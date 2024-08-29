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Страна и мир обзор 81-летний миллионер из Германии женился на 26-летней девушке из России: новости 29 августа

81-летний миллионер из Германии женился на 26-летней девушке из России: новости 29 августа

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Недавно у пары родилась дочь

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 августа.

Свадьба миллионера

81-летний миллионер из Германии женился на 26-летней россиянке. Об этом рассказала немецкая газета Bild.

Еще весной у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал курорт, где супруги также крестили ребенка.

— Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что бракосочетание и крещение следовали одно за другим, — говорит Эш в интервью Bild.

Фото новобрачных

Теперь в планах семьи — покупка дома к югу от Мюнхена возле озера. Рассматривается также австрийский город-курорт Китцбюэль. Пара собирается пожить примерно полгода в Европе и зимой отправиться в Мексику.

Хорст-Дитер более 50 лет назад создал в Германии строительную компанию IBH-Holding, но разорился и попал в тюрьму. В 1980-е годы мужчина переехал в США и основал модельное агентство в Нью-Йорке. В последние годы он жил в Мексике, где продавал элитную недвижимость, но недавно полностью ушел из риелторского бизнеса ради семьи. Сообщается, что сейчас миллионер уже на пенсии.

Алина родом из России, получала образование в Санкт-Петербурге и Москве. Как говорит ее муж, она родилась в богатой семье, поэтому он старается баловать ее так же, как это было в родительском доме. При этом речь идет не только о деньгах, но и любви, поддержке друг друга.

Дело против экс-замминистра обороны

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он обогащался за счет парка «Патриот», относящегося к военному ведомству. На него завели уголовное дело.

— По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Задержан бывший замминистра обороны

Следствием установлено, что в Красногорском районе Подмосковья Попов построил дом и организовал строительство своего загородного участка. Он заставлял подрядчиков делать ремонт в доме и не оплачивал работы. После завершения строительства Попов продолжил использовать свое служебное положение в парке «Патриот» для обслуживания участка площадью около трех гектаров.

Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, общая стоимость которых составляет более 500 миллионов рублей. Суд отправил его в СИЗО.

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Миллионер Свадьба Уголовное дело Минобороны Павел Дуров
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Комментарии
6
Гость
29 августа 2024, 19:54
деды сластолюбцы любят гибких и сладких гимнасточек
Гость
29 августа 2024, 19:46
Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Курск, наконец?
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