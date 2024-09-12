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Страна и мир Правда вымирают? фоторепортаж Шум дороги и следы трагедии: как живет деревня под Ярославлем, где произошла автокатастрофа с бензовозом

Шум дороги и следы трагедии: как живет деревня под Ярославлем, где произошла автокатастрофа с бензовозом

Изучаем деревню Воробино

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1 комментарий

Деревню разделяет трасса

Два года назад в деревне Воробино под Ярославлем произошла трагедия, которая унесла четыре жизни. 30 августа 2022 года бензовоз врезался в карету скорой помощи, от удара вылилось и загорелось топливо. В народе участок окрестили «проклятым».

Через Воробино ежедневно ездят сотни машин и огромных фур. Однако населенный пункт, как и другие на этой трассе, частенько остается незамеченным.

Как живет деревня вблизи оживленной дороги? Смотрите в новом выпуске нашей рубрики «Правда вымирают?».

Деревня Воробино Ярославского района находится на автодороге «Золотое кольцо» по направлению из Ярославля в Кострому.

Что известно про ДТП

В автокатастрофе погибли водитель автоцистерны и три человека из скорой: 60-летняя фельдшер Наталия Панова, 36-летняя фельдшер Светлана Глухова и водитель — 60-летний Сергей Сивков. Кроме того, владельцы участка у дороги, Наталья и Александр Демины, лишились дома, земля оказалась отравлена. В этом материале мы рассказывали детали трагедии.

Пламя после ДТП перекинулось на дом поблизости

Лишь теплицы остались целы

На соседних от сгоревшего дома участках бегают куры

Вокруг — колоритные постройки

Деревню от оживленного потока машин на дороге отделяют шумовые экраны

В основном жизнь размеренная. По деревне бегает ребятня

Местные жители следят за внешним видом домиков

Как много деревянных заготовок

Шаги фотографа разбудили местного кота

Некоторые жители не против внести атмосферы прошлого века в облик дома

В глубине деревни вместо ровного асфальта — извилистая проселочная дорога

В деревне — без удобств

За водой — в колодец

Из Ярославского района с садовыми дарами

Для устройства забора здесь в ход идут любые материалы

Рядом с деревней находится карьер

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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 20:29
на дотационном кавказе к каждому аулу проведена хорошая дорога, газ, водопровод, современный ФАП , дом культуры с кинотеатром, интернет , есть школы - смотрите телевизор и наслаждайтесь просмотром как живут уважающие себя люди
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