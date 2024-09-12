Шум дороги и следы трагедии: как живет деревня под Ярославлем, где произошла автокатастрофа с бензовозом

Два года назад в деревне Воробино под Ярославлем произошла трагедия, которая унесла четыре жизни. 30 августа 2022 года бензовоз врезался в карету скорой помощи, от удара вылилось и загорелось топливо. В народе участок окрестили «проклятым».
Через Воробино ежедневно ездят сотни машин и огромных фур. Однако населенный пункт, как и другие на этой трассе, частенько остается незамеченным.
Как живет деревня вблизи оживленной дороги? Смотрите в новом выпуске нашей рубрики «Правда вымирают?».
Деревня Воробино Ярославского района находится на автодороге «Золотое кольцо» по направлению из Ярославля в Кострому.
Что известно про ДТП
В автокатастрофе погибли водитель автоцистерны и три человека из скорой: 60-летняя фельдшер Наталия Панова, 36-летняя фельдшер Светлана Глухова и водитель — 60-летний Сергей Сивков. Кроме того, владельцы участка у дороги, Наталья и Александр Демины, лишились дома, земля оказалась отравлена. В этом материале мы рассказывали детали трагедии.
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