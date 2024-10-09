На США движется сильнейший ураган в истории, эвакуируют миллионы людей. Видео шторма — его видно из космоса

На США обрушился один из самых мощных ураганов за последние десятилетия. «Милтону» присвоили пятую, максимальную категорию по шкале Саффира. Скорость ветра в его эпицентре достигает 290 километров в час.
Ураган движется в сторону побережья Мексиканского залива во Флориде. Более миллиона жителей штата получили распоряжение эвакуироваться, прежде чем шторм выйдет на сушу. В некоторых населенных пунктах заканчивается топливо, на дорогах выстраиваются многокилометровые пробки.
«Милтону» могут присвоить еще не существующую официально шестую категорию, сообщает издание Newsweek со ссылкой на исследование климатологов.
— «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории для западно-центральной части Флориды, — добавили в Национальном центре отслеживания ураганов.
Всего две недели назад на США обрушился другой ураган — «Хелен», унесший жизни как минимум 230 человек. Еще больше людей пропали без вести. Несколько штатов почти полностью остались без электричества, связи и водопровода, в городах оказалась разрушена инфраструктура.
Тогда в пиковые часы скорость ветра достигала 225 километров в час.