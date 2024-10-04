В Пермском крае вспыхнул мегапожар площадью 10 тысяч квадратных метров: новости 4 октября

Пожар в Пермском крае тушили 60 человек Источник: МЧС России











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 октября.

В Пермском крае горела нефтебаза на площади десяти тысяч «квадратов»

Крупный пожар тушили в Пермском крае утром 4 октября. Загорелась частная база нефтепродуктов в промышленной зоне деревни Осенцы, сообщает МЧС России.

Источник: МЧС России

Огонь охватил емкости с топливом и распространился на площади в десять тысяч квадратных метров. Возгорание локализовали через три часа силами 60 человек и 16 единиц техники.

Пожарные не допустили распространения огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. Пострадавших нет.

В качестве версий случившегося дознаватели МЧС России рассматривают неосторожное обращение с огнем и неисправное электрооборудование.

В Воронежской области БПЛА упал на территории нефтебазы

Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе Воронежской области утром 4 октября. Аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

Источник: shot_shot / T.me

На территории загорелась пустая цистерна. На тушение приехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет.

Бакальчук подал еще один иск к Wildberries, на этот раз на 350 миллиардов

Владислав Бакальчук подал иск к ООО РВБ, ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (Бакальчук) более чем на 350 миллиардов рублей, сообщил он в своем телеграм-канале.

Бакальчук заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности».

— Это не просто формальность — речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия, — подчеркнул он.

Сумма незаконно переданных активов, по его словам, — более 350 миллиардов рублей. К ним относятся в том числе склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Оценка предварительная — в процессе разбирательств она может «значительно увеличиться», утверждает Бакальчук.

До этого он подал иск в суд с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU.

Блогерам Чекалиным избрали меру пресечения

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему. Пару обвиняют в нелегальном выводе за рубеж больше 250 миллионов рублей при продаже фитнес-марафонов, передают наши коллеги из MSK1.RU. «Коммерсантъ» писал, что деньги переводились в Арабские Эмираты.

Артем Чекалин в зале суда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Экс-супругов отправили под домашний арест до 26 ноября.

О втором уголовном деле, заведенном в отношении Чекалиных, стало известно накануне, 3 октября.

Валерия Чекалина рассказала, что при обыске у нее изъяли деньги, которые она откладывала на детей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Следователи провели обыски в домах супругов, допросили их и задержали на двое суток. Вместе с ними в специзолятор на Профсоюзной улице отправили и бизнес-партнера Чекалина Романа Вишняка.

В Москве простились с Вячеславом Добрыниным

На Троекуровском кладбище в Москве попрощались с легендой советской эстрады — народным артистом России Вячеславом Добрыниным, который ушел на 79-м году жизни 1 октября.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











Проститься с композитором приехали звезды шоу-бизнеса, которые много в разные годы сотрудничали с Вячеславом Добрыниным.

Одной из первых на Троекуровском заметили концертного директора Елену Чупракову, которая принесла венок из белых роз и лилий от народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

1 из 5 Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Венок прислал и президент РФ Владимир Путин, который ранее выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

— Примите глубокие соболезнования и слова поддержки, — говорится в обращении главы государства.

Артист упокоился на 21-м участке, рядом находятся могилы модельера Валентина Юдашкина и актеров Валентина Гафта и Андрея Мягкова, пишет MSK1.RU.

1 из 4 Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Российские музыкальные стриминги начали маркировать иноагентов

Российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» с 4 октября начнут маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

— Благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний), — объяснил нововведение на музыкальных платформах Горелкин.

Источник: bbbreaking / T.me

По словам зампреда комитета ГД, специалисты долго обсуждали возможные варианты технической реализации идеи. Теперь регулятор будет тщательнее следить за маркировкой и в случае нарушения в отношении сервисов и правообладателей примет меры.

Скончалась художник «Троих из Простоквашино» Марина Восканьянц

Ночью 4 октября умерла художник-аниматор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Она участвовала в создании множества советских мультиков, которые стали любимы тысячами детей. Об этом в своем telegram-канале сообщает шеф-редактор киностудии Сергей Капков.

Источник: fontanka.ru











Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. На протяжении 32 лет — с 1959 года по 1991-й — она была одним из ведущих мультипликаторов легендарной киностудии. Сильная любовь к мультфильмам, по всей видимости, зародилась у Восканьянц еще в детстве, когда она увидела на экране произведения Уолта Диснея.

За время своего творческого пути Восканьянц участвовала в создании более 100 мультиков. Самые известные из них — «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Щелкунчик», «Котенок по имени Гав», «Золушка», «Конек-Горбунок» и многие другие.

YouTube начал удалять каналы и лишать доступа к подпискам

Некоторые пользователи YouTube в РФ столкнулись с удалением каналов, а также потеряли доступ к платным подпискам. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснили СМИ в пресс-службе компании, каналы были ошибочно удалены за «спам и обманные практики». Сейчас сотрудники Google «активно работают» над устранением неполадок.

— Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны, — подчеркнули в компании.

Там же добавили, что вместе с восстановлением канала может исчезнуть часть материалов, например плейлисты.

Семьям с двумя и более детьми предложили дать скидку к ставке по ипотеке на покупку больших квартир

Семьям с двумя и более детьми в России предложили дополнительно снижать процентную ставку при покупке по «Семейной ипотеке» квартир большей площади. Такую идею высказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, которого 4 октября цитирует пресс-служба компании.

— Подобная мера поддержки не только станет дополнительным инструментом в решении демографических задач, но и улучшит квартирографию строящегося жилья — сейчас на рынке наблюдается перекос в сторону однокомнатных квартир и студий и, наоборот, дефицит трехкомнатных и более квартир, которые наиболее востребованы семьями с детьми, — сказал он.

Со ссылкой на данные Росстата Ниденс сообщил, что почти половина россиян репродуктивного возраста хотят иметь двух детей, а четверть — трех и более, столько же говорят только об одном ребенке. Однако желания расходятся с реальностью: по факту более чем в половине семей только один ребенок.

Павел Дуров впервые показал свою дочь

Создатель Telegram Павел Дуров впервые показал фото своего ребенка. В посте он написал, что дочь инструктировала его, помогая запустить Telegram. Вероятно, таким образом Дуров решил намекнуть на слова Ирины Болгар, которая считает мессенджер их совместно нажитым имуществом и заявляет, что «консультировала» Павла.

Фото было сделано в июне 2013 года Источник: durov / T.me

— Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте сделаем перерыв и немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь, которая инструктирует меня, как запустить Telegram, летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята, — написал Дуров.

На снимке, вероятно, изображена дочь Алина, которую в 2009 году родила бывшая жена Дурова Дарья Бондаренко. От Бондаренко у основателя Telegram также есть сын Михаил, он родился в 2010 году.

Вооруженная банда на Гаити за ночь беспричинно убила 70 человек

Банда «Гран Гриф», не первый год орудующая в департаменте Артибонит на Гаити, подожгла несколько зданий и казнила десятки человек, в том числе детей. Тысячи бежали из своих домов.

О нападении членов банды сообщает гаитянская газета Le Nouvelliste. Вооруженные люди зашли в общину Пон-Сонде ночью. Тысячи людей вынуждены были бежать и сейчас находятся в портовом городе Сен-Марк. Местные больницы перегружены, много раненых.

Reuters 4 октября получило информацию, что убито 70 человек, в том числе трое детей. Община полностью под контролем бандитов.