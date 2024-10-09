На США движется сильнейший ураган в истории, эвакуируют миллионы людей. Видео шторма — его видно из космоса

Сила ветра только растет Источник: Readovka / T.me

На США обрушился один из самых мощных ураганов за последние десятилетия. «Милтону» присвоили пятую, максимальную категорию по шкале Саффира. Скорость ветра в его эпицентре достигает 290 километров в час.

Ураган движется в сторону побережья Мексиканского залива во Флориде. Более миллиона жителей штата получили распоряжение эвакуироваться, прежде чем шторм выйдет на сушу. В некоторых населенных пунктах заканчивается топливо, на дорогах выстраиваются многокилометровые пробки.

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«Милтону» могут присвоить еще не существующую официально шестую категорию, сообщает издание Newsweek со ссылкой на исследование климатологов.

— «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории для западно-центральной части Флориды, — добавили в Национальном центре отслеживания ураганов.

Кадры из эпицентра урагана Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me

А это — из кабины космического корабля Crew Dragon Endeavour Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Всего две недели назад на США обрушился другой ураган — «Хелен», унесший жизни как минимум 230 человек. Еще больше людей пропали без вести. Несколько штатов почти полностью остались без электричества, связи и водопровода, в городах оказалась разрушена инфраструктура.