В боях за Курск наступил переломный момент, а Трамп пообещал закончить конфликт через два месяца: главное об СВО за неделю

Российские военные вытесняют ВСУ из Курской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мир застыл в ожидании плана нового президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине. Российские войска продвигаются в ДНР, а ВСУ атакует новые регионы. Теперь беспилотники долетели до Дагестана.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые случились за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

Регион стал частью проведения боевых действий в начале августа. Сначала украинские военные обстреливали жилые дома, заставляя местных жителей прятаться по подвалам. Затем они прорвались через границу, взяли заложников и захватили 28 населенных пунктов.

За 4 месяца полностью очистить территорию не удалось, в регионе идут ожесточенные бои, которые оборачиваются потерями техники и военных Украины.

Сейчас ВС РФ продолжают зачищать территорию от незваных гостей. В частности, в Глушковском районе Курской области установили минное заграждение. Это позволило восстановить контроль над госграницей в районе поселка Новый Путь и улучшить позиции на этом направлении. Как сообщили в Минобороны, часть украинских военных окружили и уничтожили.

Однако на этом попытки прорваться через границу не заканчиваются. ВСУ продолжают наступать на этом направлении, ведь, как говорил Владимир Зеленский, боевые действия в Курской области нужны Украине для усиления позиции по переговорам. Так, за прошедшие семь дней ВСУ с иностранной техникой пытались прорываться через границу на нескольких участках. Маршрут их прорыва в Глушковском районе смогли перекрыть тульские разведчики Воздушно-десантных войск России.

Российские военные уничтожают военную технику ВСУ Источник: Минобороны РФ / T.me

Минимизировать риски прорыва пытаются также за счет атак на приграничные районы Украины. Еженедельно Минобороны отчитывается об ударах по Сумской области. Не обошлось без атак и на этот раз. Возможно, это приблизит конец операции в Курской области. По крайней мере, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод сил Киева из приграничного района России. На скорое окончание боевых действий в этом районе намекнул и президент РФ Владимир Путин. Выступая в День народного единства перед волонтерами военно-патриотического центра «Вымпел», он сказал им, что в скором времени их ожидает большой объем работы, «когда территорию зачистим от противника».

Всего с начала украинского вторжения в регион погибли около 100 местных жителей. По данным пресс-службы уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова, еще более 350 человек пострадали. Всего на приграничных территориях погибло не менее 398 человек, по данным уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Атаки по АЭС

По данным Минобороны, приоритетной целью ВСУ в Курской области был захват АЭС. По мнению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в этом случае в зоне радиации оказалась бы северная часть России.

— Но с учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, — отметил он.

Попытки повредить атомные электростанции были и в других регионах, непосредственно в зоне спецоперации.

ВСУ обстреляли из артиллерии Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, было не менее трех прилетов. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о пяти взрывах. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Обстрелы российских регионов

Сложная обстановка наблюдается и в других регионах. Регулярно десятки беспилотников атакуют территорию России. Правда, чаще всего обходится без жертв и серьезных повреждений. На уходящей неделе украинские дроны были замечены в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской и Орловской областях.

Также впервые в списке оказался Дагестан. Дрон заметили над Каспийском, его уничтожили с помощью ПВО. Глава республики Сергей Меликов заявил, что все меры для безопасности жителей примут. Также началось расследование данного происшествия.

Дрон ударил по жилому дому Источник: Настоящий Гладков / Telegram











К сожалению, беспилотники не всегда удается перехватить и уничтожить так, чтобы никто не пострадал. В Белгородской области дрон попал прямиком по многоквартирному дому. Глава региона Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. Около 10 квартир пострадали, три из них вовсе сгорели. По меньшей мере пять человек получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмой.

Беспилотники для атак использует и российская сторона. Так, на неделе было несколько прилетов по разным областям Украины. Самым значимым нападением было поражение нефтеперерабатывающего завода, военных аэродромов и объектов энергетики этой страны. Помимо БПЛА, военные использовали ракетные и артиллерийские снаряды.

Обстановка в зоне СВО

Параллельно с отражением атак на российские регионы ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние семь дней удалось освободить сразу несколько населенных пунктов: Кураховку, Вишневое, Максимовку, Антоновку и Кременную Балку в ДНР, а также Першотравневое в Харьковской области.

Военные двигаются в сторону города Курахово в Донецкой Народной Республике. До него осталось буквально несколько километров. В дальнейшем это откроет путь к Успеновке и создаст угрозу окружения украинских войск в Анновке и Зеленом Гае. В рамках продвижения Рогов сообщил о зачистке территории региона на площади в 15 квадратных километров между населенными пунктами Максимовка и Трудовое на южной стороне Кураховского направления. Этот город представляет ценность с точки зрения логистики для Киева.

Сложности на этом участке подтвердил и Генштаб ВСУ. По его данным, количество боевых столкновений возросло до 99 в районе Курахово и Покровска.

Ядерная программа Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский, когда анонсировал свой «план победы», поставил западным союзникам жесткий ультиматум. Либо разместить на территории страны ядерное оружие, либо принять Украину в НАТО. При этом в беседе с будущим президентом США Дональдом Трампом он уточнил, что предпочел бы членство в Североатлантическом альянсе.

Однако генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе СВО удалось предотвратить реализацию Украиной собственной ядерной программы. Ее ключевыми участниками должны были стать Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Издание Bild предупреждало о планах Украины по созданию ядерного оружия. По данным их источника, на это потребуется всего несколько недель. Правда, в офисе Зеленского опровергли эти данные. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что у украинских специалистов нет такой возможности и они могут создать лишь «грязную бомбу».

Новая меры поддержки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать новую систему выплат военнослужащим. Она касается тех, кто получил серьезные ранения в ходе СВО.

Сейчас в случае легкой контузии и ампутации платят одинаково — три миллиона рублей. Предполагается, что теперь увеличат выплаты для наиболее пострадавшей группы, например инвалидов, включая тех, кто остался без конечности в результате боевых действий. Таким образом, власти планируют изменить подход к выплатам, чтобы они отражали тяжесть полученного ранения.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о недостаточной поддержке военнослужащих. Он отметил, что делается много, но недостаточно, особенно в регионах.

Конец СВО

Одну из ключевых ролей в украинском конфликте играют США. Они спонсируют и предоставляют оружие Киеву. Недавно там прошли президентские выборы, и победу одержал Дональд Трамп, который выступал за окончание боевых действий. По его мнению, на Украину уходит слишком много денег налогоплательщиков Штатов. Он обещал, что разберется с ситуацией еще до своей инаугурации, которая состоится уже в январе. Для этого новый лидер США хочет собрать все заинтересованные стороны вместе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что смена политического лидера в Америке повлияет на ситуацию на Украине. Однако пока контактов с его штабом не было. При этом с действующим президентом Джо Байденом связываться не планируется.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Трампу удастся прекратить военные конфликты, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию мира.

Сам Путин во время встречи с послами 28 государств обратил внимание, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры. Однако, по его словам, ряд западных государств взяли враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта. Он подчеркнул, что РФ борется на линии боевого соприкосновения за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка. Президент, выступая на «Валдае», отметил, что слова Трампа о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.