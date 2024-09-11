Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

— Профессионал, который пригласил меня на эту планету, планету КВН. Пока мы «жюрили», росли наши дети. Александр Васильевич всегда говорил, что шутить надо так, чтобы не стыдно было показать нашим детям. Я думаю, что сегодня тысячи людей вспоминают его с благодарностью. Действительно, многие поколения. Его улыбку я могу сравнить только с улыбкой Гагарина. Большая потеря для нас всех! — сказала MSK1.RU Стриженова.