Разоблачение самой старой женщины в мире: почему ее рекорд называют аферой

Некоторые ученые сомневаются, что бабушка и правда дожила до 122 лет Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Наука не стоит на месте, и благодаря медицине всё больше людей по всему миру переступают порог столетия. Но пока что никто не добрался до рекорда Жанны Кальман. Последние десятилетия своей жизни женщина шокировала медиков по всему миру, сохраняя острый ум и удивительное здоровье до 122 лет.

Источник: Городские порталы

Счастливая юность

Жанна Кальман родилась в 1875 году на юго-востоке Франции в небольшом городке Арль, за 14 лет до постройки Эйфелевой башни. С юных лет она посещала начальную школу при церкви, а во время каникул помогала отцу в его лавке. По воспоминаниям Жанны, как-то к ним в магазин забрел «страшный, как смертный грех» художник, которому она продала цветные карандаши. Годами позже девушка узнала, что к ним за покупками забегал Винсент Ван Гог.

Жанна Кальман в 20 лет Источник: Wikimedia.org / Общественное достояние











Когда Жанне исполнилось 15 лет, за ней начал ухаживать ее дальний родственник Фернан Николь Кальман. Мужчину впечатлила красота избранницы и ее игра на фортепиано. Суженому пришлось долго бегать за красоткой, и лишь спустя шесть лет она согласилась пойти под венец, а всего через год у пары родилась дочка Ивонна.

Избранник Жанны оказался наследником успешного швейного бизнеса, так что юная невеста с головой окунулась в жизнь высшего общества Арля. Девушка переехала в просторную квартиру, в которой всё хозяйство взяли на себя слуги.

В свободное время Жанна занималась альпинизмом, охотой, плаваньем и сочинением музыки. Не забывала девушка и про спорт: до преклонного возраста она продолжала кататься на велосипеде, плавать и играть в теннис.

Пережила всех родственников

Ближе к шестидесяти годам в жизни Жанны Кальман началась череда трагедий: в 1933 году, когда женщине исполнилось 58 лет, из-за болезни скончалась ее единственная дочь Ивонна. Вскоре из жизни ушел и супруг Жанны — Фернан скончался в 1942 году, отравившись вишней.

40-летняя Жанна Кальман Источник: Wikimedia.org / Общественное достояние











Пожилая дама хоронила родственников одного за другим. Последний близкий человек покинул Жанну Кальман в 1963 году — единственный внук разбился в автокатастрофе, когда женщине было 88 лет.

С тех пор женщина в одиночестве жила в своей квартире. Узнав о том, что старушка осталась без наследников, адвокат Андре-Франсуа Раффе решил воспользоваться случаем и завладеть роскошным домом Жанны. Мужчина предложил долгожительнице выкупить ее квартиру при условии, что он начнет платить ей 2500 франков в месяц и разрешит дожить остатки лет в родном доме.

Адвокат рассчитывал выиграть счастливый билет. По его планам, бабушке оставалось жить недолго, и вскоре он мечтал переехать ее квартиру.

Источник: Guinnessworldrecords.com











Но вот незадача: старушка не собиралась покидать этот мир, и еще тридцать лет Андре-Франсуа выплачивал ей положенные отчисления. Пока не скончался сам. После его смерти вдова адвоката оказалась вынуждена продолжить выплачивать бабушке ренту каждый месяц.

Старость в доме престарелых

В 110 лет Жанна Кальман всё же покинула родные стены и переехала в дом для престарелых. Женщина выглядела намного лучше своих 80-летних соседок: врачи восхищались безупречным здоровьем женщины и ее умом — долгожительница без труда справлялась со всеми интеллектуальными тестами и разгадывала кроссворды, несмотря на постепенно ухудшающееся зрение.

Когда 114-летняя Жанна Кальман сломала шейку бедра, ей пришлось впервые взять в руки трость — до этого старушка бодро бегала без какой-либо помощи. До конца жизни бабушка отличалась оптимизмом, обожала фрукты и оливки и была не прочь выкурить сигарету-другую.

Источник: National Institute on Aging / Wikipedia.org











Жанна Кальман вошла в историю как самая долгоживущая женщина в мире — старушка дожила до 122 лет и умерла 4 августа 1997 года.

Грандиозная афера

Удивительный возраст привлек внимание десятков врачей. Геронтологи со всего мира изучали биографию Жанны Кальман и пытались выяснить, как она смогла разменять двенадцатый десяток.

В 2018 году российский врач-гериатр Валерий Новоселов и математик Николай Зак опубликовали шокирующую статью — в ней они заявили, что жизнь Жанны Кальман — грандиозная афера, которую удавалось поддерживать 63 года.

Ученые долго не могли понять, как женщина смогла сохранить здравый рассудок и не получить типичные заболевания пожилых людей. Покопавшись в документах, они пришли к выводу, что на самом деле Жанна Кальман умерла не в 1997, а в 1934 году.

По мнению Новоселова и Зака, когда женщина скончалась, ее единственная дочь, Ивонна Кальман, решила завладеть личностью матери, чтобы не платить налоги за вступление в наследство. Николай Зак утверждал, что уверен в этой афере с вероятностью в 99,9%.

Фотография Ивонны, единственной дочери Жанны Кальман Источник: Wikimedia.org / Общественное достояние











Эта теория вызвала бурю негодований у европейских ученых. Эксперты из Франции, Швейцарии и Бельгии провели совещание на тему подмены личности Жанны Кальман и обвинили российских коллег в субъективности и распространении «ни на чём не основанной» теории.