня. И только вокруг реки Нил всё в зелени Источник: Валерия Дульская / 93.RU











На следующий день за 5 долларов у меня была автобусная экскурсия по самой Хургаде с посещением самых знаковых мест города: крупнейших мечети и православного храма, красивой набережной с яхтами и лазурной водой — и, конечно же, шопингом.

Самый богатый район Хургады выглядит так Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Той же ночью я поехала в Каир за 50 долларов. Утром мы прокатились по старой части города, снова посмотрев на храм и мечети. Затем была 1,5-часовая экскурсия в Национальном музее, где я увидела маску Тутанхамона. После небольшой прогулки по Нилу нас отвезли на обед (он был включен в стоимость), а остаток дня мы провели в Гизе возле пирамид и Сфинкса.

В экскурсию было включено посещение музея Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В последний день за 10 долларов я прокатилась на батискафе, где с нижней палубы можно было посмотреть на кораллы и разных рыбок. Затем все желающие прямо с лодки могли поплавать с масками.

Вид с нижней палубы лодки, парень фотографировал желающих с «той» стороны Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Будьте готовы к тому, что автобусы не самые комфортные. Дорога в Каир, например, занимает 8 часов — не самое легкое испытание. Помните, что в первый день я сходила в спа и на массаж? Это было в том числе потому, что я собиралась в долгие поездки, в итоге я дорогу выдержала относительно легко. А еще вам везде придется оставлять один доллар на чай, если хотите нормально общаться с местными жителями.

Рассвет по пути в Каир под песню I will always love you Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Сколько стоила вся поездка в Египет?

Сама путевка обошлась мне в 70 тысяч рублей, сюда включены перелет в обе стороны, трансфер до отеля и проживание с трехразовым питанием и почти круглосуточными закусками и напитками. Номера были старые и не самые чистые, но общие впечатления от отеля у меня самые положительные. Убирали в номере каждый день, но вот постельное белье не поменяли ни разу за неделю. А еще на закате появляется много комаров, так что прихватите с собой какой-нибудь спрей.

Открытие для меня — ровные и хорошие дороги по всему Египту Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Дорога до Сочи обошлась в 1129 рублей, обратно — 1791 рубль. Оба раза я пообедала в «Бургер Кинге» на вокзале Адлера, это еще в среднем по 500 рублей. За камеру хранения для багажа я заплатила еще 700 рублей.

В Египте я потратила 270 долларов, из них 140 — на экскурсии, еще 27 — на визу. Получается, что на личные расходы за неделю ушло примерно 100 долларов: это сувениры, чаевые, новый чемодан (старая сумка не пережила первый перелет), немного продуктов в магазине на длительные экскурсии, свежевыжатые соки, манго и разные фрукты.

Когда-то тут был храм, а еще небольших сфинксов с этого места увезли в Санкт-Петербург Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Поеду ли я еще? Однозначно да! Мне как любительнице экскурсий безумно понравился Египет, а посмотреть я успела лишь малую часть всех древностей. Только в следующий раз мне было бы интересно выбрать для путешествия Шарм-эш-Шейх, чтобы посмотреть на какие-нибудь другие места. Но и в Хургаду я точно хотела бы вернуться.

А вы бы поехали в Египет? Да Нет Уже был(а)