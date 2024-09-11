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Страна и мир Умер Александр Масляков онлайн-трансляция Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

У «Планеты КВН» уже установили ограждения и рамки

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3 комментария

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни Александр Масляков — телеведущий и президент КВН. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно, однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.

Сегодня легендарного артиста провожают в последний путь. Прощание с ним проходит в концертном зале «Планета КВН». После его похоронят на Новодевичьем кладбище. В этом онлайн-репортаже MSK1.RU показывает, как столица прощается с Александром Масляковым.

Екатерина Стриженова - об Александре Маслякове

На прощание прибыла Екатерина Стриженова. Телеведущая поделилась своими воспоминаниями об Александре Васильевиче.

— Профессионал, который пригласил меня на эту планету, планету КВН. Пока мы «жюрили», росли наши дети. Александр Васильевич всегда говорил, что шутить надо так, чтобы не стыдно было показать нашим детям. Я думаю, что сегодня тысячи людей вспоминают его с благодарностью. Действительно, многие поколения. Его улыбку я могу сравнить только с улыбкой Гагарина. Большая потеря для нас всех! — сказала MSK1.RU Стриженова.

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями об Александре Маслякове

Попрощаться с Александром Масляковым приходят целые команды. Почтить память приехали «Уральские пельмени».

«Уральские пельмени» приехали попрощаться

Владислав Третьяк — об Александре Маслякове

Попрощаться пришел депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк. Долгие годы он был в жюри КВН. Общаясь с журналистами, он выразил соболезнования семье и помянул добрым словом Александра Маслякова.

— Это потрясающая программа, которую все любили и любят. Он 60 лет ее вел. Он талантливый от Бога человек. Мы его любим и всегда будем помнить. У него еще крепкие семейные отношения были. Я пришел попрощаться, сказать ему большие слова. Он настоящий патриот своей страны, — сказал MSK1.RU Третьяк.

Общаясь с журналистами, Третьяк выразил соболезнования семье и помянул добрым словом Александра Маслякова.

Прощание началось

У мест на сцене расположилась семья Александра Васильевича — супруга с сыном, невесткой и внучкой. Друзья и близкие подходят к ним и поддерживают их, среди них — Леонид Якубович, Екатерина Скулкина и Эдгар Запашный.

В зале, где пройдет прощание, постепенно собираются люди. Гроб с телом вынесли на сцену, а на больших экранах транслируют моменты жизни Александра Васильевича.

Прибыл и Константин Эрнст с супругой Софией. Он близкий друг Александра Васильевича и долгие годы был жюри КВН.

На прощание прибыл Константин Эрнст

Эрнст приехал вместе с супругой Софией

Среди тех, кто пришел на прощание в числе первых — звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина. Юмористку утешают знакомые, она не может сдержать слез.

Также к «Планете КВН» подъехали братья Запашные.

На прощание прибыли Эдгар и Аскольд Запашные

Прощание начинается в 10:00, поэтому у входа в «Планету КВН» собираются первые толпы гостей с цветами. Люди обнимаются и утешают друг друга.

Что происходит у "Планеты КВН" перед прощанием

«Планета КВН» сегодня усыпана цветами, туда стягиваются первые желающие проводить артиста в последний путь. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем прямом эфире.

Показываем, что происходит перед прощанием с Александром Масляковым

У входа в «Планету КВН» возложены цветы и похоронные венки. Почтили память Александра Маслякова команды «Утомленные солнцем», сборные РУДН, МФЮА и Пятигорска и многие другие.

Команды КВН почтили память наставника

У здания «Планеты КВН» уже установили ограждения и рамки. Гроб с телом телеведущего доставили в концертный зал. Посетителей внутрь пока не пускают.

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Александр Масляков КВН Прощание Похороны Телеведущий
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Комментарии
3
Инженер1
11 сентября 2024, 10:24
вовочку - рядом.
с++
11 сентября 2024, 10:06
Питер Гриффин уже попрощался... ну и славненько, закапывайте
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