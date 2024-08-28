«Цены на бензин шокируют»: туристки проехали на машине всю Турцию. Честный отзыв

Девушки проехали через Белоруссию, Грузию и Турцию Источник: Елизавета











Три красотки из Каменска-Уральского Свердловской области отправились в путешествие в Турцию. И не просто так, а на своем автомобиле. Путешественницы рассказали E1.RU, как они проложили маршрут, и поделились впечатляющими фото.

Организовала поездку Елизавета, она путешествует на машине с 2012 года — тогда она отправилась из Екатеринбурга в Киров, в гости к своему дедушке. С собой взяла лучшую подругу из родного Каменска-Уральского, и вместе они проехали почти тысячу километров.

— За рулем всегда была только я. А потом понеслось: меня было не остановить, я стала чередовать свои частые отпуска с такими поездками. Один раз — на самолете, другой — обязательно на машине, — рассказывает Елизавета.

В 2017 году путешественница переехала жить и работать в Сочи, куда тоже добиралась сама на своем автомобиле. С тех пор у нее было несколько поездок.

— Объехала весь Кавказ, Крым два раза, около 50 раз была в Абхазии, так как она рядом. Турция, Грузия… Ездила несколько раз в Белоруссию. В 2023-м я уволилась и переехала из Сочи на Кипр, где устроилась в казино, а всё свободное время посвятила путешествиям, — призналась наша собеседница.

Елизавете 35 лет, мужа и детей у нее пока нет. Благодаря свободному графику работы она даже побывала на Камчатке, изучив всю Долину гейзеров.

— Заранее бронирую отели, договариваюсь с подругой и сестрой. Один раз ездила на машине в Армению, в октябре 2023-го была на Алтае, но уже одна, — продолжила девушка. — Пора семью заводить, а не с кем. Вот и путешествую да работаю. Моя мечта — сесть в свой Lexus и доехать до Сахалина (через паром), проехать по трассе «Колыма». Но это всё в будущем, так как пока ипотека, автокредит и долги. Потихоньку рассчитываюсь!

Ночной Минск и цены на бензин

Сначала Елизавета вместе со своей сестрой и подругой отправились в Белоруссию, а именно — в самую ее столицу, Минск. Первую большую остановку Лиза сделала в Национальной библиотеке.

Это очень необычное здание в виде геометрической фигуры. Такого в Екатеринбурге точно нет! Источник: Елизавета











А еще обратите внимание на цены на бензин в Белоруссии!

Цены на бензин в Белоруссии Источник: Елизавета











А это здание Национальной библиотеки Источник: Елизавета











Ночной Минск Источник: Елизавета











Грузинский вайб

А после Минска подруги поехали в Грузию.

— Быстро прошли границу, после пересечения сразу сделали страховку на машину, стоит она 18 долларов. И купили сим-карту еще за 15 долларов, — рассказывает Елизавета.

На границе с Грузией Источник: Елизавета











Шикарные виды Источник: Елизавета











Какие виды! Источник: Елизавета











Так путешественницы оказались в Тбилиси, где провели еще несколько дней. А потом рванули в Батуми.

— Цены, конечно, кусаются. Посидеть в кафе в центре Тбилиси на троих без алкоголя выходит 7000 рублей. Дорого! — говорит Елизавета. — За отели на троих отдавали в Тбилиси 7500 рублей (это с завтраком), в центре в Батуми примерно так же.

А вы хотели бы поехать в путешествие с подругами? Источник: Елизавета











Ночной Батуми Источник: Елизавета











Какой же отдых без пляжа? Источник: Елизавета











Дорогая, но привлекательная Турция

На турецкой границе Сарпи девушкам пришлось провести два часа, но это того стоило. Страховка машины здесь обошлась подругам в 3000 рублей (это за две недели). Еще столько же они заплатили за сим-карту, чтобы три месяца пользоваться безлимитным интернетом.

— Продолжили наше путешествие после границы до города Трабзон, ехали вдоль побережья Черного моря по нетуристической Турции. Местные не говорят ни на английском, ни на русском, — отметила Елизавета.



На границе в Турцию Источник: Елизавета











Прекрасные виды Источник: Елизавета











— Посетили Трабзон, город расположен на севере Турции, на берегу Черного моря. Переночевали там за 100 долларов с завтраками на троих. Интересный город со своей историей, рекомендуем к посещению на несколько дней. Есть свои хорошие пляжи, ценник ниже, чем на Средиземноморском побережье, — посоветовала Елизавета.

Красотки покоряют курорты на машине Источник: Елизавета











Трабзон, вид сверху. Шикарно! Источник: Елизавета











Дорога по серпантину Источник: Елизавета











Девушки удивились ценам на бензин в Турции Источник: Елизавета











А еще красотки посетили Каппадокию. На рассвете, в шесть утра, здесь можно полетать на воздушном шаре. Стоит такое удовольствие 200 евро за человека.

— Цены на бензин в Турции тоже шокируют, пришлось отдать 10 тысяч рублей, — отметила Елизавета.

Летать на воздушном шаре дорого, но кто же мешает с ними фотографироваться? Источник: Елизавета











Цены на бензин в Турции Источник: Елизавета











Пашабаг — знаменитые каменные грибы Каппадокии Источник: Елизавета











А потом девушки отправились в Анталью.

— Почти все пляжи в Антальи платные, от 750 рублей за день, дают шезлонг и зонтик, — отметила Елизавета.

Наплыва туристов в Турции уже нет Источник: Елизавета











— По дороге проехали город Конья, а потом добрались до солнечной Антальи. Цены, конечно, шокируют. За троих — полежать на мягком комфортном шезлонге, выпить пиво и пообедать — нужно отдать почти 16 000 рублей, — рассказывает Елизавета. — Еще однажды взяли в аренду яхту на троих, стоит такое удовольствие 500 евро за три часа.



Источник: Елизавета











В результате подруги проехали за рубежом 13 000 километров! Посетив и Белоруссию, и Грузию и побывав практически во всей Турции. Итого каждая потратила на турне примерно 250 тысяч рублей (с учетом шопинга, экскурсий, гостиниц, бензина и страховки).

— По дороге открываются потрясающие виды, особенно в Грузии и Турции. Всем советую на авто путешествие, но лучше заранее спланировать маршрут, изучить нюансы, забронировать гостиницу, взять валюту, подготовить авто к поездке, — подытожила Елизавета.

Отправились бы в Турцию на машине? Или для вас это слишком дорого? Нет, это безумные деньги Поехал(а) бы, зато сколько эмоций! Я уже так ездил(а)