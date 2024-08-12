Стоит ли ехать в Крым? Туристка рассказала, где там жить, куда сходить и безопасно ли там

Есть ощущение, что Наталья Буторина знает про Крым всё! Источник: Наталья Буторина











Наталья Буторина из Архангельска не бывала на юге до 2021 года, но в итоге влюбилась с первого взгляда в Крым, и вот уже четыре года подряд ездит туда. Она активно исследует полуостров и знает про Крым всё: какие там пляжи, какая кухня, где отдохнуть, а где просветиться. У Натальи мы узнали, какие места там посетить, сколько может стоить такой отпуск и что привезти оттуда в качестве сувенира.



«Воздух — хоть ложкой ешь»

Наталья Буторина рассказывает 29.RU, что ее первое путешествие в Крым пришлось на последний год, когда туда еще летали прямые рейсы, — 2021. Перед отпуском она долго выбирала, с чего именно начать знакомство с Крымом: обращала внимание на горы, море и вид песка в разных местах. Выбор пал на Симферополь.



Первое, что зацепило Наталью по прибытии, — новый городской аэропорт имени Айвазовского. По ее словам, он выглядел очень современным и уютным. Сразу после впечатлила природа.

— Мне в глаза бросилась безграничная степь, просторы у аэропорта. Они ни с чем не сравнимы. Там даже воздух другой, такое ощущение, что вкусный, сухой и вообще ни на что не похожий, с другой планеты. Хоть ложкой ешь, — вспоминает Наталья Буторина.

Она отправилась на Запад Крыма, на мыс Тарханкут и в городок Черноморское, где стоят высокие скалы.

Наталья любит путешествовать в одиночку Источник: Наталья Буторина











— Где меньше народа — это мое. Мы же на Севере выросли, нам свободу подавай безграничную. Это была самая западная точка Крыма. Она сейчас небезопасна, то есть там постоянно какие-то десантные корабли, катера пытаются высадиться, но всё равно ПВО бережет, поэтому даже на Западе хорошо, — считает Наталья.

Больше всего Наталье понравилась коса Беляус с практически диким пляжем Источник: Наталья Буторина











Наталья рассуждает, что Беляус так ей понравился, потому что он напомнил ей Белое море и родной для нее поселок Шойну — там такие же бесконечные пляжи, но потеплее поморских.



С тех пор Наталья ежегодно ездит в Крым на три недели и каждый раз находит новые места для отдыха:

— Сначала всё узнаю, продумываю маршрут, куда меня сердце зовет. В телефоне куча местных крымских новостей, каналов про отдых. Не одна карта есть, на которой отмечены интересные места, — поделилась Наталья.

Топовые места в Крыму

По словам Натальи, для начала стоит выбирать крупные города, а из них уже выезжать и исследовать округу. При планировании поездки необходимо выбирать локацию по своим предпочтениям: в горы вы хотите или к морю, на белые пески или на пляж с ракушками.

На пляже «Алые паруса» Феодосии песок перемешан с ракушками Источник: Наталья Буторина











Если вам хочется на пляж с белым песком, Наталья советует посетить Крымские Мальдивы — Тарханкут. Если на золотые пески — то вам в Феодосию.



— Я была в Феодосии этой весной. Посетила музей Грина и галерею Айвазовского. Поняла, что нескольких дней не хватит, чтобы увидеть все красивые места, — говорит архангелогородка.

Так выглядит Феодосия и дом-музей Александра Грина Источник: Наталья Буторина

Совсем рядом находится город Коктебель. Там Наталья советует добраться до Тихой Бухты.

Потрясающий вид на Мыс Хамелеон с горы Волошина Кучук-Енишар и Тихую бухту Источник: Наталья Буторина

Православным туристам Наталья Буторина рекомендует побывать в Топловском Свято-Троице Параскевиевском монастыре. Также в Крыму много армянских древних церквей и монастырей, которым около десяти веков.



— Представляете, Феодосии, кстати, более чем 2500 лет! Там же, на территории Феодосии, где Генуэзская крепость, несколько древних храмов армянских, русских церквей, — перечисляет Наталья Буторина.

Потухший вулкан Кара-дак, который похож на профиль поэта Максимилиана Волошина. Коктебель Источник: Наталья Буторина











Еще одна точка для посещения — центральный пляж Ребзик в Черноморском. Вокруг скалы, а именно в этой бухте — белоснежный песок.

Черноморское — место, где скалы соседствуют с морем Источник: Наталья Буторина











Южный берег Крыма запомнился Наталье Буториной фруктами, солнцем и ее любимыми кипарисами. Наталья сравнивает их с яркими картинами Моне и Ренуара.

— Если на всё смотреть с любовью, каждое место Крыма уникально, неповторимо. Поэтому все фото замечательные получаются, — утверждает Наталья Буторина.

В Крыму очень кинематографичные виды Источник: Наталья Буторина











Тем, кто планирует отдых с детьми, Наталья рекомендует поехать в Судак. Там есть аквапарк, интересные экскурсии и пляжные аттракционы, красивые набережные и приятный песок, солнечная долина с виноградниками.

— Еще одно отличное место — Ялта. Это праздник, который всегда с тобой, жемчужина у моря. Туда стоит приехать хотя бы ради ночной набережной. Большой морской порт, вокруг горы, суперски красиво, — отмечает Наталья.

