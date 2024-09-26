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Страна и мир «Тяжело болел, но никогда не жаловался». Артисты — о жизни и смерти звезды сериала «Солдаты»

«Тяжело болел, но никогда не жаловался». Артисты — о жизни и смерти звезды сериала «Солдаты»

Роман Мадянов умер в 62 года

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1 комментарий

25 сентября умер актер театра и кино Роман Мадянов. Заслуженному артисту России было 62 года. О его смерти сообщила актриса Екатерина Стриженова:

— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! <…> Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! — написала она в своем Telegram-канале.

Мадянов долгое время боролся с онкологией. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

Актер известен по ролям в фильмах «Левиафан», «Легенда № 17» и сериалам «Солдаты», «Союз спасения», «Домашний арест». Всего в фильмографии актера больше 200 работ.

—  Вот те, кто знают его по кино, не представляют, какой он смешной и какой он органичный, — рассказал о коллеге режиссер и актер Андрей Житинкин. — Он очень много играл в Театре Маяковского. Но потом его захлестнула слава кинематографическая. Карьера кино, конечно, сделала его безумно популярным.

<p>Андрей Житинкин</p><p>Андрей Житинкин</p>

Если бы он продолжал быть в Театре Маяковского или если бы он работал в другом крупном театре, он бы был просто ну суперъяркий драматический актер.

Роман Мадянов — четырехкратный лауреат премии «Ника» и двукратный лауреат премии «Золотой орел».

В августе, по данным Shot, у Мадянова нашли коксартроз. В Театре Маяковского отменили все спектакли с его участием. Актеру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава, но на сцену он больше так и не вернулся.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Второй день умирает. Стойкий оловянный солдатик.
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