Ялта хороша и днем, и ночью Источник: Наталья Буторина











Также в Ялте можно отправиться на морские прогулки, в замок Ласточкино гнездо, Воронцовский и Ливадийский дворцы.



На юго-западе Крымского полуострова стоит заглянуть в город Инкерман — он знаменит своими виноградниками и винодельнями. Наталья признается, что сама часто дегустирует местные вина.

На полуострове можно найти напитки на любой вкус Источник: Наталья Буторина











— Мне даже Испании теперь не надо, я пью только крымское вино. На полуострове много дегустационных залов и экскурсий по винодельням. Интересно, что те напитки, что я пробовала в Крыму, я нашла у нас в Архангельске, в обычном сетевом продуктовом магазине, и иногда покупаю их, — поделилась Наталья Буторина.



В Крыму приключения и интересный досуг сами могут найти отдыхающего, уточняет Наталья. Она рассказывает, что местные жители часто знакомятся с туристами и предлагают им, например, джиппинг или дайвинг.



Сделать свое путешествие на полуостров интереснее можно, просто поехав туда на своем авто. Наталья Буторина заметила, что многие добираются в Крым своим ходом и останавливаются вдоль побережья в Евпатории — это очень популярное место для туристов с палатками.



Билеты, еда и ночлег: сколько стоит отдых

Наталья уверена, что в Крыму отдыхать безопасно и спокойно:

Все поездки я чувствовала себя в безопасности. А Крымский мост сегодня так защищают, что даже россиянам порой трудно и долго его проезжать. Наталья Буторина, архангелогородка

Она добавила, что сам регион не отличается криминалом. По ее словам, местные жители очень дружелюбны и заинтересованы в том, чтобы к ним возвращались туристы.



По мнению Натальи Буториной, сервис в Крыму намного приятнее, чем о нем говорят, по качеству он даже лучше турецкого. Особенно Наталья выделила тех, кто сдает жилье туристам.

— Гостей всегда принимают как члена семьи. Однажды мне прямо так и сказали: я была первым клиентом и открывала сезон. Арендодатели предлагают всё самое лучшее почти задаром, — говорит Наталья.

Архангелогородка предпочитает отелям гостевые дома — это атмосфернее и дешевле Источник: Наталья Буторина











Цены на жилье зависят от сезона, района и загруженности гостевых домов. Как подметила Наталья Буторина, снять жилье, например, в Ялте можно на сумму от 1700 до 4000 рублей за сутки .



Что касается еды, Наталья всегда старается питаться на отдыхе свежими местными продуктами. Особенно она выделяет крымско-татарскую кухню, любит турецкие и грузинские мотивы. Северянка советует попробовать на курорте хачапури, пахлаву, самсу, колбасу, а также местный творог и сыр сулугуни.

Южный натюрморт и уютный домик в Ялте Источник: Наталья Буторина











Наша собеседница подсчитала, сколько стоит отдых в Крыму в 2024 году. На билеты на поезд, с ее слов, понадобится около 30–35 тысяч рублей. Съем жилья, если повезет, примерно 20 тысяч рублей за пару недель. В бюджет отпуска также нужно не забыть заложить деньги на питание и развлечения.



Наталья говорит, что на полуострове нет проблем с банкоматами, как это было несколько лет назад. В 2021 году, например, женщина перед отпуском снимала наличные, потому что банкоматов известных российских банков там почти не было. Теперь же, особенно в крупных городах, всё работает и переживать, с ее слов, не о чем.



«Райская земля»

Иногда Наталья Буторина сталкивается с непониманием от знакомых, которые предпочитают отдых в Турции. Но она уверенно отвечает, что ей не нужны турецкие берега и она всё равно поедет в Крым.



Крым — это райская земля! Наталья Буторина, архангелогородка

Туристка считает Крым уникальным местом, которое невозможно изучить с одной поездки Источник: Наталья Буторина











— Природа там оздоравливающая: все эти можжевельники и прочие леса, море потрясающее. Гуляешь, например, по Царской тропе на Южном берегу и понимаешь: это настоящий русский Крым, там ты это сразу чувствуешь.

В какие-то моменты я погружалась в детство. Там сосны стояли с камнями. Мне это напомнило малую родину, Крым перекликается с Пинегой. Наталья Буторина, архангелогородка

Наталья Буторина признается, что мечтает переехать на юг, но ее останавливают крымские зарплаты. По ее словам, в Архангельске, трудясь в аэропорту, она зарабатывает в три-четыре раза больше.



— Но если довольствоваться морем и солнцем и жить бесплатно на солнечных батарейках и на фруктах, то, в принципе, можно, — шутит женщина.



Источник: Наталья Буторина











Всё в доме у Натальи напоминает ей отпуск в Крыму: вот ялтинский лук, камни, ракушки, кружки, можжевеловые веточки, вино и коллажи на стене.

У архангелогородки большая коллекция сувениров из Крыма Источник: Наталья Буторина











В сентябре Наталья Буторина собирается поехать в Судак на юго-востоке Крыма.



— Обычно, пока я в поезде еду эти два-три дня, я как бы уже более-менее въезжаю, я понимаю, что мне надо приступать к работе дальше. То есть у меня мечта сбылась и я начинаю дальше работать на осуществление следующей — на другие поездки туда.